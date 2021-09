Toyota uruchomi produkcję modułów ogniw paliwowych dla ciężarówek

Toyota ogłosiła plany seryjnej produkcji podwójnych modułów ogniw paliwowych dla dużych ciężarówek, które będą oferowane wszystkim zainteresowanym producentom. Moduły będą wytwarzane w fabryce TMMK w Stanach Zjednoczonych. Tym samym USA stanie się kolejnym obok Japonii krajem, w którym Toyota będzie produkowała te kluczowe komponenty napędu wodorowego. Toyota ma za sobą kilka lat testów prototypowych ciężarówek na ogniwa paliwowe, w czasie których samochody przejechały tysiące kilometrów w kalifornijskich portach, transportując towary między statkami i centrami logistycznymi.

Produkcja ogniw paliwowych Toyoty w Stanach Zjednoczonych

W 2023 roku w fabryce Toyota Motor Manufacturing Kentucky (TMMK) powstanie linia produkcyjna zintegrowanych podwójnych zestawów ogniw paliwowych, przeznaczonych dla dużych ciężarówek. Zostaną one tak przygotowane, aby producenci pojazdów ciężarowych mogli je montować na już opracowanych platformach, na których obecnie produkują samochody z konwencjonalnymi silnikami Diesla. Toyota udzieli im odpowiedniego wsparcia technicznego, aby jak najwięcej firm poszerzyło swoją ofertę o bezemisyjne samochody transportowe, zasilane wodorem.

„Wprowadzamy na rynek sprawdzony elektryczny napęd wodorowy do zupełnie nowej klasy seryjnych samochodów” – podkreślił Tetsuo Ogawa, prezydent i CEO Toyota Motor North America. – „Producenci dużych ciężarówek będą mogli kupić w pełni zintegrowany, sprawdzony elektryczny układ napędowy z ogniwami paliwowymi, dzięki czemu będą mogli zaoferować swoim klientom bezemisyjne ciężarówki o dużej ładowności”.

Moduły ogniw paliwowych dla ciężarówek

Podwójne moduły ogniw paliwowych, czyli kluczowe komponenty elektrycznego napędu na wodór do ciężarówek, ważą około 635 kg i mają łączną moc 160 kW. Kompletny napęd składa się również z silników elektrycznych, wysokonapięciowej baterii, układu przeniesienia napędu i zbiorników wodoru. Toyota będzie służyła klientom swoją wiedzą w kwestiach integracji napędu wodorowego z pojazdem, by pomóc producentom ciężarówek w dostosowaniu ich produktów do montażu napędów wodorowych i przyspieszyć popularyzację bezemisyjnych ciężarówek.

„Ogniwa paliwowe są niezbędne, jeśli chcemy stworzyć neutralną klimatycznie przyszłość” – powiedział David Rosier, dyrektor ds. napędów w fabryce Toyota Kentucky. – „Ciężarówki z napędem na ogniwa paliwowe drugiej generacji mają ponad 300 mil zasięgu i mogą osiągać całkowitą masę z ładunkiem około 36 ton. Jednocześnie wykazują się świetnymi właściwościami jezdnymi, cichą pracą napędu i bezemisyjnością”.

Uniwersalny moduł ogniw paliwowych Toyoty w Europie

Toyota realizuje podobne podejście na europejskim rynku, gdzie oferuje łatwy w montażu, uniwersalny moduł ogniw paliwowych drugiej generacji. Jest on przeznaczony dla producentów wodorowych pojazdów i urządzeń do wielu różnych zastosowań, takich jak ciężarówki, autobusy, pociągi, statki oraz generatory stacjonarne. Moduł o mocy 60 kW lub 80 kW jest wyposażony w systemy dostarczania powietrza i wodoru, system chłodzenia i jednostkę sterującą mocą.

Projekt rozwojowy wodorowych ciężarówek

Toyota rozpoczęła prace rozwojowe nad wodorowymi ciężarówkami w 2017 roku, kiedy prototypowy pojazd Project Portal rozpoczął pracę dla centrum logistycznego Toyoty w Porcie Long Beach w Kalifornii. Rok później firma zbudowała prototyp drugiej generacji, który również był testowany w tym samym porcie. W 2019 roku Toyota wraz z amerykańskim producentem Kenworth rozpoczęła produkcję 10 wodorowych ciężarówek na bazie modelu Kenworth T680s na zamówienie Portu Los Angeles. W lutym tego roku jeden z takich pojazdów wjechał na szczyt Pikes Peak w Kolorado, gdzie co roku rozgrywany jest słynny wyścig górski Pikes Peak International Hill Climb.

Toyota jest największym promotorem wodorowej motoryzacji na świecie, a technologie wodorowe są jednym z filarów strategii firmy dochodzenia do neutralności klimatycznej w 2050 roku. Do dziś Toyota wprowadziła na rynek dwie generacje sedana Mirai, autobusy zasilane ogniwami paliwowymi oraz wodorowe generatory stacjonarne i dla jachtów. Teraz przyszła kolej na komercjalizację napędu na wodór w wielkogabarytowych ciężarówkach. Jednocześnie Toyota prowadzi prace koncepcyjne nad zastosowaniem ogniw paliwowych w transporcie morskim i kolejowym oraz angażuje się w rozbudowę infrastruktury produkcji, przesyłu i tankowania wodoru. Równocześnie, we współpracy z Japońską Agencją Kosmiczną (JAXA) firma pracuje nad załogowym łazikiem księżycowym, widząc w technologii wodorowej ogromny potencjał dla rozwoju branży kosmicznej.