Transfery kadrowe i awanse w MCI Capital

Nowymi partnerami inwestycyjnymi w MCI zostali Paweł Sikorski i Tomasz Mrozowski, zaś menedżerem inwestycyjnym – Wojciech Degórski. Michał Górecki awansował na stanowisko starszego partnera inwestycyjnego.

Paweł dołączył do zespołu jako nowy partner inwestycyjny, który skupi się na sektorach e-commerce, marketplace i Consumer SaaS oraz będzie wspierał rozwój MCI na wybranych rynkach zagranicznych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, głównie w private equity, venture capital oraz bankowości inwestycyjnej. W swojej karierze Paweł doradzał i realizował wiele transakcji fuzji i przejęć oraz spółek giełdowych o wartości ponad 1 mld zł. Przed dołączeniem do MCI Paweł pracował w Enterprise Investors, Citigroup i BBI Capital, był współzałożycielem funduszy venture capital Protos i Protos Next. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Tomasz to nowy partner inwestycyjny, który skoncentruje się na sektorach cleantech, mobility i infrastruktury cyfrowej. Będzie również odpowiedzialny za inwestycje w Europie Południowo-Wschodniej (Grecja, Rumunia, Bułgaria). Tomasz spędził ostatnie siedem lat realizując projekty M&A o łącznej wartości 20 miliardów złotych w ramach grupy PLAY/Iliad w obszarze infrastruktury i telekomunikacji. Tomasz spędził również 8 lat w BCG, gdzie pomagał przekształcać, integrować i poprawiać efektywność firm w wielu sektorach. Tomasz studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Copenhagen Business School oraz KAIST Business School.

Wojciech dołączył do MCI jako nowy menedżer inwestycyjny, który będzie wspierał spółki portfelowe funduszu w ich dalszym rozwoju oraz nowe procesy inwestycyjne. Przed przyjściem do MCI Wojciech pracował w warszawskim biurze 3TS Capital Partners, gdzie zapewniał wsparcie analityczne dla inwestycji w spółki z sektora technologicznego oraz współpracował bezpośrednio z zarządami spółek portfelowych przy budowie i wdrażaniu strategicznych inicjatyw biznesowych. Wojtek jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z tytułem magistra finansów i rachunkowości.

Michał awansował na stanowisko starszego partnera inwestycyjnego. Michał koncentruje się na sektorach food, travel, fintech, proptech, omnichannel oraz inwestycjach MCI w eSky, Travelata, MarketFinance i Papaya Global. Przed dołączeniem do MCI Michał był odpowiedzialny za rozwój biznesu, zarządzanie portfelem i strategie wyjścia w tzw. family office o dużej wartości netto oraz pracował przy doradztwie w zakresie fuzji i przejęć. Michał ma również bogate doświadczenie operacyjne, pełniąc funkcje CEO i CFO. Michał ma kwalifikacje FCCA i jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

– Warunki rynkowe oceniamy jako bardzo atrakcyjne, dlatego poszerzamy i wzmacniamy zespół inwestycyjny. MCI ma unikalny model działania „deal-by-deal carry” i strategię inwestycyjną skoncentrowaną na lokowaniu 30-100 mln EUR na transakcję w segmencie technologii i wykupów cyfrowych. To wszystko stwarza idealne warunki do rozwoju kariery i odniesienia sukcesu przez profesjonalistów z branży private equity – mówi Tomasz Czechowicz, partner zarządzający MCI.