Transformacja cyfrowa w Polsce przyśpiesza

Wartość sprzedaży chmury obliczeniowej w Polsce osiągnęła w 2019 roku kolejny rekord. Według danych IDG przedsiębiorstwa, których dane uwzględniono w raporcie, odnotowały przychody netto ze sprzedaży usług chmurowych na poziomie prawie 1,4 mld zł. Jest to niemal 30% wzrost rok do roku[1]. W 2018 roku wartość sprzedaży chmury obliczeniowej w Polsce przekroczyła po raz pierwszy w historii poziom miliarda zł – przy doskonałej, 23% dynamice. Tendencja jest więc wyraźnie wzrostowa. Jak przekonują eksperci transformacja cyfrowa (Digital Transformation) to nie tylko przenoszenie danych do chmury, ale też wykorzystanie technologii w relacjach B2B i B2C.

– „Funkcjonowanie biznesu w czasie pandemii uzależnione jest często od tego, czy jest on obecny w świecie wirtualnym. Najlepszym przykładem jest szeroko rozumiany e-commerce. Na dzień dzisiejszy firmy, które nie proponują możliwości zakupów online, są w zdecydowanej niszy rynkowej, praktycznie nie ma ich w biznesie. Co więcej, większe oraz mniejsze przedsiębiorstwa przekonały się w ostatnich miesiącach, że zdecydowanie lepiej zamienić serwery stacjonarne na przechowywanie danych w chmurze. Mobilność, praca zdalna oraz brak konieczności serwisu, to główne czynniki stojące za migracją do chmury. Dodatkowo, użytkownicy przekonali się, że jest to rozwiązanie o wiele wygodniejsze, co w znaczący sposób ułatwia pracę i codzienne funkcjonowanie – wyjaśnia Piotr Kawecki, Prezes Zarządu ITBoom Sp. z o.o.

Kolejnym powodem rosnącej popularności usług „cloudowych” jest coraz większa świadomość korzyści, jakie daje organizacjom ten model przetwarzania danych. W czasach koronawirusa wiele firm obawia się wizji kolejnego lockdown’u i powtórnej konieczności przejścia na tryb pracy zdalnej. Zapobiegliwi prezesi i zarządy chcą przygotować się na taką ewentualność i podejmują działania umożliwiające pracownikom pracę w trybie homeoffice.

– „W chwili obecnej prowadzimy rozmowy z wieloma klientami na temat różnego rodzaju projektów. Powoli zdają sobie oni sprawę, że jeżeli druga fala COVIDu przyjdzie i kolejny lockdown stanie się faktem to tym samym część biznesów nie będzie mogła być świadczona w modelu tradycyjnym. W takim przypadku te przedsiębiorstwa, które będą przygotowane technologicznie, nie tylko przetrwają, ale również nabiorą przewagi konkurencyjnej i będą miały szansę zmienić swoją pozycję rynkową na dużo wyższą. Pozostałe poniosą różne straty i będą musiały zrezygnować całkowicie lub częściowo wycofać się z funkcjonowania na rynku. To działa dwojako, z jednej strony mamy sytuację, kiedy ludzie działają powściągliwie i idą w kierunku oszczędności, tną budżety, takie zachowania obserwowaliśmy na początku roku. Natomiast w tej chwili można zanotować odwrót w kierunku tzw. „dobrej strony mocy”. Firmy chcą wykorzystać szansę na rynku, zabezpieczyć się i usprawnić swoje organizacje. Stawiają na rozwój i przydzielają budżety na transformację cyfrową swoich organizacji. Pieniądze idą szczególnie w takie obszary, które umożliwią organizację biznesu bardziej online i w efekcie dużo sprawniejsze działanie w czasach ewentualnego lockdown’u” – mówi Piotr Kawecki.

Jak przekonuje Prezes Zarządu ITBoom nadal wiele firm nie jest jeszcze mentalnie gotowych na proces transformacji cyfrowej. Przy sceptycznym podejściu pracowników czy zarządu, wprowadzenie zmian a nawet zasugerowanie nowych rozwiązań nie jest łatwym zadaniem. Według Piotra Kaweckiego to, czy wahające się firmy zdecydują się na przejście do chmury zależy między innymi od tego w jaki sposób będzie rozwijać się sytuacja związana z pandemią. – „Ciężko powiedzieć czy sytuacja diametralnie się zmieni, bo wszystko jest w dużej mierze umotywowane tym czy druga fala COVID-19 będzie równie lub jeszcze bardziej intensywna, czy też nie. W przypadku drugiej opcji, myślę, że w przyszłym roku wszystko powinno powrócić do normy. Stanie się tak, jeśli ludzie przejdą nad wszystkim do porządku dziennego, a sam COVID-19 przestanie być tematem numer jeden. Jednak, gdyby miał sprawdzić się pierwszy scenariusz, istnieje możliwość przesycenia branży IT, w stosunku do potrzeb i możliwości innych rynków” – komentuje Piotr Kawecki.

Warto zauważyć, że inwestycje gigantów technologicznych takich jak Microsoft i Google mogą przekonać niezdecydowanych do korzystania z usług chmurowych. Obie korporacje poinformowały niedawno o ogromnych inwestycjach planowanych w Polsce. Będą nimi centra danych, które nie pozostaną bez wpływu na krajowy rynek usług IT. – „Osoby, które korzystają z usług chmurowych podróżując po świecie widzą, że na przykład w Anglii, w Niemczech, czy w Holandii ta chmura działa efektywniej. Dzięki rozwojowi infrastruktury Microsoft w Polsce, podobne parametry, jeśli chodzi o prędkość, będą osiągalne również dla rodzimych firm. Jeżeli prędkość chmury głównie spowodowana wolnym Internetem, czy też odległością fizyczną serwerowni od użytkownika końcowego ulegnie znaczącej poprawie, to jeden z argumentów za tym, żeby zostać z lokalną serwerownią upadnie. Czyli będzie to kolejny bardzo poważny powód, aby przejść do chmury. Naszym zdaniem digital transformation może znacznie przyspieszyć w Polsce właśnie dzięki usługom chmurowym. To one przekonują najbardziej Polaków do inwestycji w IT. Chmura jest po prostu wygodna, prosta, nie wymaga zbyt dużych inwestycji w infrastrukturę IT, utrzymanie i serwis. Jestem przekonany, że przyszłość Polskich firm jest w chmurze” – podsumowuje Piotr Kawecki, Prezes Zarządu ITBoom.

