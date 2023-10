Tym razem RPP nie osłabiła złotego, reakcja rynku znacznie spokojniejsza

Po całkowicie niespodziewanej decyzji RPP sprzed miesiąca o obniżce wysokości swojej głównej stopy procentowej aż o 0,75 pkt. proc. polska waluta gwałtownie słabła. Kurs EUR/PLN skoczył w przeciągu tygodniu z poziomu poniżej 4,5 PLN do prawie 4,7 PLN. Wczorajsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej – obniżka wysokości stopy referencyjnej z 6 proc. do 5,75 proc. była już zgodna ze średnią oczekiwań (chociaż rozrzut poszczególnych prognoz ekonomistów był bardzo duży), a reakcja rynku znacznie spokojniejsza. Tym razem polska waluta się umacniała. Wczoraj kurs EUR/PLN spadł o 0,49 proc., a dziś ok, godz. 9:55 tracił kolejne 0,32 proc. Rynek terminowy spodziewa się obecnie dalszego spadku wysokości krótkoterminowych stóp procentowych w Polsce o kolejne niecałe 0,5 proc. w końca roku.

Dziś o godz. 15-tek rozpocznie się konferencja prasowa prezesa NBP.

Rentowność 10-letnich obligacji polskiego rządu wzrosła wczoraj i dziś rano osiągając swój najwyższy poziom od połowy czerwca br. (5,98 proc.).

Na GPW WIG-20 zaczynał środową sesję na najniższym poziomie od kwietnia br., ale ostatecznie zakończył dzień zwyżką o 0,81 proc. Dziś ok. godz. 10:05 to odbicie było kontynuowane (+0,33 proc.). Po raz kolejny swe historyczne minimum osiągnął kurs akcji Pepco Group NV. Wśród składników mWIG-u 40 i sWIG-u 80 swe nowe cykliczne minima osiągnęły ceny akcji spółek Grenevia (dawniej FAMUR) i Grodno.

Wczoraj słabsze od prognoz dane ADP (w pozarolniczym sektorze prywatnym w USA przybyło we wrześniu br. 89 tys. zatrudnionych czyli najmniej od stycznia 2021 roku) przełożyły się spadek rentowności 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych z osiągniętego wcześniej najwyższego od 2007 roku poziomu (dziś rano 4,74 proc.).

Kurs EUR/USD stabilizował się dziś rano (0,05 proc.) po wczorajszym wzroście. Kurs USD/JPY, który we wtorek po przekroczeniu pierwszy raz od roku poziomu 150 JPY silnie spadł, co uruchomiło spekulacje o domniemanej interwencji banku centralnego lub ministerstwa finansów, trzymał się nieco poniżej poziomu 149 JPY.

Podjęty w poniedziałek przez wykres kursu Bitcoina względem amerykańskiego dolara atak na poziom 28000 USD został odparty, a dziś rano ok. godz. 10:25 kurs BTC/USD lekko spadał o 0,29 proc.

Cena kontraktów na ropę naftową silnie wczoraj spadła do najniższego od miesiąca poziomu (WTI –5,61 proc., Brent -5,62 proc.). Tłumaczono to oczekiwanym spadkiem popytu wskutek kontynuacji spowolnienia gospodarczego na świecie. Dla odmiany swój najwyższy od stycznia br. poziom zaliczył cena kontraktu na gaz ziemny na NYMEX-ie.