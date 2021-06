W Polsce może brakować nawet 17,5 tysiąca ekspertów z obszaru cyberbezpieczeństwa

Na polskim rynku może brakować nawet 17,5 tysiąca specjalistów z obszaru cybersecurity, wynika z raportu HackerU „Cybersecurity. Raport o rynku pracy w Polsce” przygotowanego przez HRK.

Średnie wynagrodzenie w tej branży wynosi 15 tys. PLN miesięcznie, a mediana kształtuje się na poziomie 12,5 tys. PLN brutto.

Do niedawana zdobycie pracy na rynku cybersecurity było trudne dla osób dopiero rozpoczynających karierę zawodową. Dziś pracodawcy są coraz bardziej otwarci na zatrudnianie kandydatów bez doświadczenia w tej branży.

Cybersecurity jest niezwykle atrakcyjnym rynkiem dla pracowników, wynika z badania „Cybersecurity. Raport o rynku pracy w Polsce” zrealizowanego na zlecenie izraelskiego instytutu szkoleniowego HackerU przez HRK, firmę specjalizującą się w doradztwie personalnym i digitalizacji procesów HR. Eksperci mogą liczyć na konkurencyjne zarobki i mają duży wybór ofert pracy. Szacuje się że obecnie na polskim rynku na każdego kandydata przypada aż 7 nieobsadzonych miejsc pracy.

– Obecna sytuacja kandydatów, którzy mają doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa IT jest niezwykle komfortowa – mówi Mikołaj Zbudniewek, Business Unit Manager, HRK ICT, który specjalizuje się w rekrutacjach na stanowiska związane z IT i cybersecurity. – Z badania zrealizowanego na potrzeby HackerU wynika, że pracodawcy są bardzo aktywni i prowadzą intensywne poszukiwania ekspertów. Aż 60% specjalistów biorących udział w naszym badaniu przyznało, że w ciągu tygodnia otrzymują od 1 do 3 propozycji udziału w procesach rekrutacyjnych – dodaje.

Sytuacja na polskim rynku pracy nie jest wyjątkiem. Z badania przeprowadzonego w 2020 r. przez (ISC)2, międzynarodową organizację pozarządową, która zajmuje się edukacją i certyfikacją w zakresie cybersecurity, wynika, że na świecie może brakować nawet 3,12 miliona specjalistów w zakresie bezpieczeństwa IT.

Z raportu wynika, także że rynek ten dynamicznie się zmienia. Do niedawna karierę w cybersecurity rozpoczynali pracownicy z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem zawodowym w innych dziedzinach związanych z IT. Bezpieczeństwo IT było ciekawą alternatywą dla testerów, programistów czy ekspertów od rozwiązań związanych z cloud computing. Dynamiczny rozwój pracy zdalnej, który jest wynikiem pandemii COVID-19, sprawił że zapotrzebowanie na ekspertów w dziedzinie cybersecurity gwałtownie wzrosło.

– Obecnie pracodawcy otwarli się na możliwość zatrudniania osób o niższych kwalifikacjach, które nie mają wcześniejszych doświadczeń zawodowych związanych z tą branżą. Tego typu stanowiska oferują najczęściej korporacje, które zapewniają intensywne szkolenia i przygotowanie do pracy na stanowiskach juniorskich. Interesującą alternatywą dla osób rozważających rozpoczęcie pracy w działach związanych z bezpieczeństwa IT są specjalistyczne kursy prowadzone przez doświadczonych ekspertów – komentuje Maciej Cieśla, kierownik programu szkoleniowego z zakresu cyberbezpieczeństwa w HackerU.

Wyniki badania nie pozostawiają wątpliwości – bezpieczeństwo IT jest bardzo atrakcyjne jeśli chodzi o wysokość wynagrodzeń. Średnia miesięczna płaca to ok. 15 tys. zł, a mediana kształtuje się na poziomie 15,5 tys. zł brutto miesięcznie. Młodszy specjalista może liczyć na wynagrodzenie w przedziale 6 – 10 tys. brutto, specjalista zarobi nawet 16 tys. zł miesięcznie. Natomiast managerowie i dyrektorzy deklarują zarobki na poziomie powyżej 22 tys. zł brutto.

W badaniu wzięło udział ponad 500 ekspertów pracujących w działach bezpieczeństwa IT. Raport „Cybersecurity. Raport o rynku pracy w Polsce” dostępny jest pod linkiem: https://hackeru.pl/raport-o-pracy-w-cybersecurity/.