White Star Logistics rozpoczyna budowę centrów logistycznych

White Star Logistics, joint venture White Star Real Estate i Bain Capital Credit, jest obecnie w trakcie realizacji dwóch nowych centrów logistycznych w Nowym Koniku oraz Raszynie. Projekty zlokalizowane będą na przedmieściach Warszawy, gdzie obserwuje się wysoki popyt na działalność w zakresie lekkiego przemysłu, handlu (w szczególności e-commerce) oraz magazynowania. Łączna powierzchnia magazynowa obu projektów wyniesie około 120 000 m2.

Lokalizacja dwóch nowych centrów White Star Logistics pozwalać będzie na efektywną dystrybucje na terenie stolicy oraz łatwą dostępność do krajowej sieci autostrad. Wybór terenów pod inwestycje podyktowany był obecnymi wymaganiami rynku i potrzebami najemców. Firmy dążąc do usprawnienia procesu last mile, czyli ostatniego etapu doręczenia przesyłki do klienta, coraz częściej sięgają po nowoczesne rozwiązania w obrębie technologii magazynowych w dogodnych lokalizacjach umożliwiających sprawną obsługę dużych aglomeracji miejskich.

„Rynek usług logistycznych w Polsce bardzo prężnie się rozwija. Obserwujemy stale rosnący popyt na powierzchnie magazynowe, dlatego zdecydowaliśmy się na rozszerzenie naszej dotychczasowej działalności na rynku logistyki o nową markę, jaką jest White Star Logistics. Działając pod jej szyldem planujemy dalszy rozwój i przyszłą ekspansję w Polsce.. Będą to łącznie cztery nowe lokalizacje w tym roku, a w ciągu najbliższych trzech lat dziesięć do dwunastu centrów logistycznych w atrakcyjnych lokalizacjach w całej Polsce” – mówi Bartosz Szewczyk, Managing Partner w White Star Real Estate.

Centra logistyczne są pierwszymi projektami spółki join venture White Star Logistics, której celem jest stworzenie sieci nowoczesnych centrów logistycznych w najbardziej pożądanych miejscach w Polsce.

„Cieszymy się, że możemy rozpocząć wspólne przedsięwzięcie, White Star Logistics, tymi dwoma projektami. Mamy nadzieję, że uda nam się zaspokoić rosnący popyt na nieruchomości na polskim rynku logistycznym” – mówi Fabio Longo, Managing Director w Bain Capital Credit. „To nasze kolejne europejskie joint venture na rynku nieruchomości, mające na celu zwiększenie naszego portfela w tym regionie”.

Warszawa Nowy Konik oraz Warszawa Raszyn to nie tylko nowoczesna przestrzeń logistyczna klasy A. Projekty wyróżniać się będą ekologicznymi rozwiązaniami, które minimalizują ślad węglowy obiektu. Będą w nich zaimplementowane panele fotowoltaiczne, systemy pozwalające na wtórne wykorzystanie wody i redukcje zużycia energii elektrycznej oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych. W obu lokalizacjach miejscowy plan zagospodarowania terenu pozwala nie tylko na magazynowanie, ale także na lekką produkcję. Dodatkowo, budynki będą certyfikowane BREEM`em na poziomie very good.

Informacje o inwestorach:

White Star Real Estate jest znaną, międzynarodową firmą z wieloletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości, która zrealizowała łącznie ponad 60 wysokiej jakości projektów komercyjnych i mieszkaniowych. Wśród nich znaczącą część stanowi grupa prestiżowych budynków biurowych, a pozostałe inwestycje to magazyny, centra handlowe oraz osiedla domków jednorodzinnych i mieszkań. White Star Real Estate jest także doświadczonym zarządcą nieruchomości i częścią White Star Group, zajmującej się szeroko pojętymi nieruchomościami. White Star Group jest spółką holdingową założoną w celu realizacji usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz inwestowaniem w nieruchomości i private equity, głównie w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bain Capital Credit jest wiodącym globalnym specjalistą kredytowym, zarządzającym aktywami o wartości około 48 miliardów dolarów. Inwestuje w pożyczki lewarowane, obligacje wysokodochodowe, zagrożone kredyty, produkty strukturyzowane i akcje. Zespół składający się z ponad 240 profesjonalistów analizuje tysiące emitentów korporacyjnych na całym świecie. Oprócz kredytów, Bain Capital inwestuje w różne klasy aktywów, w tym private equity, public equity i venture capital oraz nieruchomości.