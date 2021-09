Woodpecker.co zadebiutuje na NewConnect 14 września

Woodpecker.co S.A., spółka technologiczna oferująca aplikację pełniącą rolę inteligentnego asystenta sprzedaży B2B, jest o krok od debiutu na rynku NewConnect. Giełda Papierów Wartościowych zatwierdziła Dokument Informacyjny spółki i podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia akcji serii A Woodpecker.co S.A. do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect. Debiut na tzw. małej giełdzie został zaplanowany na 14 września br. W procesie wprowadzenia akcji do obrotu, w roli Autoryzowanego Doradcy, Spółkę wspiera INC S.A.

Debiut Woodpecker.co odbędzie się 14 września o godzinie 13:00. Do obrotu zostaną wprowadzone akcje serii A. Uroczystość będzie również transmitowana w kanałach społecznościowych Giełdy Papierów Wartościowych.

– Jesteśmy w pełni gotowi na wejście na NewConnect. Dynamicznie rozwijamy działalność, co odzwierciedlają wyniki finansowe i notowane z kwartału na kwartał wzrosty przychodów. Z niecierpliwością czekamy na uroczystość debiutu – wierzymy, że inwestorzy docenią nasze perspektywy rozwoju i pomogą nam w sfinansowaniu planów biznesowych firmy. – mówi Mateusz Tarczyński, prezes zarządu Woodpecker.co.

W I półroczu spółka odnotowała ponad 3-krotnie wyższy rdr. zysk netto, który wyniósł przeszło 1 mln zł. Z kolei przychody osiągnęły wartość ponad 6,5 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 34 proc. rdr.

Woodpecker.co S.A. oferuje oprogramowanie w modelu SaaS ułatwiające pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie relacji poprzez automatyzację czasochłonnych procesów związanych z komunikacją biznesową. Narzędzie znajduje zastosowanie m.in. w procesie aktywnej sprzedaży, pozyskiwania partnerów i rekrutacji pracowników. W czerwcu br. przeprowadzona została publiczna oferta sprzedaży akcji spółki przez jej akcjonariuszy o łącznej wartości 11 mln zł.

– Model SaaS w którym działamy pomaga nam z powodzeniem skalować biznes, a konsekwentnie realizowana strategia rozwoju oraz potencjał rynku sales automation pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość. Debiut na NewConnect to dla nas pierwszy krok na rynku kapitałowym. Na przełomie 2022 i 2023 r. chcielibyśmy przenieść się na Główny Rynek GPW. Oczekujemy, że ten cel uda nam się osiągnąć. – dodaje Mateusz Tarczyński.