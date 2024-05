Wydawca tygodnika „Do Rzeczy” planuje debiut na NewConnect

Orle Pióro S.A., wydawca portalu DoRzeczy.pl i tygodnika „Do Rzeczy – Pawła Lisickiego” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”, będący częścią notowanej na GPW grupy medialnej PMPG Polskie Media S.A., planuje debiut na NewConnect. Wejście na giełdę stworzy nowe możliwości rozwoju dla spółki oraz ma być korzystne z punktu widzenia akcjonariuszy i udziałowców zarówno grupy PMPG Polskie Media S.A. oraz spółki Orle Pióro. Jeszcze w tym roku ma zostać przeprowadzona oferta publiczna akcji.

– Debiut Orlego Pióra na giełdzie będzie historycznym wydarzeniem dla naszej spółki. Jest to strategiczny krok w kierunku dalszego wzrostu, który pozwoli przyśpieszyć realizację planów rozwojowych. Zamierzamy pozyskać dodatkowe środki na kontynuację rozwoju działalności wydawniczej, w szczególności na utrzymanie dynamicznego tempa wzrostu portalu internetowego DoRzeczy.pl, a także na tworzenie programów telewizji internetowej. Chcemy przeprowadzić ofertę publiczną akcji w II półroczu br. a na giełdzie zadebiutować w 2025 roku – mówi Paweł Lisicki, redaktor naczelny i wiceprezes zarządu Orlego Pióra.

Działalność wydawnicza Orlego Pióra skupia się na pismach konserwatywno-liberalnych, które cieszą się dużą popularnością. Tygodnik „Do Rzeczy” jest jednym z najczęściej cytowanych tygodników w Polsce, a według raportu Internetowego Monitoringu Mediów zestawiającego najbardziej opiniotwórcze tygodniki i dwutygodniki ostatniej dekady, „Do Rzeczy” zajęło 3. miejsce w tym rankingu. Miejsce pierwsze zajmuje w nim „Wprost”.

– Naturalnie cały czas trwa proces ucyfrowienia mediów, dlatego mocno stawiamy na rozwój portalu informacyjnego DoRzeczy.pl, co przynosi wymierne rezultaty. Środki pozyskane z emisji akcji w dużej mierze zostaną przeznaczone na jego rozwój. Jesteśmy przekonani, że obecność Orlego Pióra na giełdzie przyczyni się do umocnienia naszej pozycji rynkowej oraz umożliwi dalszy dynamiczny rozwój, co przyniesie korzyści zarówno przyszłym akcjonariuszom, jak i partnerom biznesowym – dodaje Katarzyna Gintrowska, prezes zarządu Orlego Pióra.

Przychody Orlego Pióra stanowią około 25 proc. przychodów Grupy PMPG Polskie Media, która posiada 81 proc. udziału w kapitale zakładowym i udziału w głosach w spółce Orle Pióro – pozostałe udziały należą do dziennikarzy. Decyzja o wprowadzeniu spółki Orle Pióro na NewConnect jest związana z zakończonym 6 marca br. przeglądem opcji strategicznych oraz przygotowaniem do wdrażania nowej strategii rozwoju, która ma zostać przedstawiona do końca II kwartału br.