Wyniki Finansowe GK GPW w III kwartale 2022 r.

Przychody Grupy Kapitałowej GPW wyniosły 88,4 mln zł w III kw. 2022 r. (-2,4% rdr) oraz 297,8 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2022 r. (-0,8% rdr)

EBITDA wyniosła 29,1 mln zł (-40,1% rdr) w III kw. 2022 r. oraz 126,6 mln zł (-20,9% rdr) w ciągu 9 miesięcy 2022 r.

Zysk operacyjny wyniósł 20,5 mln zł (-48,7% rdr) za III kw. 2022 r.

oraz 98,7 mln zł (-26,3% rdr) za 9 miesięcy 2022 r.

Koszty operacyjne wyniosły 59,3 mln zł (+20,1% rdr) w III kw. 2022 r. oraz 190,7 mln zł (+14,7% rdr) w ciągu 9 miesięcy 2022 r.

Zysk netto wyniósł 31,1 mln zł (-13,5% rdr) w III kw. 2022 r. oraz 107,3 mln zł (-10,6% rdr) za 9 miesięcy 2022 r.

W trudnym otoczeniu makroekonomicznym 2022 roku wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) są nieznacznie gorsze niż w analogicznym okresie minionego roku. W III kw. 2022 r. przychody GK GPW wyniosły 88,4 mln zł, co stanowi spadek o 2,4 proc. rdr.Od początku roku spółki Grupy GPW wygenerowały 297,8 mln zł przychodów, 0,8 proc. mniej aniżeli w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r.

– W trzecim kwartale 2022 roku osiągnęliśmy całkiem satysfakcjonujące wyniki, które są bliskie konsensusu rynkowego. Przychody Grupy ukształtowały się na poziomie ponad 88 milionów złotych. Odnotowaliśmy wzrost przychodów z rynku finansowego, a przychody z obsługi obrotu wzrosły o 7,5 proc. Należy szczególnie podkreślić dwukrotny wzrost przychodów z obsługi derywatów w porównaniu do ubiegłego roku. Na rynku towarowym natomiast nastąpił spadek na poziomie ponad 17 proc. ze względu na zmiany regulacyjne takie jak zniesienie obliga na handel energią elektryczną, ograniczenie obliga na handel gazem oraz ustawę wprowadzającą maksymalne ceny na rynku energii. Globalnie, wpłynęło to na poziom przychodów, które w III kwartale 2022 r. w porównaniu rok do roku spadły o 2,4 proc. – powiedział Adam Młodkowski, Członek Zarządu GPW w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW” zamieszczonym na oficjalnym kanale Giełdy w mediach społecznościowych.

Na wynik Grupy Kapitałowej GPW III kw. 2022 r. znaczący wpływ miał także odpis związany z aktualizacją wyceny spółki BondSpot: – Zaplanowane inwestycje, projekt „All to All”, zostały przesunięte w czasie i w związku z tym w późniejszym czasie będą generowane znaczne przychody. (…) Musieliśmy dokonać jednorazowego odpisu z tytułu utraty wartości firmy spółki BondSpot, która nie wpływa na cashflow spółki. Spadek przychodów, wzrost kosztów oraz dodatkowy odpis spowodowały spadek EBITDA o 40 proc. rok do roku. Natomiast w przypadku zysku netto spadek jest znacznie mniejszy i wyniósł on ponad 31 mln złotych. Wpływ na to miały wyższe przychody z lokat w związku z wyższymi stopami procentowymi oraz wyższy udział w zyskach KDPW, który również zwiększył swoją rentowność – dodał Adam Młodkowski.

Zysk netto w III kw. 2022 r. 31,1 mln zł i był o 13,5 proc. niższy niż w analogicznym okresie 2021 r. Od początku roku GK GPW zarobiła 107,3 mln zł, o mniej niż w tym samym czasie ubiegłego roku.