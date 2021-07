Wzrost przychodów Miraculum w czerwcu 2021 o 50 proc. r/r

Notowana na rynku głównym GPW firma kosmetyczna Miraculum osiągnęła 2 mln zł przychodów w czerwcu. Jest to wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku o 50 proc. Systematycznie rosnące wyniki sprzedaży to efekt przyjętej i konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju spółki.

– Jesteśmy zadowoleni ze sprzedaży w czerwcu, ale nie ukrywamy, że mamy ambicje na więcej. Na dobre wyniki duży wpływ miała działalność exportowa, która stanowiła niemal 25% sprzedaży – zostały zrealizowane zamówienia do klientów m.in. z Rosji i Hiszpanii. W przypadku drugiego odbiorcy, dostawa dotyczyła nowej linii kosmetyków do pielęgnacji twarzy – Miraculum Astaplankton WIT C. Przygotowujemy się również do realizacji krajowego zamówienia dla dużej sieci o wartości ok. 3,5 mln zł., o którym informowaliśmy jakiś czas temu. Mamy też na kolejne miesiące zakontraktowane dostawy do Rosji i Arabii Saudyjskiej. Współprace w kraju i za granicą z pewnością pozytywnie wpłyną na wyniki finansowe Miraculum w kolejnych miesiącach – komentuje Sławomir Ziemski, członek zarządu Miraculum.

W czerwcu Miraculum podpisało umowę z Mikołajem Roznerskim. Znany polski aktor teatralny, filmowy i serialowy został twarzą odświeżonej marki WARS, której korzenie sięgają lat 70-tych. Kampanie z jego udziałem wystartują jesienią.

Narastająco, w okresie styczeń-czerwiec 2021 roku, Miraculum osiągnęło 13 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 18% w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku, kiedy to wyniosły one 10.9 mln zł. Sprzedaż exportowa stanowi ponad 19% sprzedaży ogólnej, podczas gdy w roku 2019 było to 12%, a w roku 2020 – 14%. Dzięki wdrożeniu nowych produktów spółka przewiduje dalszy, dynamiczny wzrost sprzedaży na rynki zagraniczne.