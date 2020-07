Zespół Synerise zwyciężył Rakuten Data Challenge 2020

Podczas 42 prestiżowej konferencji skupiającej specjalistów z zakresu sztucznej inteligencji i przetwarzania danych – International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, odbywającej się w Xi’an w Chinach, zespół Jacka Dąbrowskiego z Synerise, zwyciężył w dorocznym konkursie organizowanym przez firmę i instytut badawczy Rakuten.

Polacy jako jedyni, zaprezentują podczas konferencji dwie publikacje naukowe, zaakceptowane i zarekomendowane przez kapitułę konferencji podczas ecommercowego bloku organizowanego przez specjalistów z takich firm jak Alibaba, Zalando, Amazon, Rakuten, Apple, Wallmart, eBay czy YouTube. Rozwiązanie przygotowane przez zespół Synerise w składzie: Jacek Dąbrowski, Konrad Gołuchowski, Barbara Rychalska, Dominika Basaj okazało się najlepsze ze wszystkich zgłoszonych podczas konkursu.

Rakuten to jedna z najbardziej znanych obecnie firm azjatyckich w segmencie ecommerce na świecie, nazywana często „japońskim Amazonem” o łącznych wpływach na poziomie 12 MLD dolarów, 14 000 pracowników, działającą w niemal 30 krajach z siedzibami m.in. w USA, Wielkiej Brytanii i Francji. Jest również sponsorem tytularnym klubu piłkarskiego FC Barcelona.Polski zespół wykorzystał najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji, w tym swój autorski algorytm EMDE – wydajną metodę estymacji gęstości na rozmaitościach różniczkowalnych w systemach rekomendacji. Metoda ta pozwala reprezentować dane pochodzące z metod uczenia nienadzorowanego dla różnych modalności (interakcje użytkowników, tekst, obraz, audio) we wspólnym, zunifikowanym formacie.

„Jako firma, rzadko bierzemy udział w konkursach związanych z naszą dyscypliną specjalizacji. Natomiast, podejmujemy te wyzwania, które naszym zdaniem, są w stanie w sposób efektywny i efektowny zmieniać paradygmaty w obrębie sztucznej inteligencji i rewolucjonizować jej upowszechnienie. Cieszymy się bardzo z tego wyróżnienia, ale jeszcze bardziej z możliwości prezentacji polskiej myśli technologicznej na arenie międzynarodowej. Jestem zadowolony, że w takim ważnym gronie Polska ma swoich przedstawicieli, i nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do „bycia” podwykonawcą największych marek, ale podejmujemy rękawicę, nie tylko w obserwowaniu rzeczywistości dziejącej się wokół nas, ale w realnej kontrybucji do nauki i w procesie jej tworzenia” – mówi Jacek Dąbrowski – Chief Artificial Intelligence Officer w Synerise.

Synerise to obecnie jedna z najbardziej znanych i innowacyjnych polskich spółek, która funkcjonuje w sektorach wysokich technologii istotnych dla gospodarki, takich jak big data i sztuczna inteligencja. Spółka odważnie inwestuje we własne produkty w zakresie przetwarzania danych oraz rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji. Klientami firmy są znane i innowacyjne marki w Polsce i na świecie. Firma została nagrodzona w wielu prestiżowych konkursach w tym EY Accelerating Entrepreneurs – nagroda dla 1 z 30 najbardziej perspektywicznych globalnie spółek High Tech na świecie czy corocznych globalnych konkursach firmy Microsoft. Synerise znane jest z silnej współpracy z naukowcami z licznych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Prezesem Synerise jest Jarosław Królewski, współwłaściciel i przewodniczący Rady Nadzorczej Wisły Kraków, wykładowca i absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Sigir jest jedną z najbardziej prestiżowych konferencji na świecie, będącą w czołówce wydarzeń na świecie w zakresie systemów przetwarzania informacji. Historia wydarzenia sięga roku 1978.