Zintegrowana bramka płatnicza w Twoim sklepie. Co musisz wiedzieć?

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie polityki Business-to-Consumer oznacza to przemyślaną strategię wdrażania nowych rozwiązań w swoich firmach. Nie prowadzi ona jedynie do zwiększenia konwersji i uatrakcyjniania oferty, ale przede wszystkim do nagradzania lojalnych klientów.

Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności i stosowanych modeli biznesowych dobieramy rozwiązania bezpieczne, najbardziej spełniające oczekiwania nasze i naszych klientów. Dzisiaj chcemy korzystać z szybkich metod płatności i to najlepiej w każdym możliwym kanale – sklepy stacjonarne, e-commerce, social selling. Wygoda i oferowane płatności on-line są często kluczowym kryterium wyboru przy dokonywaniu zakupów. Ankietowani respondenci wskazują, że obserwują nowe sklepy, ale nie decydują się na zakupy ze względu na brak prostych metod płatności lub ofert ratalnych.

Na rynku jest wielu operatorów. Dokonanie odpowiedniego wyboru powinno być poprzedzone analizą czy dana metoda płatności jest kompleksowa i możliwa do wykorzystania wielokanałowo w przypadku rozwoju naszej działalności.

Jakiś czas temu na rynek została wprowadzona usługa LoanByLink – proste raty. Pierwotnie miała za zadanie przekształcenie każdej strony w e-sklep. Na chwilę obecną jest to jedno z bardziej innowacyjnych narzędzi na rynku szybkich płatności.

Integracja partnera

Jak twierdzą programiści, integracja z LoanByLink jest prosta. Partner po zawarciu umowy otrzymuje dostęp do panelu zarządzaniu. Z tej pozycji widzi zrealizowane płatności oraz decyzje przy zakupach ratalnych. Stąd również partner pobiera kod do implementacji płatności na swojej stronie. W panelu dostępny jest również generator linku ratalnego oraz opcja szybkiego przelewu. Oznacza to, że integrując jedna wtyczkę otrzymujemy szybkie przelewy i proces ratalny w różnej postaci.

Raty z LoanByLink jak to działa?

Raty dla e-commerce

Klient wybiera towar lub usługę na stronie internetowej. Następnie wybiera opcję płatności „kup na raty” i składa wniosek. Akceptuje warunki umowy a partner wypłaca pieniądze na konto sklepu.

Raty w sklepie stacjonarnym

Klient wybiera towar lub usługę, którą chce kupić na raty. Partner wprowadza wniosek ratalny na platformie. Klient akceptuje warunki umowy, a pieniądze wypłacane są na konto sklepu. Sklep realizuje sprzedaż towaru lub wybraną przez klienta usługę.

Raty dla www bez funkcji sklepu

Partner dodaje opis i zdjęcie towaru lub usługi na swojej stronie stronie. Klient wybiera opcję płatności „kup na raty” i składa wniosek. Klient akceptuje warunki umowy a pieniądze wypłacane są na konto sklepu. Sklep realizuje sprzedaż towaru lub wybraną przez klienta usługę.

Generator linku ratalnego – Raty w mediach społecznościowych

Dzięki linkowi klient nie będzie musiał rejestrować się na stronie sklepu ani udawać się na zakupy do sklepu stacjonarnego. Klient wyraził chęć zakupu na raty wybranego produktu lub usługi (np. w rozmowie telefonicznej, komunikatorze, wiadomości email czy sms, na facebooku). Partner generuje na swoim panelu sprzedawcy link do płatności i wysyła klientowi. Kupujący składa wniosek a pieniądze wypłacane są na konto sklepu. Sklep realizuje sprzedaż towaru lub wybraną przez klienta usługę.

LoanBylink oferuje zarówno bramkę szybkich płatności jak i możliwość zakupów na raty. Płatności online znacznie usprawniły funkcjonowanie rynku e-sprzedaży. Dzięki nim możliwe jest znacznie szybsze finalizowanie transakcji w ramach sprzedaży on-line. Dzisiaj możemy płatności klientom udostępniać już wszędzie zaczynając od tradycyjnych sklepów stacjonarnych poprzez strony www bez funkcji sklepów, a kończąc na sprzedaży w mediach społecznościowych. Przedsiębiorcy mają możliwość uatrakcyjnienia oferty dla swoich stałych klientów i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w swoje usługi.

Autor: Grzegorz Mizera – wiceprezes polskiego fintechu Provema