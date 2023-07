Agio Smart Money FIZ zwiększył udział w kapitale zakładowym DRAGO przekraczając 10 proc.

Agio Smart Money FIZ, zarządzany przez Pawła Sugalskiego – jednego z najbardziej doświadczonych specjalistów finansowych z obszaru gamedev w Polsce, zwiększył udział w akcjonariacie DRAGO entertainment. Obecnie Fundusz reprezentowany przez AgioFunds jest właścicielem 108 572 akcji, co stanowi ponad 10 proc. w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na WZ. Obecnie DRAGO entertainemnt jest na dynamicznym etapie rozwoju. Studio intensywnie rozbudowuje swoje kompetencje wydawnicze, równolegle szykując się do premiery swojego największego autorskiego tytułu – Winter Survival (EA). Ponadto Spółka zbliża się do przełomowego momentu przeniesienia notowań z NewConnect na rynek regulowany GPW w Warszawie.

– Indeks WIG Gry urósł w bieżącym roku blisko 20% podczas gdy wycena Drago Entertainment w dniu przekroczenia progu spadła w tym samym okresie o ponad 20%. Fundusz ciągle szuka oportunistycznych transakcji w obszarze małych i średnich spółek i za taką okazję zarządzający uznał zwiększenie inwestycji w spółkę, szczególnie w kontekście zbliżającego się przejścia na GPW, przeniesienia Winter Survival na silnik Unreal Engine 5 oraz planów wydawniczych na kilka najbliższych kwartałów – komentuje Paweł Sugalski, zarządzający Agio Smart Money FIZ.

DRAGO entertainment to działający od końca lat 90-tych polski producent i wydawca gier wideo, specjalizujący się w grach typu symulator premium oraz survival.

Spółka ma na swoim koncie jeden z najgłośniejszych i najlepiej ocenianych symulatorów ostatnich lat – Gas Station Simulator. Uniwersum gry, jak i całe portfolio Studia jest na bieżąco rozwijane. Aktualnie Spółka prowadzi zintensyfikowane prace nad ukończeniem swojego nowego i zarazem największego tytułu o nazwie Winter Survival. Zarząd Studia upatruje w projekcie duży potencjał finansowy. Równolegle krakowski zespół intensywnie rozbudowuje swoje kompetencje wydawnicze, zarówno pod kątem produktów własnych, jak i projektów wykonanych przez zewnętrznych partnerów.

– Cieszymy się, że Fundusz specjalizujący się w rynku technologicznym, w tym branży gamedev, zwiększa swoje zaangażowanie w DRAGO. To potwierdzenie wiary w potencjał i skalę rozwoju naszej spółki. Obecnie jesteśmy na etapie dynamicznego rozwoju, w związku z czym chcemy jeszcze bardziej uwiarygodnić spółkę w oczach Inwestorów i zwiększyć ich zainteresowanie – mówi Joanna Tynor, prezes zarządu w DRAGO entertainment SA.

DRAGO przez lata działalności osiągnęło stabilną sytuację rynkową, która pozwala Zarządowi na wyznaczanie Spółce coraz to ambitniejszych planów rozwoju. Aktualnie firma szykuje się przeniesienia swoich notowań z NewConnect na rynek regulowany GPW w Warszawie. Prospekt został niedawno zatwierdzony przez KNF.

Warto też dodać, że obecnie trwa skup akcji własnych w DRAGO entertainment, który zgodnie z przyjętym harmonogramem potrwa do 21 sierpnia 2023 r. Nabyte akcje zostaną przeznaczone na realizację części programu motywacyjnego.