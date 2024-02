Alternatywa na ETF dla BTC? XTB wprowadza nowe produkty

Zgodnie z przewidywaniami, wprowadzenie ETF na Bitcoina napędziło kolejną falę popytu na kryptowaluty. Na ten moment w Europie, w tym Polsce, nie można inwestować w bijące rekordy popularności ETF-y. Jednakże XTB do swojej oferty wprowadza instrumenty, które pozwalają inwestorom rozszerzyć portfolio o ekspozycję na kryptowaluty.

Zatwierdzenie ETF-ów opartych na Bitcoinie przez amerykański nadzór giełdowy SEC to historyczny moment dla kryptoaktywów. W ten sposób ta forma inwestowania stała się zdecydowanie bardziej dostępna, a przez zainteresowanie największych funduszy na świecie proces inwestowania w Bitcoina stał się bardziej ustrukturyzowany.

W ostatnich latach wielokrotnie można było usłyszeć o giełdach kryptowalut, które potrafiły zniknąć z dnia na dzień lub stawały się obiektem ataków hakerskich. Natomiast obecnie można m.in. zainwestować w ETF oparty na Bitcoin, który jest notowany na amerykańskiej giełdzie. Biorąc pod uwagę regulacje, które muszą spełniać emitenci takich funduszy, zajmowanie pozycji na bitcoina jest nieco bardziej bezpieczne niż to miało miejsce wcześniej. Niestety to rozwiązanie na ten moment nie dotyczy inwestorów z Europy.

Alternatywa dla ETF-ów na Bitcoina

Nic dziwnego, że popularność ETF-ów na Bitcoina oraz towarzysząca temu hossa na rynku kryptowalut powoduje duże zainteresowanie wśród inwestorów. Tak też jest w Polsce, gdzie amerykańskie ETF-y do tej pory nie wpłynęły na zwiększenie możliwości inwestycyjnych. To się jednak zmieniło, bowiem nowe instrumenty do swojej oferty dodała polska platforma inwestycyjna XTB.

– W ostatnich tygodniach regularnie odpowiadamy na pytania inwestorów dotyczące tego, kiedy w Europie będzie można inwestować w ETF na Bitcoina. Odpowiedzi na to pytanie nie znamy, jednakże pewne jest, że tego rodzaju instrumenty będą dostępne u nas od pierwszego dnia notowań na europejskich giełdach. Niemniej, widząc zainteresowanie inwestorów rynkiem kryptowalut postanowiliśmy znaleźć alternatywę – mówi Filip Kaczmarzyk, członek zarządu XTB.

ETN daje nowe możliwości

Od poniedziałku, 19 lutego, w ofercie XTB znajdą się trzy nowe fundusze ETP (Exchange Traded Products), a konkretnie ETN, które dadzą możliwość inwestorom na zajęcie pozycji na kryptowaluty. Dwa z tych produktów będą dotyczyć wyłącznie Bitcoina (BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto [BTCE.DE] i VanEck Bitcoin ETN [VBTC.DE]), natomiast trzeci to mix 10 najpopularniejszych obecnie kryptowalut (VanEck Crypto Leaders ETN [VT0P.DE]).

– Do tej pory w XTB oferowaliśmy możliwość inwestowania w kryptowaluty jedynie poprzez kontrakty CFD. Jednakże widząc zapotrzebowanie inwestorów zdecydowaliśmy się znaleźć alternatywę dla tych, którzy poszukują podobnych możliwości jakie dają amerykańskie ETF-y. Dlatego postawiliśmy na notowane w Europie ETN-y. Tego rodzaju instrumenty, chociaż nie są zbyt popularne, to od lat dają możliwość inwestorom indywidualnym zajęcia pozycji na trudno dostępnych instrumentach u renomowanych brokerów – dodaje Kaczmarzyk.

ETN (Exchange Traded Notes) to rodzaj instrumentu dłużnego notowanego na giełdzie papierów wartościowych na zasadach podobnych do akcji spółek giełdowych czy funduszy ETF. Emitent ETN replikuje stopę zwrotu zobowiązując się, że wypłaci inwestorom środki równe wartości certyfikatów, które zakupili. Należy również dodać, że ETN-y należą do tzw. niezabezpieczonych bankowych papierów wartościowych, czyli w przypadku niewypłacalności emitenta nie są one zwracane inwestorom z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jednak przede wszystkim należy pamiętać, że lokowanie środków na rynkach finansowych nierozłącznie wiąże się z ryzykiem, dlatego do każdej decyzji inwestycyjnej należy podchodzić odpowiedzialnie.