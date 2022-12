Bartłomiej Latoszek nowym Dyrektorem Generalnym Enefit Green w Polsce

Od grudnia działalnością Enefit Green w Polsce kieruje Bartłomiej Latoszek. Na stanowisku Dyrektora Generalnego zarządza zespołem i pracami Enefit Green w Polsce. Enefit Green to spółka wchodząca w skład estońskiej grupy Eesti Energia i największy producent energii wiatrowej w krajach bałtyckich.

Jak mówi Aavo Kärmas, prezes zarządu Enefit Green, Polska jest ważnym rynkiem dla spółki. – Enefit Green wszedł na polski rynek OZE w czerwcu 2019 roku i od tego czasu dynamicznie rozwija swoją działalność. Dziś zarządzamy w Polsce farmami fotowoltaicznymi o łącznej mocy ponad 18 MW, dodatkowo w budowie mamy dwa parki słoneczne o łącznej mocy ok. 15 MW. Dążymy do tego, aby do 2026 roku stać się liderem sektora zielonej energii w Polsce, a budowa nowych mocy ze źródeł odnawialnych będzie odgrywała w tym procesie istotną rolę – komentuje Aavo Kärmas.

– Chcemy jeszcze sprawniej realizować nasze cele biznesowe, dlatego zdecydowaliśmy się na utworzenie nowego stanowiska w naszej strukturze, tj. Dyrektora Generalnego. Cieszę się, że to akurat Bartłomiej będzie kierował naszą działalnością w Polsce. Jest on doświadczonym menedżerem, posiadającym szeroką wiedzę na temat sektora odnawialnych źródeł energii w różnych krajach. Dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy będzie w stanie realizować plany rozwoju Enefit Green na polskim rynku – dodaje Aavo Kärmas.

Bartłomiej Latoszek posiada blisko 12-letnie doświadczenie w sektorze energii odnawialnej. Przed dołączeniem do zespołu Enefit Green, pracował w Grupie Iberdrola, gdzie zajmował stanowiska Offshore Wind Country Manager, Poland Developments Manager oraz Office Manager i Head of Electrical Engineering. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na kierunku elektrotechnika.

– Bardzo się cieszę, że dołączam do zespołu Enefit Green. W strategii spółki dostrzegam ciekawe wyzwania, a wyznaczone cele są jasno określone. Postawione przed nami zadania są ambitne, ale działania związane z zieloną transformacją zawsze były dla mnie ważne i motywujące – mówi Bartłomiej Latoszek i dodaje: – Wierzę, że połączenie mojego wykształcenia z zakresu energetyki z doświadczeniem zdobytym w międzynarodowej firmie z sektora OZE oraz jednoczesną koncentracją na realizacji długoterminowej strategii biznesowej, pozwolą mi być wartościową częścią zespołu Enefit Green i zapewnią dynamiczny rozwój firmy w Polsce.

Enefit Green posiada obecnie w Polsce 19 elektrowni słonecznych o łącznej mocy nieco ponad 18 MW i generujących rocznie ok. 19 GWh energii elektrycznej. Obecnie, trwają również prace nad inwestycjami fotowoltaicznymi w Zambrowie o mocy 8,8 MW oraz w Dębniku, o mocy 6 MW. W przyszłym roku spółka planuje zwiększyć portfel projektów z sektora energii odnawialnej.