Cena akcji w ofercie publicznej Murapolu ustalona na 33 zł za jedną akcję

Murapol S.A., jeden z największych i najbardziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, informuje że:

Ostateczna cena akcji dla inwestorów indywidualnych oraz ostateczna cena akcji dla inwestorów instytucjonalnych w ofercie publicznej akcji została ustalona na 33 zł za jedną akcję.

Po zwiększeniu oferty ze względu na silny popyt na akcje Spółki, ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 240.000 (w tym 1.224.000 akcji stabilizujących), co stanowi 30% kapitału zakładowego Spółki.

Przewidywana łączna wartość oferty wyniesie tym samym około 404 mln zł.

Przewidywany dzień pierwszego notowania akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie to 15 grudnia 2023 r.

– Podczas rozmów z wieloma krajowymi i międzynarodowymi inwestorami spotkaliśmy się z prawdziwym zainteresowaniem pionowo zintegrowanym modelem biznesowym Grupy Murapol, wypracowanym w ciągu ponad dwóch dekad obecności na polskim rynku mieszkaniowym. Nasze wyniki operacyjne i finansowe ostatnich okresów pokazują odporność na wahania koniunktury. Nasza mocna pozycja rynkowa to efekt pracy organicznej oraz konsekwencji w umacnianiu produktu w segmencie popularnym i popularnym premium. Posiadamy też umiejętność odnawiania banku ziemi w szybszym tempie niż tempo sprzedaży – zwiększyliśmy rozmiar i poprawiliśmy strukturę naszego banku ziemi. To on stanowi fundament dalszego wzrostu w najbliższych latach. Grupa Murapol ma szeroki zakres kompetencji i dobre perspektywy do dalszego rozwoju na rynku mieszkaniowym w Polsce, a niebawem już jako spółka notowana na GPW – powiedział Nikodem Iskra, prezes Grupy Murapol.

Podsumowanie oferty publicznej akcji Murapol S.A. („Oferta”):