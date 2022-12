Ceny surowców w 2022 roku

Za nami rok, w którym bardzo duże były wahania cen surowców. Bardzo potaniało drewno, a podrożał nikiel i sok pomarańczowy.

Temat cen surowców w 2022 r. był zdominowany przez ropę i gaz. Cena ropy brent wahała się pomiędzy 71 USD i 133 USD za baryłkę.

– Cenę spot ropy brent wzrosła o ok. 10%, jeżeli jednak popatrzymy na kontrakty terminowe, to kupując kontrakt na początku 2022 r. i sprzedając go pod koniec tego roku, zysk wyniósł prawie 70% – mówi w rozmowie z MarketNews24 Michał Stajniak, ekspert XTB. – Te różnice są efektem rolowania kontraktów, a z tego wynika, że to co pokazuje cena nie odzwierciedla zysku bądź straty na kontraktach.

Na rynku surowców w 2022 r. bardzo duże różnice na kontraktach dotyczyły także cen gazu i to przede wszystkim europejskiego. Ceny osiągnęły poziom 300 euro za maegawatogodzinę, gdy dwa lata wcześnie była to cena w okolicach 30 euro. Teraz ceny te są bliskie 100 euro.

Na rynku gazu panuje nadal duża niepewność, ale dotyczy sytuacji w drugiej połowie 2023 r., gdy będzie zbliżać się kolejna zima, a stan zapasów może okazać się bardzo różny, zależnie od wielu scenariuszy.

Rok 2022 był bardzo ważny ze względu na ceny niklu i soku pomarańczowego, które bardzo wzrosły. Ten drugi rynek jest obecnie niszowy w porównaniu do tego co działo się w latach 70 i 80 XX wieku, gdy cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów finansowych.

– Mieliśmy astronomiczne wzrosty cen niklu, mieliśmy usuwanie handlowanych kontraktów na giełdzie w Londynie – wyjaśnia ekspert XTB. – Nikiel jest bardzo ciekawy, bo jego cena zachowywała się inaczej niż innych metali przemysłowych, które drożały w pierwszej połowie roku (przykładem miedź i aluminium), a później zaliczyły spadki.

W 2022 r. bardzo potaniało drewno. Jego cena spadła aż o 60%. W 2021 r. drewno należało do hitów inwestycyjnych, ze względu na jego wykorzystanie na rynku mieszkaniowym. Rynek drewna bardzo zmieniły podwyżki stóp procentowych w wykonaniu banków centralnych, a przede wszystkim w wykonaniu Fed.

Rynkiem, który zaliczył bardzo poważne spadki była kawa. Jej cena znalazła się na najwyższych poziomach od wielu lat, ale jednak kończyła 2022 r. 26% spadkiem cen spotowych.

Przewidywania na 2023 r. związane są z oddziaływaniem dwóch przeciwnych sił, którymi są obawy o recesję i słabnący dolar.

– Jeżeli nie dojdzie do recesji i dolar będzie się osłabiał, to rynki surowcowe powinny pozostawać wysoko, czyli powinniśmy wówczas mieć do czynienia ze stabilizacją na wysokich poziomach cen przy niewielkim ich wzroście – podsumowuje M.Stajniak z XTB.