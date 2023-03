Co czwarta firma w Polsce rozwinęła się dzięki sprzedaży transgranicznej [raport PayPal]

Blisko 9 na 10 sprzedawców z Polski (86%) sprzedaje swoje produkty i usługi za granicę, co stanowi już 1/3 ich całkowitego obrotu[1]. Chociaż czują, że międzynarodowi klienci pomagają w rozwoju ich biznesu, 23% badanych handlowców uważa, że trudno im zrozumieć międzynarodową konkurencję i preferencje klientów. Jakie są niektóre ze sposobów dla małych i średnich firm, aby potencjalnie wzmocnić swoją pozycję za granicą?

Według raportu PayPal eCommerce Index 2022, 86% polskich handlowców już sprzedaje swoje produkty i usługi za granicę, generując w ten sposób około 33% swoich obrotów. Jest to korzystna strategia, ponieważ 25% badanych przedsiębiorców potwierdza, że sprzedaż do międzynarodowych klientów pomogła w rozwoju ich biznesu. W związku z tym aktywnie kierują oni swoją ofertę do nabywców z innych rynków.

„Pod pewnymi względami sprzedaż za granicę w 2023 roku jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Sprzedawcy mają dostęp do nowoczesnych narzędzi, które pozwalają im skalować swój biznes i kierować nabywców w innym kraju za pomocą zaledwie kilku kliknięć do swojego e-sklepu. Należy jednak pamiętać, że każdy rynek ma swoje własne niuanse kulturowe i zwyczaje. Wiele dużych i znanych firm miało problemy z odniesieniem sukcesu na arenie międzynarodowej, ponieważ nie udało im się do nich dostosować. Jest to problem także dla mniejszych firm – 23% badanych przez nas sprzedawców ma trudności ze zrozumieniem międzynarodowego środowiska” – mówi Efi Dahan, dyrektor generalny PayPal na Europę Środkowo-Wschodnią i Izrael.

Ale to nie znaczy, że małe firmy powinny rezygnować z marzeń o wyjściu na arenę międzynarodową. PayPal podzielił się swoimi 3 wskazówkami, jak rozwijać nawet mały biznes na rynkach zagranicznych.

Oferuj produkty w dobrej cenie

Do zakupów za granicą najbardziej motywują kupujących lepsze ceny i dostęp do produktów niedostępnych lokalnie. Prawie co trzeci konsument postrzega przeglądanie zagranicznych e-sklepów jako okazję do znalezienia nowych, ciekawych produktów. Oznacza to, że kluczem do przyciągnięcia zainteresowania jest oferowanie atrakcyjnych cen i produktów, które są unikalne i trudne do znalezienia we własnym kraju. Mogą to być lokalne słodycze, tradycyjne rzeźby lub rzeczy pochodzące od krajowych producentów, takie jak żywność, środki chemiczne czy dekoracje.

Spraw, by kupujący czuli się bezpiecznie

Jednego na pięciu zapytanych kupujących przekonuje do dokonania zakupu transgranicznego możliwość skorzystania z preferowanej i znanej im metody płatności. To pokazuje, jak ważne jest oferowanie różnorodnych opcji płatności. Badanie PayPal pokazują, że porównując ten sam produkt na różnych stronach, konsumenci w większości krajów są ponad dwukrotnie bardziej skłonni do zakupu na stronie, która oferuje PayPal. W Niemczech, Irlandii i Włoszech wzrost zainteresowania może być nawet trzy- lub czterokrotnie większy.

Wykorzystanie kanałów społecznościowych

Sprzedaż za pośrednictwem serwisów społecznościowych rośnie z wielu powodów, z których wszystkie są ważne dla skalowania biznesu. Jednym z nich jest to, że bardzo łatwo jest promować firmę na różnych rynkach przy użyciu tylko jednego kanału. Innym ważnym powodem jest to, że media społecznościowe często zastępują proste wyszukiwanie w przeglądarce. Więcej niż jeden na pięciu europejskich konsumentów przegląda media społecznościowe, aby zobaczyć produkty lub usługi, którymi są zainteresowani, ponieważ mogą zobaczyć ich praktyczne zastosowanie. Ponadto 17% konsumentów w Europie dokonuje zakupów za pośrednictwem mediów społecznościowych co najmniej raz w tygodniu. Wszystko to pokazuje potencjał platform mediów społecznościowych, jeśli są one prawidłowo wykorzystywane.

Zakupy transgraniczne nigdy nie były łatwiejsze – a 2023 rok to świetny moment, by z nich skorzystać. Według badań PayPal, co najmniej jedna piąta zakupów na 12 rynkach europejskich jest dokonywana u międzynarodowego sprzedawcy, przy czym Grecy i Irlandczycy najchętniej kupują w zagranicznych sklepach internetowych. A kto będzie Twoim klientem w Europie?

[1] PayPal eCommerce Index 2022; Metodologia badania: 15-minutowe badanie na 15 221 europejskich i izraelskich konsumentach w wieku 18-75 lat i 10-minutowe badanie na 4 604 decydentach biznesowych w Europie i Izraelu. Wszystkie dane w informacji prasowej pochodzą z tego raportu, chyba że zaznaczono inaczej.