Columbus otrzymał ponad 100 mln zł finansowania i spłacił większą część zobowiązań kredytowych

Columbus Energy otrzymał 101,5 mln zł finansowania od jednego z akcjonariuszy. Dzięki temu Spółka spłaciła znaczącą część zobowiązań bilansowych i inwestuje w kolejne farmy fotowoltaiczne.

Główny akcjonariusz Columbus Energy udzielił Spółce pożyczki w wysokości 101,5 mln zł. Część środków z pozyskanego finansowania, w kwocie 57 mln zł, Zarząd Spółki przeznaczył na spłatę zobowiązań kredytowych wobec instytucji finansujących – mBank S.A. oraz Alior Bank S.A.

Z pozyskanych środków Columbus wykupi też przedterminowo obligacje serii F, w kwocie 30 mln zł, dokonując tym samym ich całkowitego umorzenia. Wykup i umorzenie obligacji serii F, zgodnie z ustalonym terminem i wcześniejszymi zapowiedziami, nastąpi 30 września br.

Dzięki temu Spółka w większości spłaci kredyty obrotowe oraz krótkoterminowe obligacje, konsekwentnie redukując swój dług. Od początku bieżącego roku Columbus oddał bankom i obligatariuszom 180 mln zł.

Pozostałą część pozyskanego finansowania Spółka przeznaczy na realizację inwestycji w projekty farm fotowoltaicznych.

– Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, dokonaliśmy redukcji kosztów stałych, poprawiliśmy marżowość Spółki, a teraz przyszedł czas na kontynuację redukcji długu instytucjonalnego. Columbus rozwija dwa główne biznesy. Nasz podstawowy biznes to sprzedaż fotowoltaiki, pomp ciepła oraz magazynów energii do klientów indywidualnych i biznesowych. Tutaj cierpieliśmy przez ostatnie kilka kwartałów z powodu zmian ustawowych i wojny medialnej, dotyczącej tego, czy nowe prawo jest lepsze, czy gorsze. Wojna w Ukrainie i wysokie stopy procentowe nie pomagały w tej sytuacji. Jednak w trzecim kwartale nastąpiło odbicie. Widzimy, że przychody rosną, a rynek się poprawił, bo czeka nas kryzys energetyczny, przed którym Polacy chcą się uchronić. A to jest misja Columbusa – obniżać rachunki za prąd i ciepło przez montaż naszych systemów.

Drugim naszym biznesem, niesamowicie kapitałochłonnym, jest inwestowanie we własne farmy fotowoltaiczne i magazyny energii. Tutaj strategicznie jesteśmy wspierani przez naszego akcjonariusza, który doskonale rozumie potencjał Columbusa – zarówno biznesu podstawowego, jak i inwestycyjnego. Ten rok jest skomplikowany, ale stajemy się silniejsi, efektywniejsi i bardziej marżowi. Teraz tylko wystarczy powrót do skali sprzed roku, a wyniki ukażą ten potencjał w pełnej krasie.

Redukcja pożyczek bankowych i obligacji jest naturalna. Ciężko w tak zmiennym rynku utrzymać warunki finansowania, kiedy kowenanty były plasowane na czas pokoju. Dlatego, po dzisiejszych redukcjach, pozostajemy z dwoma bankami na pokładzie w biznesie podstawowym: pierwszy (który nam zaufał w 2015 r.) to Bank Ochrony Środowiska, a drugi to Santander, z łącznym zadłużeniem w kwocie 75 mln zł.

Pozostałe finansowanie zostanie przeznaczone na rozwój biznesu farm fotowoltaicznych i magazynów energii, wspieranego przez naszego inwestora i akcjonariusza, a banki mBank, BOŚ i PKO BP finansują długoterminowe inwestycje farmowe. Chcę też przypomnieć, że w Columbusie trwa proces sprzedaży 102,5 MW farm fotowoltaicznych, który prowadzi dla nas PwC. Po dokonaniu tych transakcji nie tylko zamkniemy dużą część finansowania projektowego, farmowego, ale też zostanie nam sporo kapitału w Grupie – komentuje Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy S.A.