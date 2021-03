Czy nowoczesne nauczanie to koniec podręczników?

Nowoczesne nauczanie to termin odnoszący się nie tylko do wykorzystania nowoczesnych narzędzi. To coś więcej niż klasy online, cyfrowa praca domowa i internetowy system oceniania. To nauczanie dostosowane do realiów nowoczesnego świata – łączące w sobie naukę kompetencji i rozwój umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy oraz w nowoczesnym społeczeństwie. W tym wszystkim nie można jednak zapomnieć o wiedzy, którą uczniowie powinni opanować. Jak takie nauczanie prowadzić skutecznie?

– Po to, żeby skutecznie uczyć, warto opierać się na badaniach naukowych. Jest cały szereg badań, które mówią, jakie metody nauczania budują u uczniów motywację. W jaki sposób sprawdzać wiedzę, żeby była jak najgłębiej zakorzeniona w umyśle ucznia. Żeby odnieść sukces w dzisiejszym świecie, umieć stworzyć innowacyjną gospodarkę i otwarte, innowacyjne społeczeństwo, potrzebujemy nie samych kompetencji, ale również wiedzy – powiedział serwisowi eNewsroom Ignacy Święcicki, kierownik zespołu gospodarki cyfrowej w PIE. – W okresie pandemii można wpaść w taką pułapkę myślenia, że teraz będziemy prowadzić nauczanie tylko przez internet. Będziemy korzystali tylko z nowoczesnych narzędzi, sztucznej inteligencji i różnych aplikacji. Badania pokazują jednak, że skuteczność tych narzędzi nie jest taka duża. Należy więc dobrze zrozumieć, jak one wpływają na proces nauki – zanim będziemy wykorzystywać je do pracy z uczniami. Jeżeli w przyszłości chcemy mieć społeczeństwo, które będzie tworzyło nowe rozwiązania – ludzi, którzy będą sobie radzili na rynku pracy – nie wystarczą im same kompetencje miękkie. Potrzebują także wiedzy – by tworzyć nowe budowle, nowe algorytmy, czy funkcjonować w nowoczesnej gospodarce. Do tego potrzebna jest głęboko osadzona i rzetelna wiedza – analizuje Święcicki.