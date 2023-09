Dyspareunia: Gdy ból zakłóca satysfakcję seksualną

Nawet jedna na pięć kobiet boryka się z dolegliwościami bólowymi podczas stosunku. To sygnał dyspareunii – dysfunkcji, która wpływa na codzienne życie pacjentek nie tylko w sferze intymnej. Co warto wiedzieć na jej temat i jakie podejście oferują specjaliści?

Dlaczego ból?

Dyspareunia, ujęta w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 pod numerem F52,6, to problem, z którym zmagają się nawet 20% kobiet. Ból występujący podczas stosunku może być na tyle intensywny, że przerywa życie seksualne. Warto jednak pamiętać, że jego przyczyny mogą być różne. Jak mówi Barbara Larwa, fizjoterapeutka uroginekologiczna z Osteohelp: „Ból podczas współżycia to jedna strona medalu. Może on pojawić się także podczas wkładania tamponów czy badania ginekologicznego. Nierzadko jest spowodowany nadmiernymi napięciami, które często są skutkiem stresu.”

Fizjologia vs. psychika

Podczas gdy niektóre problemy z dyspareunią mają korzenie w fizjologii – endometrioza, nadżerki czy mięśniaki to tylko kilka z nich – wiele z nich ma podłoże psychiczne. Istnieje wiele czynników psychologicznych, takich jak urazy z dzieciństwa, nadużycia seksualne, obniżone poczucie własnej wartości czy brak edukacji seksualnej. To wszystko może wpłynąć na doświadczenie bólu podczas stosunku.

Kompleksowe podejście do leczenia

Dyspareunia to nie tylko problem fizyczny, ale również psychiczny. Leczenie powinno więc być holistyczne. Fizjoterapia koncentruje się na pracy z ciałem, pomagając złagodzić napięcia, które mogą prowadzić do bólu. Psychoterapia z kolei pomaga pacjentkom zrozumieć i stawić czoło psychologicznym przyczynom ich dolegliwości.

Technologia, w tym aplikacje, staje się również coraz bardziej pomocna w procesie leczenia. Pomagają one pacjentkom w ćwiczeniach, edukacji i śledzeniu przebiegu miesiączek.

Wspólna praca z partnerem

Choć to kobiety najczęściej zgłaszają się na leczenie, proces ten dotyczy również ich partnerów. Wielu specjalistów zaleca konsultacje partnerskie lub indywidualne dla partnera, aby cały proces był bardziej efektywny.

W walce z dyspareunią kluczem jest interdyscyplinarne podejście, które łączy wiedzę medyczną, psychoterapeutyczną i fizjoterapeutyczną. Poprzez zrozumienie korzeni problemu i zaangażowanie właściwych specjalistów, kobiety mogą znaleźć ulgę i wrócić do pełnego, satysfakcjonującego życia seksualnego.

Żródła:

Ból podczas stosunku u kobiet – fashionmedia.pl

Fizjoterapia Uroginekologiczna – osteohelp.pl