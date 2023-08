EKIPA zarobiła ponad 3 mln zł netto

Notowana na NewConnect EKIPA Holding S.A. opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze bieżącego roku. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 3,09 mln zł, a osiągnięte przychody 20,44 mln zł. Na koniec wspomnianego okresu na kontach spółek z grupy znajdowało się blisko 13 mln zł gotówki.

Skonsolidowane przychody w drugim kwartale wyniosły 13,86 mln zł w porównaniu do 6,58 mln zł w pierwszym kwartale co oznacza wzrost kwartalny o 111 procent. Zysk netto w drugim kwartale wyniósł 2,28 mln zł w porównaniu do 0,81 mln zł kwartał wcześniej, co daje wzrost o ponad 180 procent. Podobnie jak po pierwszym kwartale tego roku grupa nadal utrzymuje wysoką pozycję gotówkową, ponieważ na kontach spółek znajduje się 12,82 mln zł.

Ze względu na to, że spółka weszła na rynek NewConnect poprzez odwrotne przejęcie i jest notowana na nim od 12 maja 2022 roku, wyniki osiągnięte w pierwszym półroczu 2022 roku, które zostały opublikowane w sprawozdaniu dotyczą poprzednika prawnego, czyli BBI S.A. nie są porównywalne z faktyczna działalnością EKIPA Holding S.A. w tamtym okresie.

Jesteśmy zadowoleni z wyników w drugim kwartale oraz całym pierwszym półroczu. Dobrze radziła sobie nasza linia biznesowa związana z influencerami, a także wprowadzaliśmy nowe produkty na rynek FMCG. Szczególnie jestem zadowolony z rozwoju projektu Genzie i ich trasy koncertowej, która okazała się wielkim hitem. Warto też wspomnieć, że znowu na youtubowym kanale Ekipy zaczęły pojawiać się filmy. To wszystko sprawia, że szykujemy się na dalszą część roku, która ze względu na sezonowość w naszej branży jest tradycyjnie dobrym okresem. Patrzymy na nią optymistycznie – podsumował Łukasz Wojtyca – Prezes Zarządu EKIPA Holding S.A.

Jednym z ważniejszych wydarzeń pierwszego półrocza było założenie w maju br. nowej spółki ESSA Co Sp. z o.o., która operuje na rynku FMCG. W sierpniu zadebiutował jej nowy produkt noRUSH, czyli woda witaminowa. Produkt promowany przez Friza i Julię Żugaj dostępny w sieci Żabka szybko stał się sprzedażowym hitem.

W innej spółce zależnej – Laniakea Pictures trwają prace nad wysokobudżetowy serialem sci-fi/fantasy. Trwają rozmowy z potencjalnym dystrybutorem (platformą streamingową) nad harmonogramem produkcji. Serial rozgrywa się w świecie zamieszkałym przez humanoidalne dinozaury które walczą między sobą przy użyciu cyberwszczepów i laserowych strzelb. Realizowany jest także plan merchandisingowy całego uniwersum. Poza ośmioodcinkowym serialem, powstają: antologia opowiadań, do której zaangażowano m.in. bestsellerowych autorów jak Orson Scott Card, Lavie Tidhar czy Catherynne M. Valente; powieściowa saga Marcina Mortki (trwają prace nad redakcją z wydawnictwem); antologia komiksów (autorstwa m.in Kek-W, Brahma Revela czy Bartosza Sztybora); system RPG oraz gra planszowa (grywalny prototyp Adama Kwapińskiego i Michała Gołębiowskiego jest testowany z wydawcami).

Laniakea Pictures to jeden z naszych najciekawszych projektów, jakie realizujemy. Specyfika rynku filmowego nie pozwala jeszcze na tym etapie za wiele pokazywać, ale prace trwają i postępują zgodnie z harmonogramem. Jestem bardzo zadowolony, że mamy taką spółkę i jej team u siebie w Grupie i wiążemy z nią duże nadzieje – dodał Łukasz Wojtyca.

Ponadto warto wspomnieć, że pod koniec marca br. grupa influencerów z Genzie ogłosiła swoją trasę koncertową i spotkania Meet&Greet z fanami. Bilety na te wydarzenia zostały wyprzedane w ciągu kilku dni od ogłoszenia trasy. Koncerty rozpoczęły się w maju br. i odbyły się w 8-miu różnych miastach na terenie całej Polski (Białystok, Katowice, Wrocław, Poznań, Łódź, Kraków, Gdańsk, Warszawa). Fenomenalny okazał się koncert Genzie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym Katowicach, kończący trwającą od miesiąca trasę koncertową Genzie Tour. Wydarzenie odbyło się 25 czerwca 2023 roku i zgromadziło imponującą liczbę 8000 fanów. W czerwcu Twórcy ogłosili kolejną trasą, która wystartuje już w październiku 2023 r.

W maju br. Spółka wprowadziła na rynek kilka nowych produktów, które spotkały się z dużym zainteresowaniem naszych odbiorców. Współpraca z firmą Millano zaowocowała stworzeniem nowych batonów. Nawiązują do innych produktów EKIPY – Choco Cupów, ale są w zupełnie nowej formie. Po dwóch kampaniach donutów EKIPY, na rynku 29 maja br. zadebiutował donut sygnowany marką Genzie. Jest to efekt współpracy Influencerów Genzie z firmą Dooti Donuts.