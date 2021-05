Ford przyspiesza prace badawczo-rozwojowe w zakresie akumulatorów i tworzy dedykowane im centrum doskonałości o nazwie Ford Ion Park

Opierając się na prawie dwudziestoletnim doświadczeniu w zakresie akumulatorów, Ford tworzy nowe globalne centrum badawcze akumulatorów – Ford Ion Park w południowo-wschodnim Michigan.

Zespół wysokiej klasy specjalistów pracuje, aby zapewnić dostawę dużych ilości ogniw akumulatorowych, lepszy zasięg i niższe koszty dla klientów.

Eksperci laboratorium szkoleniowego (które powstanie w przyszłym roku nakładem 185 milionów dolarów,) opracują i wyprodukują ogniwa i układy akumulatorów litowo-jonowych i półprzewodnikowych, przetestują różne aspekty produkcji oraz zoptymalizują wszystkie etapy łańcucha produkcyjnego – od kopalni po recykling.

Ford stworzył nowe globalne centrum badawcze akumulatorów – zwane Ford Ion Park – w celu przyspieszenia badań i rozwoju technologii akumulatorów i ogniw akumulatorowych oraz przyszłej produkcji ogniw i układów zasilających.

– Już teraz przyspieszamy produkcję całkowicie elektrycznych pojazdów na całym świecie, ponieważ coraz więcej klientów doświadcza przyjemności z jazdy pojazdami elektrycznymi o zerowej emisji spalin – powiedział Hau Thai-Tang, szef platform produkcyjnych i dyrektor operacyjny Forda. – Inwestowanie w badania i rozwój w zakresie akumulatorów ostatecznie pomoże nam przyspieszyć proces dostarczania klientom większej liczby, jeszcze lepszych i tańszych pojazdów elektrycznych – dodał.

Dwudziestoletnie doświadczenie fundamentem sukcesu

Ford opiera się na prawie dwudziestoletnim doświadczeniu z obszaru opracowywania i produkcji akumulatorów, centralizując wielofunkcyjny zespół 150 ekspertów z zakresu rozwoju technologii akumulatorów, badań, produkcji, planowania, zakupów, jakości i finansów, aby pomóc firmie w szybszym opracowywaniu i produkcji ogniw i akumulatorów.

Zespół Ford Ion Park bada również możliwości lepszej integracji i innowacji na wszystkich etapach łańcucha produkcyjnego – od kopalń po recykling – współpracując ze wszystkimi zespołami Forda, w tym ekspertami z nowego laboratorium benchmarkingu i testów akumulatorów Forda, działem obsługi klienta Forda, a także kluczowymi dostawcami i partnerami.

– Tworzymy nowe narzędzia i rozwiązania, których potrzebujemy, aby przyszłość była wolna od emisji dwutlenku węgla, przystępna cenowo i lepsza – powiedział Thai-Tang. – Modernizujemy rozwój i możliwości produkcyjne akumulatorów, abyśmy mogli lepiej kontrolować koszty i inne zmienne produkcji we własnym zakresie oraz skalować produkcję na całym świecie, szybko i przy zachowaniu najwyższej jakości.

Nowe laboratorium o wartości 185 milionów dolarów

Zespół Ford Ion Park już działa. Ponadto pod koniec przyszłego roku, nakładem 185 milionów dolarów, zostanie otwarte laboratorium w południowo-wschodnim Michigan. Ten światowej klasy, liczący ponad 18 500 metrów kwadratowych powierzchni obiekt, będzie wyposażony w sprzęt do projektowania i produkcji elektrod, ogniw i macierzy oraz wykorzysta najnowocześniejszą technologię przy pilotażowym wdrażaniu nowych rozwiązań produkcyjnych. To z kolei umożliwi firmie Ford szybsze wprowadzenie przełomowych projektów ogniw akumulatorowych przy użyciu nowatorskich materiałów.

Anand Sankaran będzie kierował zespołem Ford Ion Park jako jego nowy dyrektor. Sankaran to ekspert z ponad 30-letnim doświadczeniem w Fordzie na różnych stanowiskach w dziedzinie akumulatorów i elektryfikacji. Jest zdobywcą nagrody Henry Ford Technology Award w 1999 roku za pracę nad elektryfikacją w Ford Research Lab oraz liderem rozwoju produktu, który zastosował swoje badania i innowacje techniczne w kluczowych pojazdach produkcyjnych, w tym w wielokrotnie nagradzanym Escape Hybrid, Mustang Mach-E 2021 i F-150 Hybrid 2022.

Sankaran posiada również 32 patenty w USA w dziedzinie elektroniki samochodowej i technologii pojazdów hybrydowych oraz jest członkiem Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników.

– Nowoczesna przygoda Forda z pojazdami elektrycznymi rozpoczęła się od modelu Escape Hybrid w 2004 roku, pierwszego na świecie hybrydowego SUV-a i trwa do dziś – a wszystko to inspirowane jest dostarczaniem bezkompromisowych pojazdów dla lepszego świata – powiedział Sankaran.

Zespół Ford Ion Park zapewni optymalizację akumulatorów dla różnych klientów – od osób dojeżdżających codziennie do pracy, przez entuzjastów wydajności, aż po operatorów flot pojazdów użytkowych.

Nowe laboratorium wspierające prace rozwojowe Ford Ion Park

Nowe laboratorium do testów porównawczych i testów akumulatorów firmy Ford w Allen Park w stanie Michigan, pomoże szybko przetestować i wybrać właściwe ogniwa akumulatorów, aby zasilić rosnącą gamę pojazdów elektrycznych Forda oraz jak najlepiej zaspokoić potrzeby różnych klientów.

Laboratorium Forda ds. benchmarkingu i testów akumulatorów, które zostało otwarte pod koniec ubiegłego roku, ma 150 komór testowych i 325 kanałów do prac rozwojowych. Eksperci w wartym 100 milionów dolarów i mierzącym ponad 17 000 metrów kwadratowych laboratorium przeanalizowali już ponad 150 typów ogniw akumulatorowych. W najnowocześniejszym laboratorium znajdują się pomieszczenia do testowania ogniw i pakietów akumulatorów, stanowiska testowe i urządzenia do testów porównawczych, które wspierają walidację projektu ogniwa akumulatorowego, kontrolę kalibracji, opracowywanie pakietów i pilotażowe projekty akumulatorów z różnymi składami chemicznymi. Zespół laboratoryjny może odtworzyć wydajność akumulatorów produkowanych na pełną skalę w ekstremalnych warunkach pogodowych i przypadkach użycia przez klientów, przyspieszając wdrażanie w przyszłych pojazdach.

Rozwój elektromobilności nabiera rozpędu

Ford ogłosił w tym roku swoje zobowiązanie do zainwestowania co najmniej 22 miliardów dolarów do 2025 roku w dostarczanie zelektryfikowanych pojazdów. W Europie do 2030 roku Ford zmodyfikuje swoją gamę pojazdów na samochody całkowicie elektryczne. Warto podkreślić, że w przypadku pojazdów dostawczych będą one zdolne do jazdy w 100% bezemisyjnej do 2024 r. (pojazdy w pełni elektryczne lub hybrydowe typu plug-in). Ford zainwestuje również 1 miliard dolarów w nowy pojazd elektryczny i centrum produkcyjne w Kolonii, aby od 2023 roku produkować masowy, całkowicie elektryczny samochód osobowy dla europejskich klientów.

– Motoryzacja kroczy w stronę elektromobilności i zerowej emisji CO2, dlatego też Ford inwestuje w nowoczesne laboratoria badawcze, które pozwalają przetestować wiele rozwiązań zanim trafią do produkcji, by wybrać te najlepsze. Modernizujemy też nasze fabryki dopasowując je do potrzeb produkcji samochodów elektrycznych. Już teraz gama modeli Forda obejmuje szeroki zakres pojazdów zelektryfikowanych – od miękkiej hybrydy, przez hybrydy pełne i plug-in, aż po emocjonujący całkowicie elektryczny samochód Mustang Mach-E – powiedział Piotr Pawlak, prezes i dyrektor generalny Ford Polska.

Sprawdzona wiedza w zakresie elektryfikacji

Ford był aktywnie zaangażowany w badania nad akumulatorami i pojazdami elektrycznymi, poczynając od Henry’ego Forda i Thomasa Edisona. Do tej pory firma zabezpieczyła ponad 2 500 patentów w USA w zakresie technologii elektryfikacji, a kolejne 4 300 innowacji oczekuje na patenty.

Od 2004 roku Ford sprzedał ponad 1 milion hybryd, hybryd typu plug-in i pojazdów w pełni elektrycznych oraz zintegrował cztery generacje akumulatorów w swoich pojazdach. Do końca roku firma będzie produkować pojazdy zelektryfikowane i technologie pomocnicze w ponad 15 zakładach montażu układów napędowych i pojazdów na całym świecie. Ford montuje hybrydowe zestawy akumulatorów i silniki elektryczne w Michigan od 2012 roku, po tym, jak w 2010 roku uczynił ten stan centrum doskonałości z zakresu elektryfikacji pojazdów.