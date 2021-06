Fundacja Globalworth przeznaczy 123 tys. euro na pierwszą w Polsce pediatryczną pracownię symulacji sercowo-naczyniowej

Fundacja Globalworth łączy siły z Fundacją Virtuosa, aby stworzyć pierwszą w Polsce dziecięcą Pracownię Symulacji Kardiologicznej, która powstanie przy Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD) w Warszawie. Za kwotę 123 tys. euro Fundacja Globalworth zakupi wysokiej klasy symulator służący do szkoleń w zakresie badań ultrasonograficznych i interwencji kardiologicznych, moduł do echokardiografii przezprzełykowej oraz system ultradźwiękowy dla oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej terapii i sal operacyjnych

Około 1 tys. specjalistów kardiologii dziecięcej (w tym kardiologów, studentów, lekarzy innych specjalizacji i pracowników służby zdrowia) pogłębi swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie diagnostyki sercowo-naczyniowej u dzieci oraz przećwiczy na symulatorze różne procedury interwencyjne.

Sponsorowanie budowy pracowni kardiologii pediatrycznej stanowi odpowiedź na obecną sytuację, gdy wrodzone wady serca są jedną z najczęstszych przyczyn śmierci dzieci w pierwszym roku życia. Około 4 tys. dzieci w Polsce przychodzi na świat z wrodzonymi wadami serca, co oznacza od 0,8% do 1,2% przypadków wśród żywych urodzeń.

Dofinansowywanie takich projektów to jedno z naszych działań, mających na celu poprawienie jakości życia dzieci z chorobami układu krążenia, zarówno w Polsce, jak i w Rumunii. Chcemy, by do opieki nad dziećmi z tego typu zaburzeniami nie brakowało personelu medycznego – lekarzy i wyspecjalizowanych pielęgniarek – ponieważ nie ma odpowiednich ośrodków w Polsce, które stosowałyby nowoczesne techniki szkoleniowe – Georgiana Iliescu, dyrektor zarządzająca Fundacji Globalworth

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, największy i najnowocześniejszy szpital pediatryczny w Polsce, dysponuje jednym z najlepszych zespołów medycznych. Najwyższej klasy sprzęt pomaga nieść pomoc dzieciom w całym kraju, gdyż ponad 70% pacjentów pochodzi spoza Warszawy.

Zrealizowanie pierwszego projektu Fundacji Virtuosa było moim wielkim marzeniem, nie tylko jako jej prezesa, ale też jako mamy, która znalazła się w szpitalu ze swoim synkiem i doskonale wiedziała, jak ważne są symulacje treningów, których jeszcze 10 lat temu nie było. Pracownia Symulacji Kardiologicznej nie jest już marzeniem! To marzenie się spełniło. Oprócz remontu i przystosowania wnętrz najważniejsze są dwa wysokiej klasy symulatory echokardiograficzne i ultrasonograficzne. Ich pozyskanie nie byłoby możliwe bez niesamowitej współpracy, która została zbudowana na prawdziwych uczuciach, zaufaniu i wierze. Dumą i zaszczytem jest dla mnie nasz wspólny projekt, do realizacji którego Fundacja Virtuosa otrzymała środki od Fundacji Globalworth – dr hab. Patrycja Piekutowska, prezes Fundacji Virtuosa i ambasador Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka