Giełdy spadają, rosną obawy o recesję

Po poniedziałkowym odbiciu w górę dziś rano kontrakty na główne amerykańskie indeksy giełdowe ponownie spadały (S&P 500 -0,34 proc. ok. godz. 9:55). Na rynkach akcji Azji i Oceanii przeważała dziś tendencja spadkowa, chociaż oparł się jej japoński Nikkei 225 (+0,38 proc.). Wtorek rozpoczął się od niewielkich spadków indeksów w Europie (DAX -0,15 proc., CAC 40 -0,01 proc. ok. godz. 9:55).

Na GPW również dominowała dziś rano tendencja spadkowa (WIG-20 -0,85 proc. ok. godz. 10:10). Poza WIG-Motoryzacja spadały wszystkie indeksy sektorowe GPW. Poza akcjami PZU taniały dziś rano akcje wszystkich składników WIG-u 20. Wśród składników mWIG-u 40 swój najwyższy poziom od października 2021 zaliczył dziś kurs akcji spółki Tauron Polska Energia. Jeśli chodzi o akcje wchodzące w skład sWIG-u 80, to swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś ceny akcji spółek Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka, Selena FM oraz Medicalgorithmics.

Najniższy od tygodnia poziom osiągnęła dziś rano rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych (4,014 proc. ok. godz. 10:00). Spadła również rentowność 10-latek polskiego rządu (5,52 proc.). Najwyższa od kwietnia 2020 była dziś rentowność 10-letnich obligacji rządu Rosji.

Kurs EUR/AUD osiągnął dziś rano poziom swego szczytu z października 2020, a nawet na chwilę go przekroczył docierając do swego najwyższego poziomu od maja 2020. Najwyżej od 2020 roku był dziś również kurs euro względem dolara nowozelandzkiego. Euro natomiast lekko słabło dziś ok. godz. 9:55 względem amerykańskiego dolara (EUR/USD -0,23 proc.). Najwyżej od 3 sesji był kurs USD względem japońskiego jena (+0,44 proc. ok. godz. 9:55).

Po dwóch dniach umocnienia słabł dziś rano polski złoty (EUR/PLN +0,31 proc., USD/PLN +0,53 proc. ok. godz. 10:00).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara, który w poniedziałek osiągnął przejściowo najniższy poziom od 21 czerwca br., ale później odrobił straty, był dziś rano stabilny (-0,05 proc. ok. godz. 10:00).

Ceny kontraktów na ropę naftową spadał dziś rano drugi dzień z rzędu (WTI -0,84 proc., Brent -0,84 proc. ok. godz. 9:40). Cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie korygowała dziś rano silny wczorajszy wzrost (-0,51 proc. ok. godz. 9:40). Taniały we wtorek rano metale (złoto -0,14 proc., srebro -0,17 proc., platyna –0,85 proc., pallad -0,64 proc., miedź -1,04 proc.). Srebro było najtańsze od prawie miesiąca. Cena kontraktów na miedź spadła do najniższego poziomu od tygodnia. Taniała dziś rano także kontrakty na pszenicę, soję, cukier i bawełnę.

