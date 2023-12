Grupa Cichy-Zasada wzmacnia pozycję na rynku. Fuzja z Grupą Auto-Wimar i plany rozwoju na 2024 r.

Ogólnopolska Grupa Cichy-Zasada kontynuuje rozwój ogólnopolskiej sieci salonów. Po tym, jak w listopadzie br. rozpoczęła działalność w salonie Inter-Welm w Bielsku-Białej, teraz łączy siły z Grupą Auto-Wimar w Warszawie. W planach otwarcie nowego salonu marki premium (Porsche) w Szczecinie. To realizacja konsekwentnej strategii wzmacniania swojej pozycji w obszarze marek premium w Polsce.

– Wraz z przejęciem Grupy Auto-Wimar tworzymy jeszcze silniejszy zespół, gotowy na nowe wyzwania i sukces – podkreśla Karol Obiegły, prezes zarządu Grupy Cichy-Zasada.

Dzisiaj Grupa Cichy-Zasada działa w 9 miastach, prowadząc 29 salonów marek Volkswagen, Skoda, SEAT, Cupra i Audi. W połowie 2024 r. w podkrakowskiej Wieliczce otwarty zostanie najnowocześniejszy salon Audi w Małopolsce, a kolejne salony tej marki powstaną w Warszawie, Koszalinie i Nowym Sączu. Koncentracja na markach premium to bardzo ważny kierunek rozwoju, który doprowadził Grupę Cichy-Zasada do dwóch przełomowych inwestycji. W 2024 roku Grupa otworzy salon i serwis marki Porsche w Szczecinie oraz marki Cupra w Warszawie.

Łącząc siły z moim wspólnikiem od początku celowaliśmy wysoko – w pozycję lidera rynku. Od powstania naszej Grupy kapitałowej minęły trzy lata, które na pewno wystawiły nas na porządny test. Naszą branżą wstrząsnęły w tym czasie niespotykane dotąd turbulencje. Niemniej ten okres utwierdził nas w tym, że nie tylko podjęliśmy dobrą decyzję, ale że również nasza organizacja przygotowana jest do kolejnego etapu rozwoju – mówi Mirosław Cichy, współwłaściciel Grupy Cichy-Zasada.

Fuzja łączy dwie grupy o podobnej pasji i silnym zespole

Dlatego największa Grupa dealerska w Polsce (Ranking Top 50 dealerów) realizuje rozwój poprzez fuzję z kolejnym dealerem – Grupą Auto-Wimar w Warszawie. Przejmując 100% udziałów w spółkach należących do Grupy Auto-Wimar dysponuje obecnie 5 z 7 salonów marki Skoda w aglomeracji warszawskiej. Dotychczas do Grupy Cichy-Zasada należał salon Skoda Cichy-Zasada Warszawa Wawer. Po fuzji Grupa Cichy-Zasada wzmocni się o lokalizację przy ulicy Grochowskiej, Modlińskiej, Gruchacza i Alejach Jerozolimskich. Połączenie pozwoli Grupie Cichy-Zasada na umocnienie pozycji lidera sprzedaży marki Skoda w stolicy i największej firmy dealerskiej w branży motoryzacyjnej w Polsce.

– Grupa Auto-Wimar staje się częścią Grupy Cichy-Zasada. Jest to dobra okazja do tego, aby podkreślić, że ta fuzja to wyraz łączącej obie Grupy pasji do motoryzacji. To także wspólny cel utrzymywania najwyższych standardów obsługi Klientów oraz ciągłego rozwoju oferowanych przez nas produktów i usług. To jednocześnie wspaniały moment by podziękować wszystkim pracownikom za ich zaangażowanie i wkład w ten proces – dodaje Karol Obiegły, prezes zarządu Grupy Cichy-Zasada.

Rozbudowa geograficzna Grupy Cichy-Zasada jest jednym z kluczowych założeń Grupy, która w 2021 roku zapowiedziała chęć obecności od Bałtyku po Tatry. Zaledwie 3 lata temu Mirosław Cichy zaproponował Sobiesławowi Zasadzie połączenie sił i budowę największej grupy dealerskiej w Polsce. W tamtym czasie Mirosław Cichy jako pomysłodawca i współzałożyciel został nagrodzony tytułem Dealera Roku 2020 i Człowieka Roku magazynu „Dealer”. Od trzech lat Mirosław Cichy i Sobiesław Zasada wspólnie realizują swój plan, utrzymując i umacniając pozycję lidera rynku.