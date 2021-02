HiPets pozyskał 2,7 mln zł na rozwój

Startup HiPets pozyskał drugą, pre-seedową rundę finansowania. W spółkę zainwestowały fundusze SMOK Ventures i Next Road Ventures oraz aniołowie biznesu. Spółka zamierza przeznaczyć środki pochodzące z inwestycji na szybkie zbudowanie pozycji lidera rezerwacji usług w branży zwierząt domowych oraz dalszy rozwój technologii.

HiPets to marketplace typu “all in one” dla właścicieli zwierząt i profesjonalistów z branży opieki nad zwierzętami. Dla “zwierzęcych rodziców” platforma online umożliwia rezerwację wizyt u specjalistów takich jak lekarz weterynarii, behawiorysta czy groomer. Dla usługodawców to narzędzie oferujące m.in. kalendarz pracy, system powiadomień czy możliwość komunikacji z klientami, pozwalające na bardziej efektywne zarządzanie biznesem w branży usług dla zwierząt domowych.

Założyciele HiPets tworzą miejsce, które odmieni branżę petcare, zaczynając od umożliwienia rezerwacji usług w sposób, do którego konsumenci przywykli i używają go masowo, np. w Booksy czy Uberze. – Widzimy zmianę zachowań i potrzeb konsumentów. Większość osób nie rozumie, dlaczego może zarezerwować wizytę u fryzjera, masażysty czy lekarza, zamówić taksówkę lub pizzę kilkoma kliknięciami, a żeby umówić się z lekarzem weterynarii czy groomerem, muszą dzwonić lub czekać w kolejkach – mówi Leszek Wolany, współzałożyciel i CMO HiPets. Spółka pozyskuje już usługodawców, którzy korzystają z wirtualnego kalendarza do zarządzania swoim biznesem, udostępniając jednocześnie możliwość rezerwacji wizyt klientom. Misją twórców HiPets jest ułatwienie “zwierzęcym rodzicom” opieki nad ich pupilami.- Wiele osób nie decyduje się na adopcję czy zakup zwierzęcia z obawy przed codziennymi problemami. Nie wiedzą, co zrobić z kotem, gdy chcą wyjechać na weekend albo jak poradzić sobie, kiedy pies “nie dogaduje się” z dziećmi lub niszczy przedmioty. Budujemy HiPets tak, aby ułatwić naszym użytkownikom dotarcie do właściwych specjalistów, którzy te problemy potrafią rozwiązać. Wierzę, że życie ze zwierzakiem w domu jest lepsze niż bez niego. HiPets powstał, żeby ułatwić życie właścicieli zwierząt, a tym, którzy ich jeszcze nie mają, ułatwić podjęcie decyzji o ich posiadaniu – mówi Dorota Rymaszewska, założyciel i CEO spółki.

W pomysł HiPets uwierzyły topowe fundusze inwestycyjne i aniołowie biznesu. Jeszcze w sierpniu w spółkę zainwestował SMOK Ventures, który obecnie kontynuuje inwestycję. Lead inwestorem tej rundy jest Next Road Ventures, koinwestujący z inwestorami prywatnymi. W spółkę zainwestował również Amadeusz Król, anioł biznesu i współwłaściciel grupy Petstar, wydawcy serwisów psy.pl i koty.pl oraz magazynu „Mój pies i kot”.

– Jesteśmy w świetnym momencie rynkowym. Pandemia przyspieszyła cyfryzację branż, które do tej pory były dość tradycyjne. Także branża opieki nad zwierzętami jest już gotowa, żeby zacząć na dużą skalę wykorzystywać technologie cyfrowe z korzyścią dla siebie i dla klientów. Chcemy być liderami tej zmiany i wykorzystamy do tego środki i know-how, który daje nam inwestycja – mówi współzałożyciel i CMO startupu Leszek Wolany. – Mamy przekonanie, że branża usług dla zwierząt dojrzała do wykorzystania nowoczesnych rozwiązań – dodaje Borys Musielak, partner w SMOK Ventures.

Niewątpliwym atutem HiPets jest zespół. Dorota Rymaszewska ma ponad 20 lat doświadczenia w sprzedaży m.in jako menadżer sprzedaży w P&G, trener sprzedaży na Europę Wschodnią i republiki postsowieckie w PZ Cussons czy jako Country Manager i VP Global Sales Development w Booksy. Leszek Wolany był Managing Directorem w Juice Sound i CMO w Coders Lab gdzie budował markę największej w Polsce szkoły programowania. Mentorami i doradcami w spółce są niemal od początku Maciej Kowalczyk – partner zarządzający Corvus Ventures – oraz Mirek Janik, ex CEO Wincor Nixdorf, obecnie w board of investors w Funding Box.

– Inwestując w HiPets od początku stawialiśmy na doświadczenie zespołu, który ma duże szansę zrewolucjonizować wciąż dość tradycyjną branżę. Dorota Rymaszewska, ma ogromne biznesowe doświadczenie, potrafi zbudować i poprowadzić świetny zespół. Wie, jak skalować projekty. Leszek Wolany, w roli co-foundera i CMO, uzupełnia kompetencje zespołu w zakresie budowania marki konsumenckiej i komunikacji. Wierzę, że HiPets pobudzi branżę i jednocześnie realnie ułatwi właścicielom opiekę nad zwierzakami – dodaje Musielak.

– Spółka działa na rynku, który w tym roku tylko w Polsce powinien być wart ponad 1 miliard USD. Pomimo zmieniających się oczekiwań właścicieli zwierzaków i w odróżnieniu od lekarzy, fryzjerów czy kosmetyczek, cały sektor jest jeszcze bardzo analogowy, zatem potencjał przed Spółką jest ogromny – podkreśla Marcin Łączyński, Partner w Next Road Ventures. – Wierzymy, że HiPets będzie w stanie stać się tzw. “household name” nie tylko w Polsce, ale i w regionie. Polska, ze zwierzakami w 10 milionach gospodarstw domowych, to dobre miejsce na zrobienie pierwszego kroku na tym rynku – dodaje Łączyński.

Plany spółki są szerokie. – Dziś skupiamy się na rezerwacjach usług, bo ten obszar potrzebuje naszych narzędzi, żeby się rozwijać – mówi Dorota Rymaszewska. – W przyszłości z pewnością powalczymy także o rynek pet sittingu, który w Polsce raczkuje, a jest już ogromny na zachodzie Europy i w USA, oraz zbudujemy marketplace produktowy. Chcemy aby “zwierzęcy rodzic” znalazł u nas wszystko, czego będzie potrzebował – dodaje Rymaszewska.