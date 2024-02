Indeksy wciąż w obrębie historycznych rekordów

Giełda na Wall Street rozpoczęła tydzień od niewielkiej zmienności. Co prawda Sp500 spadł o 0,4 proc., Dow Jones o 0,2 proc. a Nasdaq Composite o 0,1 proc. ale wciąż indeksy znajdują się w niedalekiej odległości od historycznych rekordów. W Europie Dax zakończył dzień bez zmian a WIG20 stracił ok. 0,5 proc. Duży ruch wzrostowy miał miejsce na bitcoinie. Główna kryptowaluta zyskała prawie 5,8 proc. a dziś rano wzrosty są kontynuowane. Kurs EUR/USD zyskał, notowania z poziomu 1,0815 urosły do 1,086. Inwestorzy czekają na czwartkowy raport nt. wydatków Amerykanów.

Dzisiejszy kalendarz makro podobnie jak wczorajszy nie będzie obfitował w kluczowe dane makro. Bank Węgier zdecyduje o poziomie stóp procentowych. Postępujący proces dezinflacyny zobrazowany obniżeniem się inflacji w styczniu do 3,8 proc. r/r wskazuje, że realny jest ruch w dół o 100 pb. Dla USA poznamy zamówienia na dobra trwałe (prognoza wskazuje na spadek) a także ceny nieruchomości w grudniu oraz indeks nastrojów konsumentów Conference Board (to prognoza wskazuje na podobną wartość jak miesiąc wcześniej, czyli 114,9 pkt.)

W nocy poznaliśmy dane inflacyjne z Japonii. Bazowy wskaźnik spadł w styczniu do 2 proc. r/r z 2,3 proc. (prognoza 1,8 proc.). Indeks zasadniczy obniżył się i uplasował się na poziomie 2,2 proc., poprzednio w grudniu wskazał wartość 2,6 proc. Rynek w pewnym stopniu wciąż zakłada, że Bank Japonii niebawem zacieśni swoją politykę monetarną. Dane za luty wskażą najprawdopodobniej ponowny wzrost, co będzie wynikać z faktu, że tarcze antyinflacyjne wdrożone przez rząd w ubiegłym roku przestają oddziaływać. Notowania USD/JPY dotarły do oporu technicznego na 150,80 i aktualnie lekko zniżkują. Naruszona zostaje dziś rano linia trendu wzrostowego.

W poniedziałek poznaliśmy opinie kilku decydentów Europejskiego Banku Centralnego. Prezes Banku Grecji (Y. Stournaras) wskazał, że czerwiec powinien być momentem rozpoczęcia łagodzenia warunków monetarnych w strefie euro. Z kolei Lagarde (szefowa EBC) ponownie zwróciła uwagę na dynamikę wzrostu płac. Stwierdziła, że dane za I kwartał mogą być kluczowe jeśli chodzi o decyzję w sprawie stóp.

Wczoraj kurs EUR/USD zyskał i osiągnął poziom zbliżony do 1,0860. Wzrosty są mozolne, najbliższym oporem technicznym jest obszar 1,0885 – 1,09. Strefa ta wynika ze szczytów oraz dołków z poprzednich kilkunastu tygodni. Kurs GBP/USD znajduje się cały czas w obrębie górnego ograniczenia kanału spadkowego, która trwa od początku roku.

Cena bitcoina ponownie mocno urosła. Wczoraj zwyżki sięgały 5,8 proc., dziś kryptowaluta ponownie zyskuje ponad 2 proc. Widoczny jest ewidentny trend wzrostowy a uformowana w II połowie lutego formacja chorągiewki skutecznie prognozowała kontynuację zwyżek. Notowania znajdują się najwyżej od 28 listopada 2023 roku i wskazują poziom 56 400 USD.

Łukasz Zembik Oanda TMS Brokers