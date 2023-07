Jacek Bogocz (Capgemini Polska): Google Bard ma potencjał do osiągnięcia sukcesu

Kilka dni temu Google zaktualizował Barda – opartego na sztucznej inteligencji chatbot’a mającego być konkurencją dla ChatGPT. Obecnie narzędzie to dostępne jest w 238 krajach, 40 językach, w tym w języku polskim. Aktualna wersja Google Bard przyniosła wiele nowości, m.in. możliwość wysłuchiwania odpowiedzi, dostosowywania tonu i stylu odpowiedzi, organizowanie i edytowanie rozmów, udostępnianie odpowiedzi znajomym, a także wysyłanie obrazów w zapytaniu składanym sztucznej inteligencji.

Nową wersję Google Bard ocenia ekspert – Jacek Bogocz, AI & Analytics Consultant w Capgemini Polska.

Ostatnie innowacje wprowadzone w Google Bard są nie tylko ciekawe, ale również mają potencjał do radykalnej zmiany sposobu, w jaki używamy narzędzi AI. Po debiucie ChatGPT-3, pod koniec 2022 roku, Google nie mógł pozostać na uboczu i odpowiedział wprowadzeniem Barda na początku 2023 roku. Od tego czasu narzędzie przeszło szereg istotnych aktualizacji, wprowadzając nowe funkcje i znacząco poprawiając swoją wydajność. Te nowe funkcje i ulepszenia sprawiają, że narzędzie Google jest ciekawym rozwiązaniem dla twórców treści i osób poszukujących informacji.

Google Bard zmieni układ sił na polskim rynku AI



Pojawienie się Google Bard’a na polskim rynku niewątpliwie przyspieszy transformację dynamiki naszego sektora technologii AI.

Ostatnie działania Microsoftu pokazują, że firma intensyfikuje swoje wysiłki w obszarze AI, wielomiliardowe inwestycje w OpenAI oraz startupy. W wyniku tych działań, firma nie tylko tworzy potężną infrastrukturę AI, ale także udostępnia swoje narzędzia programistom na skalę globalną, co ilustruje przykład GitHub Copilot. Jednakże, to nie koniec innowacji. Microsoft zintegrował również AI z PowerBi i pakietem Office 365, co przełożyło się na istotne usprawnienia tych popularnych narzędzi.

Z kolei zapowiedź integracji ChatGPT z systemem Windows to prawdziwa wisienka na torcie, z potencjałem do zrewolucjonizowania doświadczenia użytkowników na niespotykaną dotąd skalę.

Patrząc na te zmiany z mojej perspektywy, dostrzegam dwie kluczowe kwestie: czas wprowadzenia zmian oraz ich funkcjonalność. Świat AI jest jak burza innowacji – intensywny, dynamiczny i nieprzewidywalny. W ciągu ostatnich miesięcy, do rywalizacji dołączyły również liczne inicjatywy open-source. Chociaż niektóre z nich są w stanie konkurować z komercyjnym GPT-4 w pewnych aspektach, Bard, GPT oraz Bing AI – wyróżniają się prostotą użytkowania i funkcjonalnością, przewyższając konkurencję.

Debiut Barda na polskim rynku może przynieść wiele zmian, nie tylko wpływając na rynek AI, ale także wprowadzając nowy wymiar do rywalizacji między Google, Microsoft jak i również pozostałymi graczami. To jest niewątpliwie ekscytujący czas dla rynku technologii AI, a te zmiany mogą przynieść korzyści zarówno dla firm, jak i dla użytkowników końcowych.

Czy Google Bard ma szansę zawojować rynek AI tak jak kiedyś Chrome rynek przeglądarek?

Bez wątpienia Google posiada znaczne zasoby i doświadczenie, które mogą mu pomóc w osiągnięciu tego celu. Bard, który łączy funkcjonalności Bing AI i ChatGPT, posiada unikalną kombinację cech, która może przyciągnąć różne grupy użytkowników. Jeśli Google będzie kontynuowało prace nad ulepszaniem Barda i dalej łączyło go z ekosystemem Google, narzędzie to może zyskać znaczącą przewagę nad konkurencją.

Jednakże rynek narzędzi AI jest teraz o wiele bardziej złożony i konkurencyjny niż rynek przeglądarek internetowych w czasach, gdy Chrome zaczął zyskiwać popularność. Wielu graczy, takich jak Microsoft z Bing AI i Azure OpenAI, czy OpenAI z ChatGPT, oferuje silne i zaawansowane rozwiązania, które już zyskały uznanie użytkowników. Ponadto nie można ignorować inicjatyw takich jak innowacyjne startupy, które mogą wpłynąć na kształtowanie przyszłości AI.

Google Bard ma wiele potencjału do osiągnięcia sukcesu na rynku narzędzi AI, jednak istnieje wiele innych rozwiązań, które również zasługują na uwagę. Rynek AI jest teraz bardziej globalny i złożony niż kiedykolwiek wcześniej, z wieloma firmami na całym świecie wprowadzającymi innowacyjne rozwiązania. Oznacza to, że przyszłość AI jest niezwykle ekscytująca i pełna nieprzewidywalnych możliwości. Aby Bard mógł zdominować ten rynek, Google musi nadal wprowadzać innowacje i dostarczać wartość, która przewyższa oferty konkurencji.