Jeroen Eijsink nowym prezesem zarządu Grupy Girteka

Jeroen Eijsink objął 1 sierpnia stanowisko prezesa zarządu Grupy Girteka, zastępując Edvardasa Liachovičiusa, który pełnił funkcję prezesa zarządu Girteki od 2008 roku.

– Z zadowoleniem przyjmuję wyzwanie, jakim jest rozwój działalności Girteki i uczynienie z niej jednej z największych firm logistycznych na świecie. Muszę powiedzieć, że dołączam do bardzo nowoczesnej firmy, która ma już wiele osiągnięć w zakresie digitalizacji, w tym wykorzystania sztucznej inteligencji, a także zrównoważonego rozwoju i w innych obszarach. Osiągnięcie tych wyników nie byłoby możliwe bez tysięcy utalentowanych i zaangażowanych członków zespołu firmy, których darzę najwyższym szacunkiem i wdzięcznością – powiedział Jeroen Eijsink, prezes zarządu Grupy Girteka.

Edvardas Liachovičius pozostanie w Zarządzie Grupy Girteka.

Grupa Girteka obecnie przechodzi fazę transformacji, której celem jest cyfryzacja wszystkich obszarów biznesu za pomocą wdrożenia SAP oraz rozszerzanie zasięgu geograficznego działalności dzięki uruchamianiu nowych oddziałów i biur.

Jeroen Eijsink ma ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym od 20 lat związany jest z branżą transportową i logistyczną. Pełnił funkcje menadżerskie i zarządcze w międzynarodowych korporacjach, takich jak Siemens oraz Deutsche Post DHL, gdzie jako CEO DHL Freight odpowiadał za rynki niemiecki, begijski, holenderski i Wielkiej Brytanii. Przed dołączeniem do Grupy Girteka, od 2015 roku Jeroen Eijsink był prezesem zarządu na Europę C.H. Robinson, jednej z największych firm logistycznych na świecie. Jeroen Eijsink ma też duże doświadczenie w branży nowych technologii. Nadzorował wdrażanie projektów informatycznych, założył start-up technologiczny, a obecnie zasiada w zarządzie spółki zajmującej się rozwiązaniami cyfrowymi w Niemczech. Jest absolwentem Uniwersytetu Erasmusa w Rotterdamie i Uniwersytetu Technicznego w Berlinie, gdzie ukończył studia z zakresu ekonomii biznesu oraz zarządzania łańcuchem dostaw.

Grupa Girteka, w ramach której działa Girteka Europe West, Girteka Nordic, TNDM Trucking i ClassTrucks, jest obecna na rynku usług transportowych od 27 lat. Specjalizuje się w przewozach całopojazdowych (FTL) i chłodniczych, dynamicznie rozwija także usługi intermodalne. Do jej klientów należą światowe marki z branży food&beverage, FMCG, przemysłowej, motoryzacyjnej i farmaceutycznej. Tym, co ją wyróżnia na rynku, jest największa w Europie własna flota nowoczesnych pojazdów ciężarowych, którą tworzy ponad 9,2 tys. ciągników (EURO 6) i 9,8 tys. naczep, w tym 7,4 tys. chłodni. Do zarządzania flotą i procesami transportowymi Girteka wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i cyfrowe.