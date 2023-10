Akcjonariusze mniejszościowi Ciechu sprzedali na rzecz KI Chemistry 2,98% akcji chemicznej firmy. Udział spółki z Grupy Kulczyk Investments wzrósł tym samym do 95,43% z dotychczasowych 92,45%. W związku z przekroczeniem progu 95%, KI Chemistry podtrzymuje zamiar przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do pozostałych akcjonariuszy, a następnie wycofania akcji Ciechu z obrotu giełdowego.

Akcjonariusze mniejszościowi Ciechu sprzedali na rzecz KI Chemistry łącznie 1.572.145 akcji, stanowiących 2,98% kapitału zakładowego spółki. Łączna wartość zawartych transakcji wyniosła około 85 mln zł, a ich rozliczenie nastąpiło 12 i 13 października br.

– Z zadowoleniem przyjęliśmy informację, że w wyniku rozliczenia transakcji zaangażowanie KI Chemistry w Ciechu przekroczyło 95%. Daje nam to prawo do przeprowadzenia, w okresie 3 miesięcy od przekroczenia tego progu, przymusowego wykupu pozostałych akcji Ciechu, a następnie podjęcia pozostałych działań niezbędnych do wycofania akcji Ciechu z obrotu giełdowego, zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim akcjonariuszom za wspólne budowanie wartości Grupy CIECH w ostatnich latach. Jako inwestor strategiczny, zamierzamy ją nadal wspierać w jej planach globalnego rozwoju, w tym poprzez akwizycje. Formuła spółki niepublicznej pozwoli nam szybko i elastycznie reagować na zmieniające się uwarunkowania rynkowe i nadarzające się okazje – powiedział Dawid Jakubowicz, prezes Kulczyk Investments.

KI Chemistry została inwestorem strategicznym Ciechu w 2014 roku, kiedy to nabyła 51,14% akcji spółki. Od tego czasu z powodzeniem wspierała strategię i rozwój Grupy CIECH oraz jej transformację w nowoczesny holding o silnej pozycji na rynkach międzynarodowych. Od nabycia przez KI Chemistry pakietu kontrolnego w Ciechu wartość rynkowa spółki istotnie wzrosła. Dodatkowo, w latach 2015-2023 akcjonariusze Ciechu otrzymali dywidendy w łącznej kwocie około 1,09 mld zł, tj. 20,60 zł w przeliczeniu na jedną akcję.

Od kliku miesięcy KI Chemistry konsekwentnie zwiększa swoje zaangażowanie w Grupie CIECH, dążąc do jej pełnej integracji w ramach Grupy Kulczyk Investments. W wyniku transakcji przeprowadzonych od kwietnia do października br. udział KI Chemistry w kapitale zakładowym Ciechu wzrósł z 51,14% do 95,43%. Inwestor strategiczny przeznaczył na ten cel łącznie około 1,27 mld zł.