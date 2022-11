Kierownik marketingu – jak dostać angaż na to stanowisko?

Uzyskanie awansu zawodowego, zmiana pracodawcy lub jeszcze większa rewolucja w życiu zawodowym (na przykład zmiana branży) wymagają solidnego przygotowania się do procesu rekrutacji. Musisz dysponować wiedzą i umiejętnościami, a także mieć odpowiednie kwalifikacje. Równie ważna jest jednak autoprezentacja. Podpowiadamy, jak zdobyć stanowisko kierownika marketingu.

Jak napisać idealne CV kierownika marketingu?

CV to podstawowy – a zarazem najważniejszy – dokument, jaki biorą pod uwagę rekruterzy. To właśnie dzięki niemu zapoznają się bowiem z przebiegiem twojej dotychczasowej kariery zawodowej. Jeśli CV będzie przygotowane solidnie – twoje szanse otrzymania angażu są bardzo duże. Jeśli nie przyłożysz się do tej kwestii – możliwe, że twoje CV wyląduje w koszu, a ty nie otrzymasz nawet informacji zwrotnej. To bardzo ważne, aby napisać CV na najwyższym poziomie. Pytanie: jak to zrobić?

Najprawdopodobniej twoje doświadczenie zawodowe podpowiada ci, co powinieneś zrobić. Jeśli przygotowujesz CV kierownika marketingu, Twoje CV to nic innego jak sprzedawanie samego siebie – a w reklamowaniu jesteś przecież specjalistą! Masz pewne narzędzia marketingowe w ręku, ale potrzebujesz dobrze skonstruowanego dokumentu. Nie wahaj się korzystać z gotowych szablonów, które zostały zaprojektowane w taki sposób, aby przyciągnąć uwagę rekrutera i opisać doświadczenie zawodowe w przejrzysty sposób.

Nie bój się też sięgać po doskonale znane ci techniki marketingowe. W przypadku aplikowania na takie stanowiska jak: kierownik ds. marketingu, specjalista do spraw marketingu i reklamy, specjalista ds. komunikacji marketingowej, specjalista ds. PR marketingu itp., od razu pokażesz w ten sposób, że masz stosowne umiejętności.

Zwróć uwagę na prawidłowy układ życiorysu; CV managera powinno zawierać informacje dotyczące doświadczenia w odwróconym porządku chronologicznym. Pamiętaj o dołączeniu certyfikatów, poświadczających twoje kompetencje.

Nie zapomnij też o podsumowaniu życiorysu – bądź konkretny i pisz zwięźle, ale ciekawie. Pokazywanie konkretów oznacza dane statystyczne i liczby – mogą to być imponujące wyniki sprzedaży, jakie udało ci się wypracować w ramach przygotowanych przez ciebie kampanii marketingowych.

Jak opisać doświadczenie zawodowe? Napisz list motywacyjny na stanowisko kierownicze

Wiele osób rezygnuje z pisania listu motywacyjnego, co jest błędem. Napisanie takiego listu pokazuje, że zależy ci na pracy i poważnie podchodzisz do rekrutacji. Badania pokazują, że aż 26% rekruterów ceni dobrze napisane listy motywacyjne.

Pamiętaj, że list motywacyjny różni się od CV i nie powinieneś w jego treści powielać informacji, zawartych właśnie w CV.

W liście musisz natomiast podkreślić, dlaczego to akurat ty sprawdzisz się na stanowisku kierowniczym (kierownik ds. marketingu, specjalista ds. komunikacji marketingowej, specjalista ds. marketingu i PR). Najważniejsze osiągnięcia możesz wyboldować lub sporządzić je w formie podpunktów.

Pamiętaj również o dokładnym sprawdzeniu tekstu pod kątem poprawności – merytorycznej i językowej. CV i list motywacyjny muszą być poprawne w każdym calu.