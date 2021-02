Koło naukowe, które nakręca młodych ludzi do pomagania innym

Ul, który dba o życie pszczół, cyfrowy mechanizm dla baletnicy, która przeszła amputację nogi czy też elektroniczna proteza ręki – w zakończonej, 8. edycji Koła Naukowego ABB młodzi ludzie pokazali, że chcą łączyć technologię z odpowiedzialnością społeczną. Nic nie wskazuje na to, aby ten trend się zmienił. Właśnie ruszył nabór do kolejnej edycji.

Pani Karolina od dziecka marzyła o balecie. Na lekcje uczęszczała kilka razy w tygodniu, jeszcze na krótko przed urodzeniem córki była bardzo aktywną osobą. Jednak nieszczęśliwy wypadek wywrócił jej życie do góry nogami. Historia pani Karoliny – baletnicy, której lekarze musieli amputować nogę, zainspirowała studentki do stworzenia prototypu elastycznej protezy. Z mięśnia czworogłowego uda pobierane są impulsy nerwowe, sygnał biegnie do mikrokontrolera, który steruje serwomechanizmem. Ten z kolei porusza syntetyczną stopą. Test prototypu, przeprowadzony przez panią Karolinę na sali baletowej, wypadł pomyślnie.

– Największym wyzwaniem, jakie napotkałyśmy po drodze, było napisanie programu sterującego – mówi Anna Wątek, jedna z dwóch autorek projektu. W tym jednak pomogli specjaliści z ABB.

– Studenci mają w sobie zapał, żeby zmieniać świat. Nie ograniczają ich formalne bariery, bo często po prostu nie zdają sobie z nich sprawy. Ma to swoje duże plusy, bo młodzi ludzie nie widzą przeciwności, które zauważyliby ich starsi koledzy, więc prą naprzód. Wkładają w te projekty swoją pasję i czas, a my dajemy im wsparcie merytoryczne i finansowe, żeby pomóc im wprowadzać oryginalne pomysły w życie – wyjaśnia Robert Fiołek, pracownik Korporacyjnego Centrum Technologicznego ABB w Krakowie i jeden z opiekunów Koła Naukowego.

To właśnie jednostka badawczo-rozwojowa ABB stoi za inicjatywą, w ramach której studenci i uczniowie szkół technicznych mogą wcielać w życie swoje pomysły (również te na pierwszy rzut oka dość awangardowe) z zakresu mechatroniki, elektroniki, energetyki, inżynierii materiałowej, informatyki oraz innych pokrewnych dziedzin. Co istotne, zawodowi naukowcy z międzynarodowej korporacji nie wyręczają młodszych kolegów w realizacji, ale dają narzędzia i przede wszystkim bezcenny „know-how”. Uczestnicy Koła rozwijają swoje pomysły przez 10 miesięcy – samodzielnie lub zespołowo. Pracują nad nimi we własnym zakresie, a eksperci ABB monitorują postępy, wspierając młodych ludzi również w kwestiach technicznych i organizacyjnych.

– W tym roku zespoły uczestników Koła rozwijały cztery projekty: robota o nazwie Kanalia przeznaczonego do badania systemów kanalizacyjnych, specjalistycznej protezy nogi dla baletnicy, systemu walczącego z roztoczami zagrażającymi pszczelim rodzinom oraz elektronicznej protezy ręki. Tematyka tych przedsięwzięć pokazuje, że młodzi ludzie coraz chętniej łączą technologie z odpowiedzialnością społeczną. Chcą zmieniać rzeczywistość na lepsze i wydaje mi się, że tego typu projekty są dla nich najbardziej satysfakcjonujące – mówi Przemysław Zakrzewski, dyrektor Korporacyjnego Centrum Technologicznego ABB w Krakowie.

Jak dodaje, Koło Naukowe ma pokazywać, że nauka jest dla wszystkich, a w realizacji dobrych pomysłów można liczyć na wsparcie osób, które mają już za sobą drogę, jaką młodzi dopiero rozpoczynają. W ciągu ostatnich ośmiu lat w inicjatywie wzięło udział kilkudziesięciu studentów i uczniów. Bilans jest imponujący. Samouczący się robot „Julia”, inteligentny kosz na śmieci, elektroniczny układ do wykrywania i powiadamiania o wystąpieniu padaczki, maszyna do robienia pierogów czy automatyczny transporter dla górnictwa – to tylko co bardziej oryginale projekty, jakie rozwijali uczestnicy poprzednich edycji.

Jak pokazała historia, udział w Kole to nie tylko poszerzanie wiedzy z zakresu technologii i realizacji projektów. Uczestnicy rozwijają swoje umiejętności miękkie i inne kompetencje, które później ułatwiają im odnalezienie się w rzeczywistości, gdzie nauka musi przenikać się z biznesem. Niektórzy z nich otrzymują możliwość dalszego rozwijania skrzydeł podczas stażu w ABB. Dla innych udział w Kole to furtka do komercjalizacji projektu lub pokazania go większej społeczności. Tak było m.in. w przypadku zeszłorocznej uczestniczki, Agnieszki Tkaczyk, której pomysł na elektroniczną protezę dłoni, sterowaną impulsami mięśniowymi zdobył pierwszą nagrodę w kategorii „Studencki projekt roku” w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie Pro Juvenes.

Korporacyjne Centrum Technologiczne ABB od lat angażuje się we współpracę z polskimi uczelniami oraz organizację inicjatyw dla studentów. Oprócz Koła Naukowego jest m.in. pomysłodawcą wydarzenia „Piękna płeć, piękny umysł”, Akademii Centrum Technologicznego ABB czy Konkursu o Nagrodę ABB. Realizuje także indywidualne projekty, m.in. z Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Warszawską, Gdańską, Łódzką czy Krakowską – od badań nad materiałami funkcjonalnymi po wykorzystanie sztucznej inteligencji w muzyce.

– Uważamy, że wspieranie takich inicjatyw oraz lokalnych społeczności to nasza odpowiedzialność. Chcemy dzielić się wiedzą i pomagać uczelniom w tworzeniu nieszablonowych projektów, a także w docieraniu z nimi do młodych naukowców. Dodatkowo, w ramach naszych inicjatyw, takich jak choćby Koło Naukowe, szukamy pasjonatów, którzy chcą zrobić coś nowego, mają świeże spojrzenie na problem, który jest im bliski. Pokazujemy im, że chcieć to móc – dodaje Przemysław Zakrzewski.

Nabór do kolejnej edycji Koła Naukowego ABB już się rozpoczął. Aby zgłosić swój projekt, należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej abb.pl/kolonaukowe. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 marca.