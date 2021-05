Linkedin – Jakie cele biznesowe można zrealizować dzięki tej profesjonalnej platformie

Poszukiwanie nowych klientów, budowanie relacji z obecnymi, poszukiwanie pracowników… Jeżeli chcesz rozwijać firmę, to prędzej czy później będziesz musiał stanąć przed takimi wyzwaniami. Żadne z nich nie jest proste, a sposoby ich realizacji mogą być różne. Czasem bardzo drogie i bezskuteczne. Zwłaszcza jeżeli rezultatów potrzebujesz “na już”.

Pieniądze i czas są w biznesie najcenniejsze dlatego w tej publikacji przybliżę Ci rezultaty jakie daje systematyczne prowadzenie platformy Linkedin. Zastanawiasz się już jakie cele biznesowe możesz dzięki niej osiągać? Zapraszam do lektury.

Pozyskiwanie klientów

Pozyskiwanie nowych klientów jak zawsze jest procesem. Trzeba to rozpatrywać na zasadzie lejka sprzedażowego i stopniowego ocieplania kontaktów. Nie mniej jednak Linkedin ma sporą przewagę nad innymi sposobami. Dlaczego? Weźmy np.: telefonowanie na zimno “cold call”. Jeżeli jesteś firmą o niskiej rozpoznawalności to prawdopodobieństwo nawiązania rozmowy i sprzedaży jest bardzo małe. Być może już to sprawdziłeś. Twój rozmówca nie zna Cię i nie ufa Ci, nie ma żadnego potwierdzenia zewnętrznego dla Twojej propozycji. A jak wygląda to na Linkedin? Odpowiedzią jest budowa sieci kontaktów!

Budowa sieci konkretnych kontaktów

Należy zacząć od tego, że Linkedin cieszy się największym zaufaniem wśród wszystkich social media na świecie. Korzystając z niej masz możliwość wyszukiwania osób zajmujących konkretne stanowiska np.: “zarządca nieruchomości” i zapraszania ich do swojej sieci kontaktów. Nie jesteś jednak anonimowy jak przez telefon i nie dzwonisz z “nikąd”. Każdy może odwiedzić Twój profil i sprawdzić Twoje kompetencje, kontakty itp. Budujesz w ten sposób wstępne zaufanie.

Pozyskiwanie leadów

Ten sposób zapraszania, gdy wybierasz osoby zajmujące konkretne stanowiska lub pracujące w wybranej branży sprawia, że Twoja sieć kontaktów składa się z potencjalnych leadów. W żadnym wypadku nie zalecam budowania sieci kontaktów “na oślep” – czyli zapraszania wszystkich osób, które podpowiada nam Linkedin. W ten sposób nie zrealizujesz żadnego z wyznaczonych celów. Twoja grupa będzie rozproszona i niezainteresowana Twoimi produktami.

Ocieplanie kontaktów biznesowych

Już w trakcie budowania sieci kontaktów warto systematycznie publikować treści związane z rodzajem prowadzonej działalności. Wartościowe osoby, które dodałeś do sieci kontaktów będą systematycznie oglądać Twoje publikacje, co sprawi, że będziesz znany w branży. W ten sposób staniesz się automatycznym wyborem, zawsze gdy ktoś będzie potrzebował Twoich produktów czy usług.

Czy jest to szybkie rozwiązanie? Raczej nie, ale ma inną bardzo ważną zaletę. Jest stabilne i zapewni Ci długoterminową sprzedaż, lojalnych klientów i wysoką marże. Dzięki Linkedin zbudujesz zaufanie i staniesz się liderem rynku. Moim zdaniem jest to tego warte. Jeżeli już tutaj pojawiły się jakieś pytania to chętnie odpowiem. Kliknij i dowiedź się więcej o Linkedin dla firm.

Employer branding na Linkedin

Zdarzyło Ci się już wydać fortunę na szukanie odpowiedniego pracownika? Proces rekrutacyjny był długi i skończył się fiaskiem? Wyobraź sobie, że CV najlepszych specjalistów z branży same do Ciebie napływają. Niemożliwe? Jest masa firm, nie tylko gigantów, do których ustawiają się kolejki pracowników. Chcą oni tam pracować ponieważ wiąże się to z:

prestiżem

możliwością rozwoju

dobrymi warunkami pracy

godnym wynagrodzeniem

pracą w międzynarodowym środowisku

kartą multisport

opieką zdrowotną

Dla każdego coś innego może stanowić wartość. Nie mniej jednak nikt do Ciebie nie przyjdzie jeżeli się o tym NIE DOWIE! Najpierw ludzie muszą wiedzieć, że praca u Ciebie tak wygląda i że oferujesz następujące korzyści. Gdy już będą wiedzieć, mogą sami ubiegać się o posadę, a Ty staniesz się pracodawcą z wyboru. Ma to sens?

Budowa marki osobistej

Kim dzisiaj jesteś? Jak widzą Cię inni? Jesteś ekspertem swojej branży? Jak sądzisz, czy mocny wizerunek mógłby wpłynąć pozytywnie na rozwój Twojej firmy?

Jeżeli chciałbyś zostać liderem i uchodzić za praktyka, który zna się najlepiej na swojej pracy, to nie ma lepszego sposobu niż udowodnić to w gronie przedsiębiorców. Takie możliwości daje platforma Linkedin. Systematyczne publikacje na branżowe tematy da Ci nieograniczone możliwości zbudowania silnej marki osobistej. Dzięki temu zaufanie do Twoich produktów i usług wzrośnie, a po czasie przełoży się na wyższe marże i większą sprzedaż. Moim zdaniem nie ma dziś innej drogi na szczyt niż najlepszy wizerunek w sieci.

Poszukiwanie pracy

Nie możemy zapominać, że Linkedin u podstaw służy właśnie do poszukiwania pracy. Początkowo platforma była jedynie miejscem do opublikowania CV i chwalenia się osiągnięciami zawodowymi. Pozwalało to na szybkie parowanie kandydatów z firmami. Do dziś jest to jedna z najważniejszych funkcjonalności, jednak wraz z rozwojem pojawiły się nowe możliwości. Być może jako przedsiębiorca nie będziesz nigdy z tego korzystał ale wiedź, że Twoi potencjalni pracownicy mogą w ten sposób szukać pracy.

Jeżeli w tym momencie myślisz, że to skomplikowane, czasochłonne i trudne to masz rację, ale! Zadaj sobie pytanie, co stanie się jeżeli nie zaczniesz tego robić już dziś. Co stanie się jeżeli umiejętnie wykorzysta to Twoja konkurencja?

Na co dzień, poprzez systematyczne działania pomagam firmom w realizacji celów biznesowych na Linkedin. Mam przyjemność wdrażać strategie marketingowe i obserwować ich pozytywne rezultaty. Jeżeli i Ty chciałbyś, by Twoja firma szybko rozwijała się w gronie profesjonalistów to wejdź na stronę Linkedin dla firm i poznaj korzyści udanej współpracy.

Pomogę Ci zrealizować Twoje cele biznesowe.