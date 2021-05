Filmy promocyjne i ich rola w budowaniu świadomości marki

Video marketing to jedno z najskuteczniejszych narzędzi promocyjnych, które umożliwia szybkie nawiązywanie pozytywnych relacji z odbiorcą. Przed przystąpieniem do realizacji kampanii wideo, warto jednak poznać kilka zasad, dzięki którym odniesie ona pożądany skutek. Jak stworzyć film promocyjny, który realnie poprawi pozycję naszej firmy na rynku?

Dlaczego warto tworzyć filmy reklamowe?

Rola filmów korporacyjnych w procesie budowania świadomości marki z biegiem czasu nabiera coraz większego znaczenia. W dobie postępującej cyfryzacji materiały wideo stały się najbardziej uniwersalnym środkiem przekazu, niezależnie od grupy docelowej. Prosty film to jednak za mało, żeby zaistnieć w dzisiejszym internecie. Ogromna ilość materiałów multimedialnych przewijających się każdego dnia przed oczami naszych potencjalnych odbiorców wymaga kreatywnego podejścia, aby skutecznie wyróżnić się z tłumu.

Wysokiej jakości obraz, krystalicznie czysty dźwięk a nawet profesjonalny scenariusz filmu to składniki, które w żaden sposób nie gwarantują nam odniesienia sukcesu. W dzisiejszych realiach liczy się przede wszystkim unikatowość, umiejętność opowiadania historii – a co najważniejsze – emocje, które przekonają naszego widza do podzielenia się filmem z innymi. Jeżeli uda nam się to osiągnąć, zrealizowany materiał sam błyskawicznie rozprzestrzeni się w sieci bez naszej ingerencji czy specjalnej promocji.

Emocje przede wszystkim

Produkcja filmów promocyjnych znacząco nie odbiega od tworzenia obrazów artystycznych. Tu i tu liczą się emocje i kreatywność, bo to najprostsza recepta na przykucie oraz utrzymanie widza przed ekranem.

Już na starcie warto odwołać się do emocji, rozpoczynając film od angażującej historii związanej np. z naszą działalnością. Poruszający przypadek klienta, któremu pomogliśmy w wyjątkowej sytuacji czy inspirująca, treściwie opowiedziana historia rozwoju naszego przedsiębiorstwa od przydomowego garażu po wielki biurowiec to tylko przykładowe pomysły, jakimi możemy się posłużyć, w celu zaangażowania odbiorcy. Następnie powinniśmy wykorzystać wzmożoną uwagę widza do zainteresowania go bardziej technicznymi aspektami naszej działalności. Nie traćmy przy tym czasu na używanie nieco wytartych sloganów w stylu „jesteśmy liderami na rynku”, czy „zmieniamy się dla Ciebie”. Konkretne liczby i jasny przekaz pozwolą nam zbudować zaufanie w oczach odbiorcy oraz wyróżnić się na tle konkurencji.

Zostań ekspertem

Filmy szkoleniowe są jednym z najskuteczniejszych sposobów na zwiększenie świadomości marki wśród konsumentów. Skoncentrujmy się jednak na ich najistotniejszej, użytkowej wartości. Odbiorca, który dzięki naszemu instruktażowi zdobędzie praktyczne umiejętności, związane z naszą branżą, nie tylko uzna nas za ekspertów w danej dziedzinie, ale także chętnie podzieli się wartościowymi materiałami ze swoimi współpracownikami lub znajomymi. Nie bójmy się przekazywania fachowej wiedzy wraz z kluczowym szczegółami. Prezentując potencjalnemu klientowi zaangażowanie w obranej przez nas branży oraz szczerą chęć pomocy, możemy łatwo zjednać sobie jego sympatię, która bardzo często przekłada się na wymierne wyniki sprzedażowe.

Nie zapominajmy przy tym o podstawowym, choć często zaniedbywanym elemencie tworzenia materiałów promocyjnych, jakim jest bezwzględna autentyczność. Naturalny, obfitujący w praktyczną wiedzę film promocyjny jest w stanie zjednać nam nieporównanie większą ilość widzów niż misternie doszlifowany i sztampowy spot reklamowy. Dodając do tego szczyptę poczucia humoru odpowiednio dostosowanego do grona naszych odbiorców, zyskujemy przepis na film reklamowy, który przez długi czas od publikacji będzie pracował na korzyść i pozytywny wizerunek naszej firmy.