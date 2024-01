Mniej rekrutacji, ale zarobki w branży IT wciąż rosną, średnio nawet o 20-25 proc.

Portal z ogłoszeniami o pracy No Fluff Jobs tradycyjnie jak od 6 lat opublikował raport „Rynek pracy IT w Polsce w 2023 roku”, podsumowujący miniony rok w polskiej branży IT. Upłynął on pod znakiem zwolnień i mniejszej liczby otwartych rekrutacji, co poskutkowało wzrostem średniej liczby aplikacji na jedną ofertę pracy aż o 138 proc. w stosunku do 2022 r. W najpopularniejszych kategoriach, takich jak Frontend czy Mobile, liczba kandydatów i kandydatek wzrosła nawet pięcio- i czterokrotnie. Wzrost zarobków w branży IT nieco wyhamował, jednak w niektórych specjalizacjach i tak wyniósł nawet 20-25 proc., zwłaszcza w medianie dolnych widełek. Najwyższe mediany oferowanych zarobków odnotowano w kategorii Architecture – 26,9-32 tys. zł netto (+VAT) na kontrakcie B2B i 20-27 tys. na brutto umowie pracę.

Od blisko dziesięciu lat polski portal z ogłoszeniami o pracy No Fluff Jobs wyznacza standardy rekrutacji i jest liderem wiedzy na temat polskiej branży IT. Dlatego po raz kolejny opublikował swój doroczny raport z podsumowaniem minionego roku. W 2023 r. średnia liczba CV wysyłanych w odpowiedzi na jedno ogłoszenie w kategorii IT wzrosła aż o 138 proc. rok do roku. W 2022 r. na pojedynczą ofertę aplikowało średnio 17 osób, a w 2023 już 40. Jednocześnie ofert pracy w branży było aż o połowę mniej niż w 2022 r. Ta sytuacja dotyka nie tylko początkujących kandydatów i kandydatek, lecz również tych o większym poziomie doświadczenia.

Jak zauważają eksperci z No Fluff Jobs, dużą część podmiotów na polskim rynku IT stanowią tzw. software houses, czyli firmy tworzące oprogramowania dla innych, często zagranicznych zleceniodawców. Dlatego wstrzymywanie lub anulowanie przez nich projektów mocno odbiło się na kondycji polskich firm.

Rok 2023 minął pod znakiem zaskoczeń na rynku pracy IT. Zaskoczeń, bo chyba mało kto spodziewał się, że nie tylko juniorzy będą mieli problem ze znalezieniem pracy – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs – Znów dała o sobie znać stara maksyma „nigdy nie mów nigdy”, bo w obliczu braku nowych zleceń i anulowania istniejących zamówień sporo polskich firm IT musiało pożegnać się nawet z doświadczonymi pracownikami. Począwszy od wakacji, skrzynki pocztowe rekrutujących zaczęły pęcznieć od aplikacji w rekordowym tempie – to zjawisko, z którym polskie IT do tej pory się nie mierzyło. Jeśli na jedną ofertę przypada trzy, cztery lub pięć razy więcej zgłoszeń niż rok wcześniej, to jasny znak, że dzieje się coś niezwykłego. Ten trend będzie prawdopodobnie zauważalny jeszcze w pierwszych miesiącach nowego roku – czas pokaże, czy sytuacja się ustabilizuje.

Ogromna konkurencja w popularnych specjalizacjach IT

W specjalizacji Frontend średnia liczba aplikacji na jedną ofertę pracy w stosunku do 2022 r. wzrosła aż pięciokrotnie, a w Mobile – czterokrotnie. Ponad trzykrotnie więcej kandydatów i kandydatek wysyłało CV na jedną ofertę w specjalizacjach takich jak Backend i Fullstack. Te cztery kategorie należą do najpopularniejszych, w których ofert pracy jest zwykle najwięcej.

Zarobki próbują nadążyć za inflacją

Zauważalny od kilku lat ciągły wzrost zarobków w branży IT wyhamował w trzecim i czwartym kwartale 2023 r. Jednak, porównując widełki wynagrodzeń rok do roku, i tak w niektórych kategoriach widać wzrost nawet o 20-25 proc. Najwyższe zarobki oferowano w specjalizacji Architecture: tu mediany dolnych i górnych widełek płacowych wyniosły 26,9-32 tys. zł netto (+VAT) na kontrakcie B2B i 20-27 tys. zł na brutto umowie o pracę. Drugie miejsce pod tym względem zajęła specjalizacja DevOps: 21,8-28,6 tys. zł netto (+VAT) na kontrakcie B2B i 16,2-23 tys. zł brutto na umowie o pracę. Kolejne najbardziej opłacalne specjalizacje to Data – 20,2-28,5 tys. zł netto (+VAT) na kontrakcie B2B i 16-22 tys. zł brutto na umowie o pracę, ERP – 20,2-27,9 tys. zł netto (+VAT) na kontrakcie B2B i 14-20 tys. zł brutto na umowie o pracę oraz AI – 18-26 tys. zł netto (+VAT) na kontrakcie B2B i 15-22 tys. zł brutto na umowie o pracę.

Jak się okazuje, nieco gorszy gospodarczo rok zupełnie nie oznacza, że zarobki w IT przestaną rosnąć. Branża technologiczna to od lat domena, która charakteryzuje się wysoką innowacyjnością i dostępem do najlepszych talentów. Rozwój AI, cloud computingu czy rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa napędza dalej trend na inwestycje w firmy IT, tym samym zwiększając w nich budżet na pozyskiwanie większej liczby pracowników o wysokich kwalifikacjach – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs – Jednocześnie wciąż widoczny jest trend, że jeśli pracodawca ma kogoś zatrudnić, to raczej woli wydać więcej, by mieć osobę o wyższych kompetencjach, gotową do pracy na najwyższych obrotach. Przy takich potrzebach sektora technologicznego to naturalne, że pensje będą dalej rosnąć, nawet w kryzysowym czasie.

Dane pochodzą z raportu No Fluff Jobs – „Rynek pracy IT w Polsce w 2023 roku”, który można bezpłatnie pobrać ze strony No Fluff Insights.

Partnerem raportu jest HSBC.