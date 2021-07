Moonlit: Green Man Gaming wydawcą Model Builder

Blisko 1,2 mln zł zainkasuje Moonlit jeszcze przed premierą gry Model Builder, wynika z podpisanej wczoraj umowy wydawniczej. Brytyjski Green Man Gaming zobowiązał się wyłożyć taką kwotę za prawo do wydania gry krakowskiego studia. Dodatkowo Moonlit może liczyć na ok. 0,5 mln zł na wsparcie marketingowe swojego najnowszego tytułu. Zgodnie z planami nowego wydawcy, premiera gry planowana jest w październiku.

Green Man Gaming – wydawca gry Model Builder – posiada ponad 10 letnie doświadczenie w gamingu, w czasie którego współpracował z m.in z KONAMI, EA, Warner Bros., Sony, Square Enix czy Capcom. Na podstawie umowy, Green Man Gaming przekaże Moonlit 220 tys. GBP (blisko 1,2 mln zł) za możliwość wydania Model Buildera, a dodatkowo szacowane środki na promocję tego tytułu wyniosą do 98 tys. GBP (ponad 0,5 mln zł). Po odzyskaniu tych kwot przez Green Man ze sprzedaży gry, Moonlit otrzyma 65% zysku z dalszej sprzedaży gry. Do gier wydanych przez Green Man Gaming w ostatnich latach należą m.in: Stormworks: Build and Rescue oraz Shockrods. Pierwsza z wymienionych gier odniosła duży sukces na platformie Steam – w ciągu niecałego roku od premiery Early Access, gra zebrała ponad 17 tys. ocen użytkowników na portalu Steam, uzyskując imponujący odsetek pozytywnych recenzji – aż 92%.

– Za Green Man Gaming stoi ogromne doświadczenie – wydawca ze swoimi usługami trafia do blisko 200 państw z całego świata. Wierzymy, że Model Builder odniesie sukces zbliżony do Stormworks: Build and Rescue, ponieważ obie gry pozwalają kreatywnym graczom na realizację nawet najbardziej odważnych pomysłów – komentuje Michał Gardeła, prezes Moonlit.

Model Builder posiada dwa tryby rozgrywki: fabularyzowany tryb kariery, gdzie liczy się jakość i precyzja realizowanych projektów oraz relaksujący tryb sandbox, w ramach którego gracze będą mogli wykorzystać swoją wyobraźnię, narzędzia i farby. Materiały z gameplayu już są dostępne na Steam.

– Obecnie cały nacisk kładziemy na przygotowanie tytułu do nadchodzącej premiery – pracujemy nad zapewnieniem jak najwyższej jakości i grywalności kluczowych elementów rozgrywki oraz trybem kariery. Regularnie poszerzamy również współprace w zakresie modeli dostępnych w grze – dzięki nim do Model Buildera dołączą figurki od 11BIT Studios, Arma Hobby i Lyc.Design – kończy prezes Moonlit.