Nowy rekord na EUR/SEK!

Czwartkowa sesja przebiegała burzliwie, nie tylko na głównej parze walutowej świata. Poznaliśmy kilka odczytów inflacyjnych z Europy oraz dane zza oceanu. Decydenci ze Szwecji ponownie podnieśli stopy procentowe, a mimo to EUR/SEK wybił kolejny szczyt!

Tempo wzrostu cen w UE

Wstępne wskazania inflacji konsumenckiej z trzech unijnych państw są dość rozbieżne. W Hiszpanii zeszliśmy z 3,2% do 1,9%, oczekiwano jednak wyniku na poziomie 1,7%. W tym momencie warto się zatrzymać i wskazać przyczyny tak niskiego odczytu. Po pierwsze, działa tutaj efekt bazy (w czerwcu 2022 roku hiszpańskie CPI było na poziomie 10,2%). Po drugie wysokie bezrobocie utrzymujące się na dwucyfrowym poziomie (ostatni odczyt 13.26%) doprowadza (w czasie podwyższania stóp procentowych w strefie euro) do zubożenia tamtejszego społeczeństwa, które ma coraz mniej pieniędzy, przez co coraz mniej wydaje, a to dusi inflację. Kolejnymi wskazaniami inflacyjnymi, które poznaliśmy, były dane z Niemiec oraz Francji. Za naszą zachodnią granicą odnotowano wzrost do poziomu 6,4%, który był wyższy nawet od oczekiwań (6,3%), natomiast we Francji spadliśmy z 5,1% do 4,5%.

Eurodolar spada

Wyższy odczyt inflacyjny z Niemiec nie umocnił euro na wykresie głównej pary walutowej świata, gdyż dla inwestorów większą wagę miały dane zza oceanu. Indeks PCE Core wzrósł z 4,4% do 4,9% i był tylko o 0,1 punktu procentowego poniżej prognoz. Pozytywnie zaskoczył annualizowany PKB. Przypomnę, że wskaźnik ten informuje nas, jak hipotetycznie wyglądałby PKB w ciągu najbliższego roku, przy założeniu, że dynamika zmiany byłaby w tym czasie taka sama jak w ostatnim kwartale. Rynki oczekiwały spadku do 1,4%, gdy ten pozytywnie zaskoczył, wskazując ostatecznie 2%. Do tego o ok. 25 tys. spadła liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Powyższe dało inwestorom jasny przekaz. Inflacja wzrosła, jednocześnie gospodarka i rynek pracy ma się nie najgorzej, co daje zielone światło do dalszego prowadzenia jastrzębiej polityki monetarnej przez FED. Po publikacji kurs EUR/USD zszedł z 1,094 do 1,086 USD.

Wzrost kosztu pieniądza w Skandynawii

Szwedzi, podobnie jak większość państw na świecie, zmagają się z uporczywą inflacją. Faktem jest, że czerwcowy odczyt zszedł do poziomu jednocyfrowego (9,7%), jednak proces dezinflacyjny idzie opornie (podobnie jak w Polsce). Dodatkowo z mediów usłyszeć można o kryzysie na szwedzkim rynku nieruchomości, których ceny spadają, a raty zaciągniętego kredytu zmierzają w inną stronę. To wszystko stawia Riksbank w nieciekawej sytuacji, gdyż decyzje do podjęcia nie są łatwe. Mimo to w czwartek zgodnie z oczekiwaniami w Szwecji podniesiono stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Jako że był to scenariusz bazowy, nie pomógł w umocnieniu korony, która straciła do euro, dolara oraz złotego. Wczoraj wykres SEK/PLN zszedł lokalnie do 0,375 PLN, natomiast na EUR/SEK wybiliśmy nowy szczyt 11,85 SEK za jedno euro!

Dawid Górny – analityk i dealer walutowy serwisów InternetowyKantor.pl i Walutomat. Od roku 2017 aktywny inwestor w sferze walut fiducjarnych oraz wirtualnych.