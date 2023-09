Odwrotne przejęcie Honey Payment stało się faktem

Polski fintech, twórca multiaplikacji do zarządzania finansami DotBee sfinalizował mariaż z notowaną na NewConnect spółką Maximus S.A. Sąd właśnie zarejestrował w KRS połączeniowe podwyższenie kapitału zamykając tym samym proces odwrotnego przejęcia. Po rejestracji spółka nosi nazwę Honey Payment Group S.A., a akcje nowej emisji stanowią po transakcji 89% kapitalizacji spółki.

Multiaplikacja finansowa DotBee umożliwia zarządzanie i dysponowanie finansami, posiada również takie funkcje jak bilety transportu publicznego, bilety parkingowe, cashback, przelewy oraz doradcy AI z którymi możemy komunikować się poprzez czat. W tym roku w aplikacji Dotbee pojawiły się czaty generatywne AI specjalizujące się w dostarczaniu specjalistycznej wiedzy z zakresu rachunkowości, prawa i finansów. Użytkownik komunikuje się z aplikacją przez czat i otrzymuje specjalistyczną wiedzę niedostępną w innych rozwiązaniach. Spółka posiada ponad pół miliona klientów, głównie wśród osób młodych (18-25 lat). Stworzyła biznes oparty o wysoką technologię, niski współczynnik zatrudnienia, automatyzację procesów oraz sztuczną inteligencję.

– Wejście na NewConnect to szansa na zwiększenie rozpoznawalności i pozyskanie kolejnych inwestorów w przyszłości. Jest to dla nas ważny etap, na który pracowaliśmy od początku naszej działalności. Wykorzystamy go do jeszcze szybszego rozwoju i promocji naszych usług. Obecnie jesteśmy na etapie skalowania posiadanych rozwiązań i promocji na światowych rynkach. Skupiamy się na maksymalnym wykorzystaniu sztucznej inteligencji i dostarczeniu najlepszego, światowego produktu. Dlatego teraz pora na międzynarodową ekspansję naszego rozwiązania z którego w Polsce korzysta już ponad pół mln ludzi – deklaruje Grzegorz Szulik, Prezes Zarządu i założyciel Honey Payment.

Odwrotne przejęcie zostało zrealizowane w drodze wniesienia 100% akcji spółki Honey Payment S.A. do dawnej spółki Maximus S.A. w zamian za akcje nowej emisji, w ten sposób podmiot notowany na NewConnect stał się jedynym właścicielem przejmowanej spółki i po rejestracji zmian statutu przyjął nową nazwę Honey Payment Group S.A. zmieniając jednocześnie przedmiot działalności.

– Dzięki transakcji dotychczasowi inwestorzy Maximusa, w tym JRH posiadając około 7% udziału w spółce po połączeniu, stają się akcjonariuszami Honey Payment Group – dynamicznej spółki rozwijającej swoje usługi w jednej z najbardziej perspektywicznych z branż przyszłości czyli fintech. Spółka zamierza przenieść i rozwinąć swój model biznesowy, który sprawdził się w Polsce, na kolejne rynki – obecnie celem jest skalowanie działalności. Jestem przekonany, że jest to projekt, który odpowiada na bieżące potrzeby rynku i będzie zyskowną pozycją w portfelu JRH – powiedział January Ciszewski, Prezes Zarządu JR HOLDING ASI S.A.