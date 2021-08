Pierwsze w pełni elektryczne samoloty towarowe we flocie DHL Express

DHL Express tworzy pierwszą na świecie zeroemisyjną sieć logistyczną Express, wykorzystującą transport elektryczny.

Dwanaście elektrycznych samolotów towarowych „Alice” firmy Eviation zostanie przekazanych DHL Express do 2024 roku.

Elektryfikacja floty (powietrznej i naziemnej) to jedno z założeń strategii zrównoważonego rozwoju, realizowanej przez grupę Deutsche Post DHL.

Do 2050 roku Grupa DHL zakłada osiągnięcie całkowitej dekarbonizacji swojej działalności.

Firma DHL Express jako pierwsza na świecie zamówiła dwanaście w pełni elektrycznych samolotów towarowych „Alice” firmy Eviation. Model ten umożliwia liniom lotniczym – zarówno towarowym, jak i pasażerskim – posiadanie floty o zerowej emisji. DHL Express ma otrzymać elektryczne samoloty w 2024 roku.

Dekarbonizacja działalności to jeden z głównych filarów strategii Grupy Deutsche Post DHL na rzecz zrównoważonego rozwoju. W kwietniu br. DHL Express zakupił 100 w pełni elektrycznych samochodów dostawczych, a do 2030 roku planuje powiększyć swoją flotę w Europie o ponad 14 000 takich pojazdów. Podjęte działania mają przybliżyć Grupę DHL do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla w 2050 roku. Oprócz elektryfikacji floty, Grupa inwestuje między innymi w zrównoważone paliwa lotnicze i budynki neutralne dla klimatu.

– Bardzo poważnie traktujemy kwestie związane z minimalizacją wpływu naszej działalności na środowisko naturalne, dlatego elektryfikacja każdego rodzaju transportu odgrywa dla nas kluczową rolę. Aby to osiągnąć do 2030 r. w ramach grupy DP DHL, planujemy zainwestować 7 mld euro w projekty związane z zieloną logistyką, a 60 proc. naszej floty mają stanowić pojazdy elektryczne. Zamówienie dwunastu innowacyjnych na skalę światową samolotów elektrycznych czyni DHL Express nie tylko liderem ekologicznych rozwiązań logistycznych, ale też pokazuje, w jakim kierunku będzie się rozwijać cała branża – mówi Edwin Osiecki, wiceprezes ds. marketingu i sprzedaży w DHL Express Polska.

Samolot może być obsługiwany przez jednego pilota. Ładowanie niezbędne dla godzinnego lotu potrwa maksymalnie 30 minut. Proces ten może odbywać się podczas operacji załadunku i rozładunku, co zagwarantuje terminowość dostarczania przesyłek przez DHL Express na całym świecie. Samolot może maksymalnie przewieźć 1 200 kg ładunku, a jego zasięg wynosi do 815 kilometrów. Natomiast oprogramowanie pokładowe stale monitoruje wydajność lotu, aby zapewnić optymalne wyniki. W związku z tym model znakomicie nadaje się do obsługi tras dowozowych. Warto też zauważyć, że wymaga mniejszych inwestycji w infrastrukturę stacji.

„Alice” będzie funkcjonować we wszystkich środowiskach obsługiwanych obecnie przez samoloty tłokowe i turbinowe. W pełni elektryczny samolot „Alice” będzie można skonfigurować zarówno pod kątem potrzeb przewozu ładunku, jak i pasażerów. Pierwszy lot prawdopodobnie odbędzie się jeszcze w tym roku.