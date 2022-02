Polsko-estoński startup eAgronom pozyskał 8 mln USD

Start-up eAgronom ma na celu stać się wiodącym dostawcą wysokiej jakości kredytów węglowych.

Rynek kompensacji emisji dwutlenku węgla szykuje się na duże wzrosty ze względu na zmiany w światowej polityce klimatycznej

W eAgronom rolnicy zarządzają już ponad 1 milionem hektarów ziemi w całej Europie co stwarza farmerom możliwość wygenerowania do 30 milionów euro przychodów w związku z redukcją emisji dwutlenku węgla

Przyznane fundusze zostaną wykorzystane na ekspansję na nowe rynki, w tym poza Unię Europejską, poprawę technologii monitorowania sekwestracji dwutlenku węgla i uruchomienie protokołu węglowego opartego na blockchain Solid World DAO

Nowi inwestorzy przynieśli dla eAgronom doświadczenie finansowe i technologię blockchain

eAgronom, startup, który dostarcza rolnikom oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem rolnym (FMS) i usługi doradcze wspierane przez sztuczną inteligencję, zebrał 8 milionów dolarów dofinansowania. Nowa runda akcji serii A była prowadzona przez Yolo Investments i ZGI Capital, z udziałem Trind VC, Iron Wolf Capital i United Angels VC.

Rolnicy od pokoleń

Spółka została założona w 2016 roku w Estonii. Jej twórcami byli ojciec i syn pochodzący z rodziny o wielopokoleniowej tradycji w rolnictwie. Bazując na znajomości branży i problemów, z którymi muszą radzić sobie farmerzy w zarządzaniu gospodarstem eAgronom stał się dostawcą nowoczesnego oprogramowania dla rolnictwa. Spółka została wsparta przez inwestorów i rozpoczęła swoją ekspansję rynkową. Już w 2018 roku eAgronom pojawił się w Polsce, a do grona funduszy wspierających startup dołączył Black Pearls VC, który zainwestował w spółkę w ramach dwóch kolejnych rund finansowania.

Spółka szybko pozyskiwała kolejnych klientów. eAgronom pomaga już ponad 1500 firmom rolniczym, które obejmują ponad milion hektarów gruntów ornych w całej Europie i pomagają dostarczać żywność dla ponad trzech milionów konsumentów. Ponadto spółka wspiera swoich klientów w osiąganiu wyższych plonów i dochodów dzięki technologii i usługom doradczym. Na bazie wcześniejszych doświadczeń i osiąganych sukcesów zespół zaczął poszukiwać nowych możliwości wspierania rolników. Naturalnym kierunkiem stała się polityka klimatyczna UE i ambitne plany ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Jak zmienić branżę emitującą najwięcej CO2?

Chociaż rolnictwo jest obecnie jednym z głównych źródeł globalnych emisji dwutlenku węgla, daje ono również szansę na usuwanie CO2 z atmosfery. Poza oceanami, gleby stanowią największy pochłaniacz dwutlenku węgla, a naukowcy szacują, że mogą one pochłaniać ponad miliard dodatkowych ton węgla rocznie. By to osiągnąć wymagane jest przyjęcie zrównoważonych praktyk rolniczych na dużą skalę. Jednak ograniczenia finansowe i skomplikowane przepisy pozostają kluczowymi przeszkodami dla wielu rolników w podejmowaniu działań. Jednocześnie kompensacja emisji dwutlenku węgla została poddana wzmożonej kontroli ze względu na brak przejrzystości i mierzalności.

eAgronom jako jeden z największych dostawców oprogramowania do zarządzania gospodarstwem w Europie ma realny wpływ na wprowadzenie trwałych zmian w rolnictwie, które wpłyną na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Dzięki zebranej rundzie finansowania spółka uruchomi platformę kredytów węglowych opartych na rolnictwie, kontynuując ekspansję na nowe rynki (w tym poza UE). Od dłuższego czasu eAgronom pracuje nad ulepszeniem swojej technologii śledzenia dwutlenku węgla, m.in. dzięki technologii blockchain i zaangażowani społeczności Web3 zorganizowanej w ramach Solid World DAO. Dzięki temu rozwiązanie oferowane przez spółkę pomoże rolnikom i innym projektom węglowym w finansowaniu sekwestracji CO2.

Dzięki naszemu doświadczeniu w pomaganiu rolnikom w zakresie wdrażania nowych technologii, mamy wyjątkową pozycję, aby wykorzystać globalną szansę rolno-węglową. Na sam początek wykorzystaliśmy nasze kontakty z rolnikami zarządzającymi gospodarstwami o powierzchni ponad 1 miliona hektarów, ale nie możemy na tym poprzestać. Aby walczyć ze zmianami klimatycznymi musimy zapewnić przejrzyste monitorowanie i dostęp do kapitału wszystkim firmom zajmującym się walką o przyrodę. Wierzymy, że istnieje wynik, który może zapewnić zwycięstwo rolnikom, konsumentom, środowisku i firmom, które chcą zwiększyć swoją ekologiczność, wprowadzając najbardziej rygorystyczne standardy pomiaru i certyfikacji sekwestracji dwutlenku węgla. Naszym celem jest stać się wiodącym dostarczycielem wysokiej jakości kredytów węglowych. – Robin Saluoks, współzałożyciel i dyrektor generalny eAgronom

We wcześniejszych rundach inqwestycyjnych eAgronom zebrał łącznie 12 milionów dolarów wsparcia od inwestorów. W ciągu najbliższych 12 miesięcy eAgronom skoncentruje się na optymalizacji wdrażania rolników, tworzeniu globalnych dealerów i prefinansowaniu przejścia na emisje dwutlenku węgla. Polska jest największym z europejskich rynków, na których działa spółka. Zaufanie rolników i wysoka jakość rozwiązań pozwoliły zespołowi eAgronom na zdobycie licznych nagród m.in. Złotego Medalu na targach MTP.

Polscy rolnicy zdają sobie sprawę, że przyszłość leży w cyfryzacji rolnictwa i zrównoważeniu praktyk dlatego zaufali eAgronom i współpracują z nami na wielu płaszczyznach. eAgronom to pierwsza w Polsce firma z tak zaawansowanym programem węglowym, który przygotowaliśmy kładąc główny nacisk na dobro planety i pomoc rolnikom we wprowadzaniu zmian przyjaznych dla środowiska. Wiemy, że gdyby nie to zaufanie ze strony rolników opierające się min. na tym, że w eAgronom słuchamy ich potrzeb, taki sukces nie byłby możliwy. – Adam Mikołajczak, dyrektor generalny eAgronom Polska

Wiele firm chce być w Web3, ale eAgronom i Solid World DAO mają rzeczywiste zastosowania. Dobrowolnym rynkom emisji brakuje przejrzystości i płynności, a blockchain to najlepsza technologia zapewniająca oba te elementy. Cieszymy się, że możemy wykorzystać nasze doświadczenie w kryptowalutach, aby wesprzeć firmę.” – Tim Heath, General Partner w Yolo Investments

To rodzaj innowacji, której świat potrzebuje, aby stawić czoła zmianom klimatycznym: taki, który łączy sukces finansowy z pomocą dla planety. Oprogramowanie monitorujące i sieci rolników dają firmie przewagę na starcie. W połączeniu z globalnym dążeniem do uzyskania 0 emisji netto, eAgronom jest ekscytującym biznesem, którego częścią można być. – Normunds Igolnieks, General Partner w ZGI Capital