Przemysław Berendt pokieruje Tech Hubem Volvo Cars w Krakowie

Samochody Volvo Cars i wszystkie ich funkcje są coraz częściej definiowane przez oprogramowanie. Nowe centrum technologiczne w Krakowie to krok w kierunku dalszego rozwoju naszych możliwości w zakresie inżynierii związanej z oprogramowaniem. Centra R&D, wzmocnione o Tech Hub w Krakowie, pozwolą zrealizować ważny cel: w połowie bieżącej dekady 50% software’u Volvo Cars ma być stworzona wewnątrz organizacji.

Przemysław Berendt dołącza do zespołu Volvo Cars and R&D Software Engineering jako szef naszego nowego centrum technologicznego w Krakowie od 1 marca. Przemek będzie odgrywał kluczową rolę w kierowaniu budową nowego centrum. Będzie też odpowiadał za rekrutację i pozyskiwanie talenów w dziedzinie oprogramowania i analityki danych. Celem tych działań jest osiągnięcie przez krakowski oddział sprawności operacyjnej do końca bieżącego roku.

Rozległe doświadczenie Przemka w rozwijaniu i prowadzeniu firm technologicznych w różnych regionach geograficznych, firmach średniej wielkości i start-upach sprawia, że idealnie pasuje do tej roli — mówi Alwin Bakkenes, Head of Software Engineering Volvo Cars. Naprawdę nie mogę się doczekać współpracy z nim i lokalnym zespołem w celu stworzenia naszego najnowszego centrum oprogramowania w Krakowie, które będzie uzupełnieniem naszych istniejących centrów inżynieryjnych na całym świecie.

Od 15 lat Przemek buduje zespoły technologiczne i tworzy marki technologiczne zajmujące się softwarem w Polsce i na świecie. Ostatnio rozwijał firmę Talent Alpha: od małego start-upu do globalnej platformy talentów programistycznych wraz z inteligentną platformą ich doboru, działającej w ponad 40 krajach.

Dołączenie do Volvo Cars w celu stworzenia i kierowania nowego centrum technologicznego w Krakowie to wyjątkowa i bardzo ekscytująca szansa na zastosowanie wszystkich moich umiejętności i sieci kontaktów w zakresie produktów, technologii i oprogramowania — mówi Przemysław. To, co szczególnie przyciągnęło mnie do dołączenia do Volvo Cars, to jasna strategia stania się w pełni elektryczną marką i prawdziwym liderem w dziedzinie nowych technologii, a także poczucie silnego osobistego związku z wartościami firmy.