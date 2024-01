Recesja w Niemczech się pogłębia

Niemcy po raz kolejny pokazali spadkowy kwartał w swojej gospodarce. Szwajcaria uspokaja w kwestii wzrostu inflacji. Węgrzy obniżają stopy procentowe czwarte posiedzenie z rzędu.

Recesji w Niemczech ciąg dalszy

Wczorajsze dane pokazują, że za naszą zachodnią granicą sytuacja gospodarcza w dalszym ciągu nie zachwyca. Za IV kwartał wstępne dane na temat zmian PKB okazały się spadkiem o 0,4%. Jest to zatem czwarty z rzędu spadkowy kwartał, przez co jak nietrudno się domyślić, mamy do czynienia ze spadkiem PKB w ujęciu rocznym. Dane te są zgodne z oczekiwaniami analityków. Gospodarka niemiecka przechodzi przez poważne problemy obecnie, aczkolwiek biorąc pod uwagę punkt odniesienia, jakim jest cała strefa euro, nie jest to ewenement. Cała strefa euro zakończyła kwartał brakiem zmian PKB, a w ciągu roku mieliśmy symboliczny wzrost o 0,1%. Dane te były nawet lepsze od oczekiwań. Rozbieżność wyniosła jednak zaledwie 0,1%, co nie spowodowało zmian na rynku walutowym.

Wystąpienie szefa SNB

Thomas Jordan, prezes Szwajcarskiego Narodowego Banku, uspokajał wczoraj rynki. Przyznał, że inflacja wzrośnie w styczniu, ale nie powinna przekroczyć 2%. Według prognoz banku również na koniec roku powinna się zamknąć poniżej 2% średniorocznie. Zwrócono uwagę również na wzrost stawki VAT oraz kosztów energii elektrycznej, jako powodów stojących za obecnym odbiciem w górę. Szwajcaria obecnie podobnie jak inne Banki Centralne na Zachodzie od kilku posiedzeń przestała podnosić stopy procentowe i powoli pojawia się temat obniżek. W całym cyklu w ciągu 5 podwyżek główna stopa procentowa w tym kraju wzrosła z -0,75% na 1,75%.

Węgrzy obniżają stopy procentowe

Budapeszt kontynuuje serię obniżek stóp procentowych. Kolejna decyzja, podobnie jak poprzednie trzy była ponownie obniżką o 0,75%. Rynek oczekiwał szybszych obniżek, bo aż o 1%. Patrząc jednak na regułę comiesięcznego ruchu o 0,75% widać pewną konsekwencję w działaniach Banku Centralnego. Obecny poziom stóp wynosi nadal 10% i pozostawia miejsce na jeszcze wiele obniżek stóp procentowych. Warto zwrócić uwagę, że spadek inflacji w ostatnich miesiącach jest szybszy niż stóp, co powoduje, że należy spodziewać się kontynuacji tego ruchu.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:15 – USA – Raport ADP na temat zatrudnienia,

16:00 – USA – Indeks Chicago PMI,

20:00 – USA – decyzja FOMC w sprawie stóp procentowych,

22:00 – Chile – decyzja w sprawie stóp procentowych.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl i Walutomat.pl