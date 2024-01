Ucz się angielskiego online i podnieś swoje kompetencje zawodowe

Ambicja, zdolności i wykształcenie nie zawsze są gwarantem zdobycia wymarzonej pracy. Ucz się angielskiego online i zobacz, jak łatwo w krótkim czasie sięgnąć po nowe stanowisko, wyższe kompetencje i wyższe wynagrodzenie.

Często zapominamy o tym, że nauka jest formą inwestycji. Nie tylko w siebie, ale także tą przynoszącą realne wynagrodzenie. I nie dotyczy to jedynie osób aplikujących na nowe stanowiska pracy, ale także tych, które prowadzą własne biznesy i planują rozpoczęcie międzynarodowej współpracy.

Ucz się angielskiego online i zdobądź nową pracę lub awans

Coraz więcej firm poszukujących pracowników kładzie ogromny nacisk na umiejętności komunikacji w języku angielskim. Równie często, w tracie rozmowy kwalifikacyjnej, potencjalny pracodawca chce sprawdzić deklarowane w CV kompetencje. Jeśli odrzucasz takie oferty, to najwyższa pora zacząć naukę angielskiego lub zmierzyć się z tym strachem i zaufać w swoje możliwości.

Zanim to się stanie, możesz z nami sprawdzić swój poziom wiedzy z języka angielskiego. Prowadzimy zajęcia online i mamy doświadczenie w uczeniu osób, które chcą poznać język angielski w celach zawodowych. Spotkania z lektorem pozwalają skupić się na Twoich potrzebach w odniesieniu do Twojej branży. Być może umiesz więcej niż Ci się wydaje i potrzebujesz ćwiczyć pod okiem fachowca? A może nie wiesz, jak zastosować w praktyce zdobytą wiedzę, potrzebujesz poznać i zrozumieć słownictwo branżowe i oswoić się z wystąpieniami publicznymi? Tylko indywidualne podejście da Ci takie możliwości.

Nowa praca? Awans? Marzenia powinny stać się celem.

Ucz się angielskiego online i działaj w międzynarodowym zespole specjalistów

Świat od dawna się kurczy, a globalizacja pozwala na pracę z każdego zakątka świata. Nie ma praktycznie granic, które mogłyby zatrzymać Twoją samorealizację. Jeśli jesteś fachowcem w swojej dziedzinie, marzysz o dołączeniu do międzynarodowego zespołu specjalistów i chcesz pracować dla firmy o globalnym zasięgu, bez języka angielskiego nie będzie to możliwe.

Takie ambicje są dla nas sygnałem, że Twoja wiedza być może jest na dość dobrym poziomie, ale obawiasz się mówienia w języku obcym i styczności z nim w codziennych sytuacjach. Nie jesteś w tym sam(a) – wielu ludzi ma takie obawy/blokady, których nie są w stanie przełamać. Trening komunikacji będzie dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem. Opracujemy plan nauki, pokażemy Ci, jak radzić sobie ze stresem i jak pokonać ostatnią barierę przed pracą w języku angielskim.

Ucz się angielskiego online i otwórz się na międzynarodową współpracę

Prowadzenie własnego biznesu to ciągłe wyzwania. Jeśli nie jesteś krok przed konkurencją, to tracisz. I nie ma znaczenia, czy pracujesz w branży usługowej czy w handlu, czy Twoja firma określana jest mianem średniego lub dużego przedsiębiorstwa lub czy jesteś freelancerem. Język angielski otwiera wiele drzwi.

Czy wiesz, że wielu kontrahentów z Europy chętnie sięga po współpracę z polskimi firmami? Dotyczy to branży IT, transportu, marketingu internetowego, rękodzielnictwa, zakupów i wielu innych. Nasi uczniowie to właściciele różnych biznesów, którzy chcą współpracować z obcokrajowcami – móc przedstawić im ofertę i porozmawiać o długofalowej współpracy.

Jak to zrobić? Ucz się angielskiego online. Pracujemy w oparciu o Twoje potrzeby związane z tempem nauki, oczekiwaniami i przede wszystkim stawiając na praktyczne zastosowanie języka angielskiego. Twoim celem jest bezproblemowa komunikacja i mamy techniki, które znacznie przybliżą Cię do nawiązania pierwszych relacji biznesowych z zagranicznymi klientami.

