Ryczałt ratunkiem dla polskich przedsiębiorców?

Podatek liniowy jest jedną z najpopularniejszych form opodatkowania wybieranych przez polskich przedsiębiorców, także tych osiągających wysokie dochody. Decydując się na podatek na zasadach ogólnych można było zastosować kwotę zmniejszającą podatek, rozliczenie z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko lub skorzystać z ulg podatkowych. Wprowadzenie Polskiego Ładu sprawiło jednak, że wielu przedsiębiorców ponownie zastanawia się nad wyborem odpowiedniej formy opodatkowania.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy należałoby sprawdzić, które odliczenia nam przysługują, rozważyć dostępne możliwości i dopiero wtedy zdecydować się na zmianę formy opodatkowania na liniową. Podatek na zasadach ogólnych oraz podatek liniowy wiążą się z prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów (KPiR). Obowiązek ten daje także prawo do odliczania od przychodu kosztów jego uzyskania, co przekłada się następnie na obniżenie wysokości podatku, który firma musiała przekazać fiskusowi.

Polski Ład spowodował jednak, że podatek liniowy stał się obciążeniem dla wielu przedsiębiorców. Zmiany dotyczą także składki zdrowotnej, która ma wynosić 4,9% od dochodu, jednak z zastrzeżeniem, że kwota składki zdrowotnej nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku – komentuje Anita Gołębiewska, Dyrektor Zarządzający Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR).

Z kolei ryczałt charakteryzuje się dużą liczbą dostępnych stawek podatku. Wybierając tę formę będziemy zobowiązani, w zależności od charakteru prowadzonej działalności, odprowadzać podatek w wysokości 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15% lub 17%.

Należy jednak pamiętać, że przychodu nie można pomniejszać o koszty jego uzyskania, dodatkowo nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z ryczałtu. Nie zrobią tego osoby, które:

w poprzednim roku podatkowym osiągnęły z działalności przychód wyższy od 2 mln euro ,

, uzyskały przychody wyłącznie z działalności spółki, a suma przychodu wspólników przekroczyła 2 mln euro.

Wprowadzenie Polskiego Ładu spowodowało, że system podatkowy w Polsce stał się jeszcze bardziej skomplikowany. Co się zmieniło? W przypadku ryczałtu obniżona została część stawek, np. dla pracowników branży IT, którym obniżono stawkę do 12%, a inżynierom do 14%. W przypadku składek zdrowotnych w dalszym ciągu jest to 9% podstawy wymiaru, jednak podstawa wymiaru tej składki uzależniona jest teraz od przychodów osiąganych w ramach prowadzonej działalności.

Tym samym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stał się bardziej opłacalną formą opodatkowania, dlatego warto dokładnie przeliczyć, czy nie przejść na ten rodzaj rozliczania.