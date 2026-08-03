Dane GUS, czerwiec 2026

Rynek pracy w Lublinie pokazuje dwa różne obrazy w zależności od tego, którym wskaźnikiem się na niego spojrzy. Stopa bezrobocia rejestrowanego — 4,3% — plasuje miasto w środku stawki dużych ośrodków miejskich w Polsce. Ale liczba bezrobotnych przypadających na jedną dostępną ofertę pracy sięgnęła w czerwcu 2026 r. 70 osób — drugi najgorszy wynik spośród osiemnastu miast objętych zestawieniem GUS, ustępujący jedynie Łodzi.

71,1 tys. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Lublinie, -1,0% r/r 7615 zarejestrowani bezrobotni w Lublinie, +1,6% r/r, ale -3,1% względem maja 2026 4,3% stopa bezrobocia w Lublinie — środek stawki miast wojewódzkich (kraj: 5,8%) 70 osób na 1 ofertę pracy w czerwcu 2026 — 2. najwyższy wynik wśród miast wojewódzkich

Zatrudnienie: administrowanie traci najwięcej, budownictwo rośnie

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Lublinie wyniosło w czerwcu 2026 r. 71,1 tys. etatów — o 0,08 tys. (0,1%) mniej niż w maju i o 0,7 tys. (1,0%) mniej niż rok wcześniej. W ujęciu miesięcznym spadek zanotowano w sześciu sekcjach, najsilniej w informacji i komunikacji (-1,2%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (-0,7%). Wzrosło zatrudnienie w administrowaniu i działalności wspierającej (+1,4%), przemyśle (+0,2%) oraz kulturze i rekreacji (+0,1%).

W ujęciu rocznym najwyraźniejszym sygnałem jest głęboki spadek zatrudnienia w administrowaniu i działalności wspierającej — aż o 17,2% r/r, największa zmiana w całym zestawieniu. Wyraźnie skurczyło się też zatrudnienie w informacji i komunikacji (-8,7%) oraz transporcie (-6,4%). Po przeciwnej stronie budownictwo zanotowało najsilniejszy wzrost zatrudnienia w mieście (+9,3% r/r), a za nim kultura i rekreacja (+3,5%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (+3,3%).

Bezrobocie: niższe niż miesiąc temu, ale wyższe niż rok temu

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Lublinie na koniec czerwca 2026 r. wyniosła 7615 osób — o 243 osoby (3,1%) mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 121 osób (1,6%) więcej niż rok wcześniej. Kobiety stanowiły 45,8% ogółu bezrobotnych (3491 osób) — udział ten rośnie od miesięcy (45,6% miesiąc wcześniej, 45,5% rok wcześniej), mimo że sama liczba bezrobotnych kobiet spadła w ujęciu miesięcznym o 2,5%.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Lublinie wyniosła 4,3% wobec 4,4% miesiąc wcześniej i 4,2% rok wcześniej — a więc niemal bez zmian w ujęciu rocznym, w przeciwieństwie do większości dużych miast, gdzie bezrobocie rosło szybciej. W całym województwie lubelskim stopa bezrobocia sięgnęła 8,1% (8,2% miesiąc wcześniej, 7,4% rok wcześniej), a w kraju — 5,8% (5,1% rok wcześniej).

W czerwcu do ewidencji zarejestrowano 779 osób (773 w maju), a wyrejestrowano 1022 osoby (aż 1233 w maju) — z czego 480 osób podjęło pracę, a 331 utraciło status bezrobotnego z powodu braku kontaktu z urzędem pracy przez co najmniej 90 dni. Wśród nowo zarejestrowanych 228 osób (29,3%) rejestrowało się po raz pierwszy — więcej niż miesiąc wcześniej (220 osób). Udział osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy wzrósł do 1,9% (z 1,3% miesiąc wcześniej i 0,7% rok wcześniej). Prawa do zasiłku nie posiadało 90,3% ogółu bezrobotnych — nieco więcej niż rok wcześniej (89,9%).

W czerwcu do urzędów pracy zgłoszono 241 ofert pracy, a na koniec miesiąca urzędy dysponowały ofertami dla zaledwie 109 osób. To sprawiło, że liczba bezrobotnych przypadających na jedną dostępną ofertę pracy skoczyła do 70 — z 53 miesiąc wcześniej. W skali roku wskaźnik ten jest wyjątkowo zmienny: od 32 osób w marcu 2026 r. do 75 w grudniu 2025 r.

Lublin na tle innych dużych miast

Wśród 18 miast wojewódzkich objętych czerwcowym zestawieniem GUS, Lublin wyróżnia się nie stopą bezrobocia — pod tym względem plasuje się w środku stawki, na poziomie zbliżonym do Zielonej Góry (4,3%), Gorzowa Wielkopolskiego i Rzeszowa (po 4,4%) — lecz relacją liczby bezrobotnych do liczby dostępnych ofert pracy. Wynik 70 osób na jedną ofertę ustępuje w tym zestawieniu jedynie Łodzi (79) i jest kilkukrotnie wyższy niż w miastach o podobnej stopie bezrobocia, takich jak Rzeszów (21) czy Gorzów Wielkopolski (11).

Miasto Bezrobotni (tys.) Stopa bezrobocia Oferty pracy (miesiąc) Bezrobotni / 1 ofertę Zatrudnienie (tys.) Łódź 19,6 5,8% 359 79 127,4 Lublin 7,6 4,3% 241 70 71,1 Zielona Góra 3,0 4,3% 67 31 21,8 Poznań 5,4 1,6% 214 27 166,5 Szczecin 7,3 4,1% 260 23 57,4 Rzeszów 5,4 4,4% 442 21 43,6 Bydgoszcz 4,3 2,8% 270 20 52,5 Olsztyn 2,4 2,9% 162 20 25,0 Białystok 7,9 5,9% 494 17 38,2 Katowice 3,8 1,8% 267 16 126,7 Warszawa 22,3 1,6% 1827 16 1106,7 Toruń 3,4 3,8% 286 13 36,8 Kielce 5,4 5,6% 241 12 30,2 Gorzów Wielkopolski 2,4 4,4% 174 11 19,4 Gdańsk 8,5 3,3% 990 10 121,7 Wrocław 10,1 2,5% 731 8 195,0 Kraków 14,6 2,8% 1061 7 243,8 Opole 2,4 3,1% 162 6 28,2

Rozbieżność między umiarkowaną stopą bezrobocia a wysokim wskaźnikiem liczby bezrobotnych na ofertę wynika w dużej mierze z niewielkiej liczby ofert zgłaszanych do urzędu pracy w Lublinie (241 w czerwcu — mniej niż w Białymstoku czy Rzeszowie, miastach o podobnej lub mniejszej liczbie mieszkańców) w relacji do liczącej ponad 7,6 tys. osób bazy zarejestrowanych bezrobotnych. Dla firm rekrutujących w regionie oznacza to z jednej strony szeroką dostępną pulę kandydatów zarejestrowanych jako bezrobotni, z drugiej — sygnał, że część popytu na pracę w mieście realizuje się poza pośrednictwem urzędów pracy, co ogranicza wartość informacyjną samego wskaźnika ofert.

Źródło danych GUS (Urząd Statystyczny w Lublinie, „Statystyka Lublina” 6/2026, dane wygenerowane 03.08.2026 r.; stan na 2026.07.21). Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Uwaga: 1 czerwca 2025 r. weszła w życie nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która zmieniła zasady rejestracji i ewidencji bezrobotnych — może to wpływać na porównywalność danych z okresami sprzed tej daty.