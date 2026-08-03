Rynek pracy w Lublinie pokazuje dwa różne obrazy w zależności od tego, którym wskaźnikiem się na niego spojrzy. Stopa bezrobocia rejestrowanego — 4,3% — plasuje miasto w środku stawki dużych ośrodków miejskich w Polsce. Ale liczba bezrobotnych przypadających na jedną dostępną ofertę pracy sięgnęła w czerwcu 2026 r. 70 osób — drugi najgorszy wynik spośród osiemnastu miast objętych zestawieniem GUS, ustępujący jedynie Łodzi.
Zatrudnienie: administrowanie traci najwięcej, budownictwo rośnie
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Lublinie wyniosło w czerwcu 2026 r. 71,1 tys. etatów — o 0,08 tys. (0,1%) mniej niż w maju i o 0,7 tys. (1,0%) mniej niż rok wcześniej. W ujęciu miesięcznym spadek zanotowano w sześciu sekcjach, najsilniej w informacji i komunikacji (-1,2%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (-0,7%). Wzrosło zatrudnienie w administrowaniu i działalności wspierającej (+1,4%), przemyśle (+0,2%) oraz kulturze i rekreacji (+0,1%).
W ujęciu rocznym najwyraźniejszym sygnałem jest głęboki spadek zatrudnienia w administrowaniu i działalności wspierającej — aż o 17,2% r/r, największa zmiana w całym zestawieniu. Wyraźnie skurczyło się też zatrudnienie w informacji i komunikacji (-8,7%) oraz transporcie (-6,4%). Po przeciwnej stronie budownictwo zanotowało najsilniejszy wzrost zatrudnienia w mieście (+9,3% r/r), a za nim kultura i rekreacja (+3,5%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (+3,3%).
Bezrobocie: niższe niż miesiąc temu, ale wyższe niż rok temu
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Lublinie na koniec czerwca 2026 r. wyniosła 7615 osób — o 243 osoby (3,1%) mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 121 osób (1,6%) więcej niż rok wcześniej. Kobiety stanowiły 45,8% ogółu bezrobotnych (3491 osób) — udział ten rośnie od miesięcy (45,6% miesiąc wcześniej, 45,5% rok wcześniej), mimo że sama liczba bezrobotnych kobiet spadła w ujęciu miesięcznym o 2,5%.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w Lublinie wyniosła 4,3% wobec 4,4% miesiąc wcześniej i 4,2% rok wcześniej — a więc niemal bez zmian w ujęciu rocznym, w przeciwieństwie do większości dużych miast, gdzie bezrobocie rosło szybciej. W całym województwie lubelskim stopa bezrobocia sięgnęła 8,1% (8,2% miesiąc wcześniej, 7,4% rok wcześniej), a w kraju — 5,8% (5,1% rok wcześniej).
W czerwcu do ewidencji zarejestrowano 779 osób (773 w maju), a wyrejestrowano 1022 osoby (aż 1233 w maju) — z czego 480 osób podjęło pracę, a 331 utraciło status bezrobotnego z powodu braku kontaktu z urzędem pracy przez co najmniej 90 dni. Wśród nowo zarejestrowanych 228 osób (29,3%) rejestrowało się po raz pierwszy — więcej niż miesiąc wcześniej (220 osób). Udział osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy wzrósł do 1,9% (z 1,3% miesiąc wcześniej i 0,7% rok wcześniej). Prawa do zasiłku nie posiadało 90,3% ogółu bezrobotnych — nieco więcej niż rok wcześniej (89,9%).
W czerwcu do urzędów pracy zgłoszono 241 ofert pracy, a na koniec miesiąca urzędy dysponowały ofertami dla zaledwie 109 osób. To sprawiło, że liczba bezrobotnych przypadających na jedną dostępną ofertę pracy skoczyła do 70 — z 53 miesiąc wcześniej. W skali roku wskaźnik ten jest wyjątkowo zmienny: od 32 osób w marcu 2026 r. do 75 w grudniu 2025 r.
Lublin na tle innych dużych miast
Wśród 18 miast wojewódzkich objętych czerwcowym zestawieniem GUS, Lublin wyróżnia się nie stopą bezrobocia — pod tym względem plasuje się w środku stawki, na poziomie zbliżonym do Zielonej Góry (4,3%), Gorzowa Wielkopolskiego i Rzeszowa (po 4,4%) — lecz relacją liczby bezrobotnych do liczby dostępnych ofert pracy. Wynik 70 osób na jedną ofertę ustępuje w tym zestawieniu jedynie Łodzi (79) i jest kilkukrotnie wyższy niż w miastach o podobnej stopie bezrobocia, takich jak Rzeszów (21) czy Gorzów Wielkopolski (11).
|Miasto
|Bezrobotni (tys.)
|Stopa bezrobocia
|Oferty pracy (miesiąc)
|Bezrobotni / 1 ofertę
|Zatrudnienie (tys.)
|Łódź
|19,6
|5,8%
|359
|79
|127,4
|Lublin
|7,6
|4,3%
|241
|70
|71,1
|Zielona Góra
|3,0
|4,3%
|67
|31
|21,8
|Poznań
|5,4
|1,6%
|214
|27
|166,5
|Szczecin
|7,3
|4,1%
|260
|23
|57,4
|Rzeszów
|5,4
|4,4%
|442
|21
|43,6
|Bydgoszcz
|4,3
|2,8%
|270
|20
|52,5
|Olsztyn
|2,4
|2,9%
|162
|20
|25,0
|Białystok
|7,9
|5,9%
|494
|17
|38,2
|Katowice
|3,8
|1,8%
|267
|16
|126,7
|Warszawa
|22,3
|1,6%
|1827
|16
|1106,7
|Toruń
|3,4
|3,8%
|286
|13
|36,8
|Kielce
|5,4
|5,6%
|241
|12
|30,2
|Gorzów Wielkopolski
|2,4
|4,4%
|174
|11
|19,4
|Gdańsk
|8,5
|3,3%
|990
|10
|121,7
|Wrocław
|10,1
|2,5%
|731
|8
|195,0
|Kraków
|14,6
|2,8%
|1061
|7
|243,8
|Opole
|2,4
|3,1%
|162
|6
|28,2
Rozbieżność między umiarkowaną stopą bezrobocia a wysokim wskaźnikiem liczby bezrobotnych na ofertę wynika w dużej mierze z niewielkiej liczby ofert zgłaszanych do urzędu pracy w Lublinie (241 w czerwcu — mniej niż w Białymstoku czy Rzeszowie, miastach o podobnej lub mniejszej liczbie mieszkańców) w relacji do liczącej ponad 7,6 tys. osób bazy zarejestrowanych bezrobotnych. Dla firm rekrutujących w regionie oznacza to z jednej strony szeroką dostępną pulę kandydatów zarejestrowanych jako bezrobotni, z drugiej — sygnał, że część popytu na pracę w mieście realizuje się poza pośrednictwem urzędów pracy, co ogranicza wartość informacyjną samego wskaźnika ofert.
Źródło danych GUS (Urząd Statystyczny w Lublinie, „Statystyka Lublina” 6/2026, dane wygenerowane 03.08.2026 r.; stan na 2026.07.21). Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Uwaga: 1 czerwca 2025 r. weszła w życie nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która zmieniła zasady rejestracji i ewidencji bezrobotnych — może to wpływać na porównywalność danych z okresami sprzed tej daty.