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Rynek pracy w Lublinie pod presją. Na jedną ofertę przypada 70 bezrobotnych

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Stopa bezrobocia w Lublinie wynosi 4,3 proc. i pozostaje niższa od średniej krajowej, jednak liczba dostępnych ofert pracy pokazuje znacznie trudniejszą sytuację. Na koniec czerwca na jedno wolne miejsce zgłoszone do urzędu przypadało aż 70 zarejestrowanych bezrobotnych – był to drugi najwyższy wynik wśród 18 dużych miast objętych zestawieniem GUS. Jednocześnie przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w ciągu roku o 1 proc.

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Dane GUS, czerwiec 2026

Rynek pracy w Lublinie pokazuje dwa różne obrazy w zależności od tego, którym wskaźnikiem się na niego spojrzy. Stopa bezrobocia rejestrowanego — 4,3% — plasuje miasto w środku stawki dużych ośrodków miejskich w Polsce. Ale liczba bezrobotnych przypadających na jedną dostępną ofertę pracy sięgnęła w czerwcu 2026 r. 70 osób — drugi najgorszy wynik spośród osiemnastu miast objętych zestawieniem GUS, ustępujący jedynie Łodzi.

71,1 tys.przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Lublinie, -1,0% r/r
7615zarejestrowani bezrobotni w Lublinie, +1,6% r/r, ale -3,1% względem maja 2026
4,3%stopa bezrobocia w Lublinie — środek stawki miast wojewódzkich (kraj: 5,8%)
70 osóbna 1 ofertę pracy w czerwcu 2026 — 2. najwyższy wynik wśród miast wojewódzkich

Zatrudnienie: administrowanie traci najwięcej, budownictwo rośnie

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Lublinie wyniosło w czerwcu 2026 r. 71,1 tys. etatów — o 0,08 tys. (0,1%) mniej niż w maju i o 0,7 tys. (1,0%) mniej niż rok wcześniej. W ujęciu miesięcznym spadek zanotowano w sześciu sekcjach, najsilniej w informacji i komunikacji (-1,2%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (-0,7%). Wzrosło zatrudnienie w administrowaniu i działalności wspierającej (+1,4%), przemyśle (+0,2%) oraz kulturze i rekreacji (+0,1%).

W ujęciu rocznym najwyraźniejszym sygnałem jest głęboki spadek zatrudnienia w administrowaniu i działalności wspierającej — aż o 17,2% r/r, największa zmiana w całym zestawieniu. Wyraźnie skurczyło się też zatrudnienie w informacji i komunikacji (-8,7%) oraz transporcie (-6,4%). Po przeciwnej stronie budownictwo zanotowało najsilniejszy wzrost zatrudnienia w mieście (+9,3% r/r), a za nim kultura i rekreacja (+3,5%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (+3,3%).

Bezrobocie: niższe niż miesiąc temu, ale wyższe niż rok temu

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Lublinie na koniec czerwca 2026 r. wyniosła 7615 osób — o 243 osoby (3,1%) mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 121 osób (1,6%) więcej niż rok wcześniej. Kobiety stanowiły 45,8% ogółu bezrobotnych (3491 osób) — udział ten rośnie od miesięcy (45,6% miesiąc wcześniej, 45,5% rok wcześniej), mimo że sama liczba bezrobotnych kobiet spadła w ujęciu miesięcznym o 2,5%.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Lublinie wyniosła 4,3% wobec 4,4% miesiąc wcześniej i 4,2% rok wcześniej — a więc niemal bez zmian w ujęciu rocznym, w przeciwieństwie do większości dużych miast, gdzie bezrobocie rosło szybciej. W całym województwie lubelskim stopa bezrobocia sięgnęła 8,1% (8,2% miesiąc wcześniej, 7,4% rok wcześniej), a w kraju — 5,8% (5,1% rok wcześniej).

W czerwcu do ewidencji zarejestrowano 779 osób (773 w maju), a wyrejestrowano 1022 osoby (aż 1233 w maju) — z czego 480 osób podjęło pracę, a 331 utraciło status bezrobotnego z powodu braku kontaktu z urzędem pracy przez co najmniej 90 dni. Wśród nowo zarejestrowanych 228 osób (29,3%) rejestrowało się po raz pierwszy — więcej niż miesiąc wcześniej (220 osób). Udział osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy wzrósł do 1,9% (z 1,3% miesiąc wcześniej i 0,7% rok wcześniej). Prawa do zasiłku nie posiadało 90,3% ogółu bezrobotnych — nieco więcej niż rok wcześniej (89,9%).

W czerwcu do urzędów pracy zgłoszono 241 ofert pracy, a na koniec miesiąca urzędy dysponowały ofertami dla zaledwie 109 osób. To sprawiło, że liczba bezrobotnych przypadających na jedną dostępną ofertę pracy skoczyła do 70 — z 53 miesiąc wcześniej. W skali roku wskaźnik ten jest wyjątkowo zmienny: od 32 osób w marcu 2026 r. do 75 w grudniu 2025 r.

Lublin na tle innych dużych miast

Wśród 18 miast wojewódzkich objętych czerwcowym zestawieniem GUS, Lublin wyróżnia się nie stopą bezrobocia — pod tym względem plasuje się w środku stawki, na poziomie zbliżonym do Zielonej Góry (4,3%), Gorzowa Wielkopolskiego i Rzeszowa (po 4,4%) — lecz relacją liczby bezrobotnych do liczby dostępnych ofert pracy. Wynik 70 osób na jedną ofertę ustępuje w tym zestawieniu jedynie Łodzi (79) i jest kilkukrotnie wyższy niż w miastach o podobnej stopie bezrobocia, takich jak Rzeszów (21) czy Gorzów Wielkopolski (11).

MiastoBezrobotni (tys.)Stopa bezrobociaOferty pracy (miesiąc)Bezrobotni / 1 ofertęZatrudnienie (tys.)
Łódź19,65,8%35979127,4
Lublin7,64,3%2417071,1
Zielona Góra3,04,3%673121,8
Poznań5,41,6%21427166,5
Szczecin7,34,1%2602357,4
Rzeszów5,44,4%4422143,6
Bydgoszcz4,32,8%2702052,5
Olsztyn2,42,9%1622025,0
Białystok7,95,9%4941738,2
Katowice3,81,8%26716126,7
Warszawa22,31,6%1827161106,7
Toruń3,43,8%2861336,8
Kielce5,45,6%2411230,2
Gorzów Wielkopolski2,44,4%1741119,4
Gdańsk8,53,3%99010121,7
Wrocław10,12,5%7318195,0
Kraków14,62,8%10617243,8
Opole2,43,1%162628,2

Rozbieżność między umiarkowaną stopą bezrobocia a wysokim wskaźnikiem liczby bezrobotnych na ofertę wynika w dużej mierze z niewielkiej liczby ofert zgłaszanych do urzędu pracy w Lublinie (241 w czerwcu — mniej niż w Białymstoku czy Rzeszowie, miastach o podobnej lub mniejszej liczbie mieszkańców) w relacji do liczącej ponad 7,6 tys. osób bazy zarejestrowanych bezrobotnych. Dla firm rekrutujących w regionie oznacza to z jednej strony szeroką dostępną pulę kandydatów zarejestrowanych jako bezrobotni, z drugiej — sygnał, że część popytu na pracę w mieście realizuje się poza pośrednictwem urzędów pracy, co ogranicza wartość informacyjną samego wskaźnika ofert.

Źródło danych GUS (Urząd Statystyczny w Lublinie, „Statystyka Lublina” 6/2026, dane wygenerowane 03.08.2026 r.; stan na 2026.07.21). Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Uwaga: 1 czerwca 2025 r. weszła w życie nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która zmieniła zasady rejestracji i ewidencji bezrobotnych — może to wpływać na porównywalność danych z okresami sprzed tej daty.

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