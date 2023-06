Silver generation zdobywa rynek. Seniorzy stają się coraz silniejszą grupą nabywczą.

Według danych ONZ, do roku 2050 średni oczekiwany czas życia przekroczy 77 lat i wydłuży się o 7 lat.[1] Do roku 2050 udział osób w wieku 60+ w ogólnej światowej populacji ludności ma przekroczyć 21 proc. (w 2017 r. było to około 13 proc.), przy czym – według szacunków – Europa będzie najszybciej starzejącym się regionem świata. Jakie potrzeby konsumenckie mają seniorzy? Kto je spełni? I jak będzie, za kilka lat, wyglądała srebrna gospodarka, która już dziś rośnie na naszych oczach?

Z danych GUS wynika, że liczba osób w wieku powyżej 65. roku życia wzrośnie do 23,2 proc. całego społeczeństwa w 2035 r.[2] oraz do 32,7 proc. w 2050 roku. Z kolei odsetek osób w wieku 85+ zmieni się odpowiednio z 3,1 proc. do 6,1 proc.[3] – Pamiętajmy, że zmiany w strukturze demograficznej wymuszają również zmiany gospodarcze. Przysłowiowi „silversi”, czyli osoby w wieku 65+ są grupą konsumentów, która rośnie coraz szybciej. Zarówno firmy, jak i sektory gospodarki, które są skoncentrowane na zaspokajaniu potrzeb osób starszych, w najbliższych dziesięcioleciach, będą rosły dynamicznie – mówi Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM. O seniorach, którzy stanowią coraz silniejszą grupę nabywczą mówi się w kategoriach „silver economy”, a nawet „silver tsunami”.

Dzisiejszy senior kupuje coraz więcej online

Współcześni emeryci surfują odważniej w sieci niż ich koledzy jeszcze dwie dekady temu. Pandemia przyspieszyła ten proces, więc coraz większa liczba emerytów musiała przełączyć się na „życie online”. Z danych GUS wynika, że aż 86 proc. pokolenia „silversów” to osoby, które korzystają z Internetu codziennie. W raporcie “Pokolenie Silvers w e-commerce 2022” możemy przeczytać, że emeryci surfujący w sieci najczęściej korzystają z bankowości internetowej (58 proc.), robią zakupy online (55 proc.), czytają i odpisują na maile, a więc korzystają ze swojej poczty e-mail (52 proc.) oraz z mediów społecznościowych (47 proc.).[4] Z powyżej wspomnianego raportu wynika również, że połowa z emerytów wydaje na zakupy online średnio 100-300 zł w ciągu pół roku, co piąta 300-700 zł, a co dziesiąta powyżej 1000 zł. Najczęściej emeryci kupują przez Internet odzież (49 proc.), produkty farmaceutyczne (39 proc.), kosmetyki i perfumy (37 proc.), sprzęt RTV i AGD (36 proc.), książki, bilety i płyty (34 proc.), obuwie (34 proc.).[5] Na dodatek 34 proc. emerytów (podczas zakupów online) realizuje szybkie płatności online, 17 proc. płaci blikiem, 15 proc. kartą, a 16 proc. w dniu dostawy. Aż 90 proc. seniorów deklaruje, że nie miało problemu z płatnością online, a ich poziom zadowolenia podczas zakupów online przekracza 93 proc.[6]

Potrzeby senioralne zmieniają się

Na przestrzeni ostatnich można obserwować zmiany w środowisku senioralnym. Emeryci coraz chętniej wybierają aktywny wypoczynek, lubią surfować w Internecie, dokształcają się na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, warsztatach czy przeróżnych kursach językowych. Zmiany zachodzą również w sferze zachowań konsumenckich.

– Seniorzy coraz częściej oczekują indywidualnego podejścia do ich potrzeb, a jednocześnie, m.in. w wyniku prowadzonych kampanii społecznych i edukacyjnych, stają się coraz bardziej uważni i świadomi praw, które im przysługują. Coraz chętniej poszukują dodatkowych informacji o produktach i usługach czy korzystają z możliwości reklamacji – wyjaśnia Robert Majkowski z Funduszu Hipotecznego DOM. – Warto podkreślić, że emeryci są dużo bardziej wymagającą grupą nabywców, często bowiem, ze względu na wiek i wynikające z niego ograniczenia, potrzebują więcej czasu na podjęcie decyzji zakupowej, dokładniejszej informacji i większej pomocy ze strony sprzedawcy – dodaje.

Rosnąca siła nabywcza

Jeszcze 2015 roku Bank of America Merrill Lynch szacował wartość „silver economy” na 7 bilionów dolarów rocznie, co czyniło ją trzecią największą gospodarką na świecie6. W roku 2020 roku prywatna siła nabywcza osób w wieku 60+ osiągnęła już wartość 15 bilionów dolarów na całym świecie. Przyjrzyjmy się rynkowi polskiemu. Z prognoz analityków GfK, opisanych w raporcie z badania „Silver Generation” wynika, że do 2035 roku udział grupy konsumentów zwanej umownie „silver generation” w całkowitej wartości zakupów dokonywanych przez polskie gospodarstwa domowe wzrośnie do 36,9 proc.[7] Rosnącą siłę nabywczą „silver generation” i zmiany w zachowaniach konsumenckich seniorów obserwują i coraz bardziej doceniają przedsiębiorcy. Wśród przykładów sektorów i branż, odnoszących znaczące korzyści ze srebrnej gospodarki, najczęściej wymienia się oczywiście dobra konsumpcyjne, zdrowie (w tym sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, farmaceutyki i

e-zdrowie) oraz wellness i urodę. Nie wolno jednak zapomnieć o coraz szybciej rozwijających się usługach i produktach z dziedzin takich jak: bezpieczeństwo (monitoring czy ochrona mienia), kultura i edukacja (wspomniana wcześniej szeroka oferta zajęć uniwersyteckich i kursów dla seniorów), rozrywka i hobby, podróże (wycieczki a nawet całe biura podróży dedykowane podróżującym seniorom), transport osobisty czy usługi finansowe.

