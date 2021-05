Spółka QubicGames sprzedała ponad 0,5 miliona gier pierwszym kwartale br

O 8% wzrosły jednostkowe przychody QubicGames ze sprzedaży w Q1 2021 w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku, natomiast jednostkowy zysk ze sprzedaży wzrósł o 70%. Jednocześnie spółka przeprowadziła szeroko zakrojone inwestycje związane z przyszłymi grami spółki oraz całej Grupy Kapitałowej QubicGames, w którą wchodzi m.in doświadczony zespół wydawniczy Untold Tales.

W pierwszym kwartale 2021 spółka wypracowała ponad 3,5 miliona złotych przychodu ze sprzedaży, wobec 3,3 milionów wygenerowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Równocześnie w okresie od stycznia do marca 2021 r. QubicGames sprzedał łącznie 522.118 sztuk gier na konsolę Nintendo Switch. Stanowi to wzrost o ponad 150% w stosunku do czwartego kwartału roku 2020, oraz o 5% w stosunku do rekordowego dotychczas pod względem sprzedaży pierwszego kwartału 2020 roku. Wyniki są tym bardziej imponujące w związku ze zmianami w sklepie Nintendo eShop, utrudniającymi agresywną politykę wyprzedażową. Pokazuje to, że QubicGames szybko przystosował się do zaistniałych zmian i wprowadził niezbędne korekty w sposobie sprzedawania gier na platformie Nintendo Switch..

– Mimo zmian w strategii sprzedażowej gier na Nintendo Switch związanych z wprowadzeniem znaczących modyfikacji w sklepie Nintendo eShop udało nam się wygenerować rekordowe w naszej historii wyniki sprzedażowe. Unikalna strategia promocyjna związana z 17. urodzinami QubicGames odniosła sukces i stanowiła ważne źródło przychodów spółki w tym okresie. Obecnie przygotowujemy się do kolejnego dużego wydarzenia – Summer Countdown, w skład którego będą wchodzić promocje dla naszych użytkowników, promocje dla wszystkich graczy Nintendo Switch oraz releasy trzech nowych gier – Tiny Lands, Arcane Arts Academy i Epistory: Typing Chronicles – komentuje prezes spółki Jakub Pieczykolan.

QubicGames zarówno w sprawozdaniu jednostkowym, jak i skonsolidowanym wykazał zysk z działalności operacyjnej mimo intensywnych inwestycji w kolejne projekty oraz spółki zależne. Główny podmiot grupy kapitałowej o tej samej nazwie do końca roku planuje ponad 20 premier, głównie na Nintendo Switch, z czego 3 gry ukażą się jeszcze w Q2 2021.

Projekty wydawane przez QubicGames nie stanowią jednak jedynych gier dystrybuowanych przez Grupę Kapitałową – już 28 maja na konsolach Nintendo Switch i PlayStation 4 zadebiutuje BEAUTIFUL DESOLATION, wydawana przez spółkę zależną Untold Tales.