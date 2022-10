Studenci nie są zadowoleni z tego, jak przygotowują ich do pracy uczelnie

Raport Salesforce dotyczący szkolnictwa wyższego: tylko 11% studentów czuje się bardzo dobrze przygotowanych do wejścia na rynek pracy.

W erze postpandemicznej instytucje szkolnictwa wyższego mogą zapewnić studentom lepsze doświadczenia, co przekłada się na poprawę wyników w nauce. Nowe dane pokazują, że działania w tym zakresie należy podjąć już w momencie, gdy student zapisuje się na studia.

Zaledwie jedna trzecia studentów twierdzi, że ma świetne doświadczenia wyniesione z uczelni . Instytucje szkolnictwa wyższego są pod większą niż kiedykolwiek presją, aby zwiększać zaangażowanie studentów i wspierać ich w trakcie nauki, jak również spełniać nowe oczekiwania i lepiej przygotować ich do wejścia na rynek pracy.

Nowy raport pokazuje, że instytucje te muszą ewoluować, aby móc przyciągnąć studentów w obliczu rosnących kosztów edukacji, rezygnowania przez pracodawców ze stawiania kandydatom wymogu ukończenia pięcioletnich studiów wyższych oraz pogłębiającego się niedoboru umiejętności w sytuacji, gdy zaledwie 32% pracowników z pokolenia Z czuje, że ma dostęp do odpowiednich zasobów do nauki umiejętności cyfrowych potrzebnych do osiągnięcia sukcesu.

W trzecim dorocznym raporcie firmy Salesforce pt. „Connected Student” przepytano ponad 1300 studentów i 1300 specjalistów z sektora szkolnictwa wyższego na całym świecie. Raport zawiera również spostrzeżenia z pogłębionych spotkań informacyjnych z liderami wyższego szczebla w instytucjach szkolnictwa wyższego w 11 krajach. Najważniejsze wnioski:

Prawie połowa (47%) studentów wybrała swoje instytucje na podstawie potencjalnych perspektyw zawodowych, jednak zaledwie 11% czuła się bardzo dobrze przygotowana do wejścia na rynek pracy.

Zaledwie jedna trzecia badanych studentów wysoko oceniła swoje doświadczenia związane z wprowadzeniem do nauki na uczelni.

Tylko 2% studentów, którzy mieli słabe doświadczenia w tym zakresie, twierdzi, że ich ogólne doświadczenia związane ze studiami były bardzo dobre.

Prawie połowa (48%) studentów przewidywała, że ich kwalifikacje będą istotne dla wybranej przez nich ścieżki kariery tylko przez pięć lat lub mniej po ukończeniu studiów.

Instytucje szkolnictwa wyższego mają jeszcze wiele do zrobienia, aby studenci mogli poczuć się jak w domu – tylko 12% ankietowanych studentów czuło silną więź ze swoimi uczelniami.

Szansa: instytucje szkolnictwa wyższego mogą umożliwić studentom osiągnięcie sukcesu poprzez zapewnienie wspaniałych doświadczeń i kompleksowego wsparcia od pierwszego dnia studiów, czy to wirtualnie, czy stacjonarnie.

W przypadku studentów, którzy mieli świetne doświadczenia związane z wprowadzeniem do nauki na uczelni, prawdopodobieństwo, że będą mieć świetne ogólne doświadczenia związane ze studiami było 35 razy wyższe niż w przypadku tych, którzy takich doświadczeń nie mieli.

Prawie siedmiu na dziesięciu (69%) studentów, którzy mieli świetne doświadczenia związane z wprowadzeniem do nauki na uczelni, czuło również, że ich uczelnia zapewniała spersonalizowaną ofertę edukacyjną dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Połowa (49%) studentów oczekuje, że dzięki nauce na swoich uczelniach uzyska umiejętności i wiedzę związaną z pracą, czy to online, czy stacjonarnie. Taki sam odsetek twierdzi, że ich uczelnia mogłaby wspierać ich w uczeniu się przez całe życie poprzez zapewnienie dostępu do bezpłatnych kursów po ukończeniu studiów.

40% studentów chce, by ich uczelnie oferowały warsztaty związane z pracą, które pomogą im w budowaniu kariery.

Tylko 10% studentów stwierdziło, że czują się bardzo związani ze swoją społecznością studentów lub absolwentów, a zaledwie 24%, że jest bardzo zadowolonych z usług i wsparcia dla studentów.

Jak uczelnie mogą sprostać temu wyzwaniu? Poprzez dostosowanie swojej oferty do potrzeb i zainteresowań studentów, w tym kładąc większy nacisk na ich dobre samopoczucie, planowanie kariery i zwiększanie gotowości do podjęcia pracy poprzez zdobywanie doświadczenia zawodowego. Dzięki temu instytucje mogą osiągać lepsze wyniki, przyciągać więcej studentów i budować silne więzi, które utrzymują się długo po ukończeniu studiów.

Jedna trzecia studentów oczekuje więcej działań w zakresie planowania kariery, a 36% więcej świadczeń związanych z dobrym samopoczuciem (wzrost z 24% zaledwie w zeszłym roku), takich jak wsparcie zdrowia psychicznego, opieka psychologiczno-pedagogiczna i pomoc finansowa.

40% chce większej pomocy w zachowaniu równowagi między życiem akademickim, zawodowym i osobistym.

Z kolei na pytanie o to, jakie wartości powinna promować ich uczelnia, różnorodność i integracja były trzecią najczęściej wybieraną odpowiedzią, tuż za doskonałymi wynikami w nauce i dobrym samopoczuciem studentów.

Perspektywa Salesforce: Marie Laxague Rosecrans, dyrektor ds. marketingu, dział szkolnictwa i organizacji non-profit w Salesforce, wyjaśnia znaczenie wniosków płynących z raportu:

– Instytucje szkolnictwa wyższego stoją przed ogromną szansą, aby przygotować się na przyszłość i móc angażować studentów w nowy i ekscytujący sposób poprzez budowanie głębszych więzi, priorytetowe traktowanie dobrego samopoczucia oraz zapewnienie wsparcia, które lepiej przygotuje studentów do nauki na uczelni, a następnie wejścia na rynek pracy.

– Instytucje szkolnictwa wyższego mogą odegrać istotną rolę w tych zmianach poprzez zapewnienie swoim studentom spersonalizowanych doświadczeń na każdym etapie nauki – od momentu przyjęcia na studia po naukę przez całe życie, wspieranie rozwoju umiejętności i kształtowanie gospodarki w nowy sposób.

Perspektywa wyższych uczelni: instytucje szkolnictwa wyższego na całym świecie dostosowują się do zmieniających się potrzeb i priorytetów studentów:

W wielu organizowanych przez siebie egzaminach kompetencji na poszczególnych kierunkach Uniwersytet Howarda przeniósł nacisk z wykonywania ćwiczeń pisemnych na budowanie doświadczenia zawodowego w trakcie nauki. – Gdy wspomina się o potrzebie wprowadzania elementów zawodowych do poszczególnych kierunków studiów, niektórzy członkowie wydziału mają obawy, że odchodzimy od klasycznego wykształcenia w zakresie języka angielskiego i zmierzamy w kierunku praktycznego i zawodowego – powiedział James Davis, prodziekan ds. akademickich i studiów humanistycznych na Uniwersytecie Howarda. Dodał jednak: – Świat się zmienił, a my musimy przygotować studentów do tego, co będą robić poza zamkniętymi drzwiami uczelni.



Na barcelońskim Uniwersytecie Pompeu Fabra studenci zwracają mniejszą uwagę na liczbę artykułów, które publikują członkowie wydziału, a większą na jakość usług dla studentów. – To są rzeczy, do których tradycyjnie uniwersytety nie przywiązywały tak dużej wagi, ale teraz stają się coraz ważniejsze – stwierdził Pablo Pareja-Alcaraz, prorektor uczelni.