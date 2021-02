TenderHut SA złożyła dokument informacyjny na GPW

Spółka TenderHut SA złożyła dokument informacyjny na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Rozpoczyna w ten sposób formalną procedurę wprowadzenia akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu. TenderHut planuje wejść na rynek NewConnect w I kw. tego roku.

TenderHut SA już formalnie rozpoczęła swoją długo zapowiadaną drogę do stania się spółką publiczną. Spółka złożyła dokument informacyjny w celu wejścia na NewConnect. Przygotowanie dokumentu informacyjnego wspierał Dom Maklerski INC SA.

– Do wejścia spółka przygotowuje się już od wielu lat, a droga ta była poprzedzona wieloma analizami. Jesteśmy wdzięczni naszym doradcom z PwC oraz L2 Partners za cenne rady w całym procesie analizy europejskich parkietów, DM INC za profesjonalne wsparcie, oraz GPW za przekonanie nas do ostatecznego wyboru warszawskiego parkietu. Mam nadzieję, że weryfikacja dokumentu informacyjnego przez GPW przebiegnie sprawnie i wejdziemy na NewConnect jeszcze w pierwszym kwartale tego roku – mówi Robert Strzelecki, prezes zarządu TenderHut SA.

Grupa TenderHut obecnie rozwija trzy linie biznesowe: outsourcing usług IT (SoftwareHut, ExtraHut, ProtectHut, LegalHut), transformacja cyfrowa procesów laboratoryjnych (Solution4Labs, Holo4Labs) oraz venture building (polski VenturesHut, szwedzki Nordic Tech House) nadzorujący rozwój spółek produktowych takich jak: Zonifero – tworzące rozwiązania Work-Tech, Holo4Med – zajmujące się wykorzystaniem Mixed Reality w medycynie, Grow Uperion – platforma grywalizacyjna motywująca pracowników.

Plany grupy są ambitne i niezależnie od założeń związanych z organicznym wzrostem chce ona rozwijać się również przez połączenia na rynku polskim oraz akwizycje na rynkach Europy Zachodniej czy Ameryk Północnej i Południowej. – Chcemy rozwijać się globalnie. Naszym celem strategicznym jest stworzenie grupy informatycznej zdolnej świadczyć usługi w trybie “follow-the-sun”. Kluczowym elementem tego planu jest dostępność zespołów developerskich we wszystkich strefach czasowych. Pandemia COVID-19 spowodowała, że nasze zagraniczne procesy M&A zostały zamrożone, ale nie zaniechane. Mamy nadzieję, że obecność na rynkach kapitałowych wzmocni naszą transparentność, wiarygodność i rozpoznawalność, co pozwoli nam z przytupem wrócić na rynek transakcyjny. Liczymy także na aktywną współpracę z instytucjami oferującymi wsparcie takich inicjatyw, m.in. z Funduszem Ekspansji Zagranicznej PFR, z którego strategią nasze plany wydają się być idealnie zbieżne.

Jednak celem spółki jeszcze na ten rok kalendarzowy jest wejście na główny parkiet warszawskiej GPW. – Wejście na NewConnect to dla nas okres przejściowy. Będziemy się starać, aby jeszcze w tym roku wprowadzić akcje TenderHut na główny parkiet. Debiut na głównym parkiecie GPW prawdopodobnie połączymy wówczas z ofertą publiczną – podsumowuje Robert Strzelecki.